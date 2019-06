Van de tien mogelijke opvolgers van Theresa May bekenden er acht weleens drugs te hebben gebruikt

Michael Gove. Beeld REUTERS

Gove opende maandag meteen de aanval op Johnson. Bij de lancering van zijn campagne hekelde Gove het plan van zijn oude vriend om de hogere middeninkomens een fiscaal cadeau te geven en zette hij vraagtekens bij Johnsons geloof in de Brexit.

Goves eigen kandidatuur lijkt zo goed als voorbij te zijn na onthullingen over zijn verleden als cocaïnesnuiver. Waar May indertijd ‘rennen door een korenveld’ noemde als haar ondeugendste daad ooit, bekenden meer van haar mogelijke opvolgers weleens drugs te hebben gebruikt. Johnson, Esther McVey, Andrea Leadsom, Dominic Raab en Matt Hancock hebben als student jointjes opgestoken, Hunt dronk ooit ‘cannabis lassi’ en Rory Stewart genoot van opium in Iran. Van de tien kandidaten hebben alleen Sajid Javid en Mark Harper nog niets opgebiecht over drugsgebruik in het verleden. Gove troefde zijn rivalen af met zijn cocaïneconfessie, die ter sprake komt in een te verschijnen biografie.

Dat witte poeder bleek een bekentenis te ver te zijn. Gove was immers geen naïeve student toen hij gebruikte, maar een volwassen journalist. Sinds de onthulling is deze visionaire politicus het mikpunt van spot. ‘Gove ontkent dat zijn eerste doel een handelsakkoord met Colombia is’, grapten de makers van Have I Got News For You bijvoorbeeld. Gove koestert de ambitie, zo maakte hij bekend tijdens een openbaar interview in een afgeladen megakerk te Westminster, om Mays akkoord nieuw leven in te blazen. Hoe, dat bleef onduidelijk.

Boris Johnson. Beeld REUTERS

Johnson en Hunt

Zoals het er nu naar uitziet zal de eindstrijd gaan tussen Johnson en zijn opvolger op Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt. Tijdens zijn eerste campagnetoespraak zei deze gematigde bewindsman dat ‘de geschiedenis milder over May zal oordelen dan de kranten van vandaag’. Hunts achilleshiel is zijn stem destijds voor Remain.

Een ander geluid kwam op Pinksterzondag van Johnson. In een interview met The Sunday Times beloofde hij Brussel dat de Britten de rekening van 39 miljard pond zullen achterhouden totdat er een acceptabel akkoord ligt. Een dag later paaide hij de achterban van de Conservatieve Partij, de 125 duizend overwegend oudere Britten die de nieuwe premier uiteindelijk zullen kiezen, door welgestelden een belastingvoordeel in het vooruitzicht te stellen. Volgens zijn critici komt dit regelrecht uit het politieke draaiboek van Donald Trump.

Johnson kreeg onder meer steun van Nimco Ali, een feministe van Somalische origine die in een opiniestuk schreef dat de oud-burgemeester van Londen de eerste politicus was die haar strijd tegen genitale verminking van meisjes serieus nam.

De komende dagen houden fractieleden van de Tories meerdere stemmingen waarna gewone leden kunnen kiezen uit de twee overgebleven kandidaten.