Van de macht van Otten is bij Forum weinig over: ‘Dit moet hem pijn doen’

Henk Otten (R) tijdens een FvD-campagneavond voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Links naast hem Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Beeld Arie Kievit

De definitieve afrekening met Henk Otten kwam in het Van der Valk-restaurant langs de A1 bij Amersfoort. Thierry Baudet sprak daar zondag met de toekomstige senatoren van Forum voor Democratie over het lot van de voorheen gedoodverfde fractievoorzitter in de Eerste Kamer. ‘Alle opties lagen op tafel’, aldus een betrokkene. Ook het volledig afserveren van Otten, die niet was uitgenodigd voor de bijeenkomst.

Uiteindelijk kwam er een tussenoplossing. De voormalige City-bankier moest door het stof, maar zou dan wel Eerste Kamerlid voor FvD mogen worden. Het fractievoorzitterschap was na alle commotie van de afgelopen week al geen optie meer. Na telefoontjes vanuit het Van der Valk-restaurant naar Otten in Amsterdam kwam er witte rook: de ooit zo invloedrijke tweede man stemde in met de voorwaarden. In ruil zijn ook de beschuldigingen aan zijn adres afgezwakt.

Vorige week beweerden Baudet en zijn medebestuurder Rob Rooken nog dat Otten ‘een greep in de kas’ had gedaan, nu wordt sussend gesproken van ‘een gecorrigeerde banktransactie’. Volgens de twee overgebleven bestuursleden heeft Otten ‘oprechte verontschuldigen gemaakt’ voor zijn fouten. Van de oorspronkelijke verklaring is op de FvD-website en op Facebook geen spoor meer te bekennen.

In de nieuwe verklaring wuift de partij hem zelfs wat lof toe. ‘We zijn doordrongen van de enorme inspanningen die Henk Otten heeft verricht voor de partij en onder de indruk van zijn kwaliteiten’. Het laat onverlet dat hij ‘in het licht van de gerezen vertrouwensbreuk’ geen senaatsleider kan worden.

‘Trotse man’

Otten heeft zich neergelegd bij zijn deconfiture. ‘We laten dit nu achter ons’, laat hij per sms weten. Kamerlid Theo Hiddema, die zich de afgelopen week inzette als bemiddelaar, constateert dat Otten een flinke veer heeft gelaten. ‘Het kon niet anders. Wie Henk karakterologisch een beetje kent, weet dat dit hem pijn doet. Hij is een heel trotse man.’

Dat bleek in elk geval uit het interview in NRC Handelsblad waarmee de sluimerende machtsstrijd binnen FvD vorige week aan de oppervlakte kwam. Niet alleen uitte Otten toen zware kritiek op Baudet, ook kondigde hij aan dat de buitenwereld veel meer van hem zou gaan zien. Zelfs toen de vete op Twitter escaleerde, hield hij voet bij stuk. Voortaan zou Forum meer dan de ‘Baudet-fanclub’ zijn. Van de druk van Baudet werd hij ‘niet warm of koud’. Het bleek hoogmoed die voor de diepe val kwam.

Van Ottens machtsbasis binnen de partij is niets meer over. Hij is bijna al zijn functies kwijtgeraakt. Al in maart vertrok hij als bestuurder bij het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van FvD. Vorige week werd hij eerst afgezet als penningmeester, daarna kreeg hij de wacht aangezegd als politiek adviseur bij de Tweede Kamerfractie en vervolgens werd hij afgelopen vrijdag ook helemaal uitgeschreven als bestuurder bij de partij.

Het fractievoorzitterschap in de Eerste Kamer is voorlopig het laatste offer dat Otten moet brengen, al wordt in de verklaring de optie opengehouden dat dit nog kan veranderen. ‘We achten hem op dit moment niet geschikt.’ Gevraagd naar of de kans bestaat dat hij op 11 juni alsnog aantreedt als fractievoorzitter, reageert Otten: ‘We zullen zien.’

Alleen nog penningmeester

De voorheen grote man achter de schermen, die door Baudet eerder nog ‘volstrekt onmisbaar’ werd genoemd, is nu alleen nog penningmeester bij de internationale tak van de partij, Forum for Democracy International. Het is de vraag of hij daar de begroting van een kleine ton wel mag blijven beheren. Woordvoerder en toekomstig senator Jeroen de Vries kon daar maandag nog geen uitsluitsel over geven.

Tot aan de installatie van de nieuwe senaat op 11 juni is voorzitter van het wetenschappelijk instituut Paul Cliteur – eerder de promotor van Baudet in diens tijd aan de Universiteit van Leiden – het aanspreekpunt voor de aanstaande Eerste Kamerfractie. Daarna kiest de partij een definitieve leider.

Nu Otten naar de zijlijn is geduwd, is de positie van Baudet machtiger dan ooit. Hij is niet alleen politiek leider, maar ook voorzitter van een partijbestuur met nog maar twee leden. Het is de vraag of nog veel FvD’ers het zullen wagen om publiekelijk kritiek op Baudet te uiten. Iedereen heeft kunnen zien hoe het met Otten is afgelopen.

Baudet zelf houdt vol dat de neergang van zijn tweede man niks te maken heeft met diens kritiek op de partijlijn. ‘Het is altijd mogelijk om te discussiëren over van alles en nog wat’, liet Baudet donderdag aan de NOS weten. Baudet: ‘De rust is wedergekeerd. We laten dit nu achter ons.’