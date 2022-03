Van der Burg gaat in tegen veiligheidsregio’s: dwang bij opvang vluchtelingen ‘zou nederlaag zijn’

Het asielzoekerscentrum van het COA in Ter Apel. Ter Apel draagt een 'te zware last’ volgens staatssecretaris Van der Burg. Beeld ANP

Dat zei Van der Burg dinsdag in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger, die een pleidooi hield om opvang onder dwang mogelijk te maken. ‘Gemeenten moeten niet gaan shoppen, dat moet niet mogelijk zijn. Een vluchteling is een vluchteling.’

Zij verwees daarmee naar gemeenten die wel bereid zijn Oekraïners op te vangen, maar de komst van een asielzoekerscentrum (azc) weigeren. SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemde zulke gemeenten ‘free riders’ en noemde Bloemendaal als voorbeeld. De staatssecretaris beaamde: ‘Een bom is een bom, die maakt geen onderscheid, maar het verschil is wel dat ook zonder oorlog Oekraïners al vrij door Europa konden reizen en negentig dagen mochten blijven.’

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's en de commissarissen van de koning riepen het kabinet maandagavond op via een noodwet meer druk uit te oefenen op de gemeentebesturen. ‘Wij willen dat het Rijk dwang gaat gebruiken, want zo kan het niet langer. Er zijn echt meer plekken nodig’, aldus voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad.

In de Kamer legde Van der Burg andermaal uit dat het verschil tussen Oekraïners en andere asielzoekers deels ligt in hun status. Oekraïners mogen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming die nu voor hen geldt, minimaal een jaar in Nederland verblijven. ‘Die richtlijn is achttien jaar geleden door u in de Tweede Kamer vastgesteld en nu geactiveerd.’ Voor Syriërs en Afghanen geldt een ander regime. Zij moeten de asielprocedure doorlopen, om vast te stellen of zij wel daadwerkelijk vluchteling zijn, of juist banden hadden met de regimes van dictator Assad of de Taliban.

Vier aanmeldcentra

Pas daarna zijn zij houders van een verblijfsstatus, terwijl Oekraïners die meteen hebben. Van der Burg zei het meest geholpen te zijn als de 13 duizend statushouders die nu nog in azc’s verblijven, doorstromen naar de gemeenten waar zij recht hebben op een woning. Om dat te bespoedigen probeert hij die mensen nu alvast in hotels in de betreffende gemeenten onder te brengen. Daarmee hoopt hij ruimte te creëren. De asielopvang telt in totaal 38 duizend plekken, maar een deel daarvan is tijdelijk.

Die ruimte is vooral nodig in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar de opvangorganisatie COA illegaal een tent naast het azc heeft neergezet. Die wordt op last van de gemeente Westerwolde donderdag weer afgebroken. Van der Burg herhaalde zijn uitspraak van vorige week dat Ter Apel een ‘te zware last draagt’. Hij zou het liefst vier aanmeldcentra verspreid over het land oprichten, maar is daarvoor afhankelijk van de solidariteit van andere gemeenten. ‘Het verzoek om dwang neem ik mee naar het kabinet.’

Vragen over het verschil in registratietermijnen van Oekraïners per gemeente werden beantwoord door staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Binnenlandse Zaken, D66). Kamerlid Anne-Marijke Podt (D66) wees erop dat registratie in Tilburg binnen een dag lukt, in Almere binnen een week, maar in Haarlem en Amsterdam pas na een maand. Zonder registratie geen bsn-nummer, waardoor bijvoorbeeld werken en een bankrekening openen onmogelijk zijn.

Van Huffelen zei een week een goed streven te vinden, omdat bij registratie ‘niet alleen snelheid telt, maar ook zorgvuldigheid’. Van de 19 duizend Oekraïners in Nederland zijn er volgens haar inmiddels 13 duizend geregistreerd.