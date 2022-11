Van de kabel gehaald, tv-studio uitgegooid, Rusland uitgejaagd; Natalja Sindejeva blijft gewoon uitzenden

Natalja Sindejeva, eigenaar van de enige Russische onafhankelijke tv-zender Dozjd. Beeld Denis Kaminev

Natalja Sindejeva heeft in de afgelopen 12 jaar al heel wat borden kapot gesmeten. Zo open je volgens Russische traditie een televisiestudio. En aangezien Sindejeva leiding geeft aan de enige onafhankelijke tv-zender van Rusland, heeft ze vaak moeten vluchten naar een nieuwe studio. Toch was het bord dat Sindejeva vorige week maandag kapot gooide bijzonder: het was haar eerste bord in Amsterdam.

Het is allemaal totaal, maar dan ook echt totaal, anders gelopen dan ze zich had voorgesteld toen ze in 2010 Dozjd – optimistic channel opende. Het was helemaal niet haar bedoeling om een tv-zender te runnen die de Russen zou laten zien wat er werkelijk in hun land gebeurde terwijl de staatszenders mooi weer speelden. Ze wilde gewoon een intellectuele lifestylezender voor de nieuwe middenklasse.

Zeg maar gerust: een zender voor mensen zoals zijzelf. Slim, ondernemend, optimistisch. Sindejeva (51) behoort tot de Russen die wel raad wisten met de komst van het kapitalisme. Ze liet haar wiskundediploma achter in de grauwe provinciestad Mitsjoerinsk en verhuisde in 1992 naar Moskou om werk te zoeken in de prille Russische entertainmentindustrie. Een van haar successen: een radiozender die westerse popmuziek uitzond.

Terwijl Poetin in zijn eerste termijnen het fundament legde voor zijn regime, danste Sindejeva door het nieuwe Moskou. Een paar van Sindejeva’s liefhebberijen: roze Porsches, Italiaanse jurken, tangofeesten. Het kwam mooi uit dat ze een schatrijke bankier aan de haak had geslagen: het geld voor haar droomzender was binnen. Ze was de enige die de naam van de zender begreep: dozjd, Russisch voor ‘regen’, stond volgens haar voor avontuur.

Medvedev

Trots leidde ze in 2011 toenmalig president Dmitri Medvedev rond in haar studio in een voormalige chocoladefabriek. Sindejeva noemde Medvedev, die toen nog door veel liberale Russen werd gezien als een Obama-light, ‘een heel coole gast’. Haar waardering voor Medvedev ging zo ver dat ze de redactie verbood om een satirisch programma uit te zenden waarin de spot werd gedreven met de president, die een handpop van Poetin was gebleken.

Sindejeva bij een redactievergadering in 2021, toen nog in Moskou.

Haar eigen redacteuren wekten haar uit haar roze droom. Zij vonden het door gebeurtenissen in Rusland – een bomaanslag, protesten, repressieve wetten – geen tijd voor glamour, maar voor journalistiek. In die tijd kreeg Sindejeva pas oog voor onrecht buiten haar Moskouse bubbel. ‘Ik wist daar niets van, echt niet’, vertelt ze in F@ck This Job, een documentaire over Dozjd uit 2021. ‘En toen kon ik mijn mond er niet meer over houden.’

Dozjd zond uit wat Russen op geen andere zender konden zien. Bewijzen van stemfraude, vervolgingen van oppositiepolitici, protesten tegen Poetin. Een verslaggever deed live verslag vanuit een arrestantenbus. Op het hoogtepunt had Sindejeva’s zender 13 miljoen kijkers per maand (een kwart van de grootste staatszender).

Met het groeiende bereik kwam de repressie. Sindejeva kreeg telefoon van een directe assistent van Poetin, die dreigde haar zender te vernietigen als ze doorging met verspreiding van ‘Amerikaanse propaganda’. Sindejeva negeerde hem. In 2014 gooide het Kremlin Dozjd van de kabel.

Opgeven is niet à la Sindejeva. Van de kabel gegooid? Dan toch online verder. Uit een pand gegooid? Dan maar uitzenden vanuit haar eigen flat. Door het Kremlin bestempeld als buitenlands agent? Doorgaan.

Borstkanker

Soms dacht ze wel aan opheffing, ter bescherming van haar werknemers. Die twijfel verdween in 2020, toen ze behandeld werd voor borstkanker. ‘Toen ze die ziekte wegsneden, voelde het alsof er onnodige ballast was verdwenen’, zegt Sindejeva in de documentaire. Ze zou haar levenswerk niet kapot laten maken, ook niet als dat nog grotere problemen zou opleveren. ‘Dit is het leven en zo wil ik het beleven.’

Haar strijd voor Dozjd had een prijs. Haar echtgenoot stak al zijn geld in de zender. Sindejeva en hij gingen vorig jaar uit elkaar.

De oorlog dreigde alsnog het einde van de zender te betekenen. Het Kremlin blokkeerde de website van Dozjd en zette gevangenisstraffen op verslaggeving over de oorlog. In maart namen Sindejeva en haar redacteuren afscheid van de kijkers tijdens een emotionele live-uitzending. ‘Deze beslissing doet me ongelooflijk veel pijn’, aldus Sindejeva. ‘Maar dit is slechts een tijdelijk vaarwel. We laten jullie niet in de steek.’

In juli ging het licht weer aan. Dozjd zendt uit vanuit Letland, Georgië, Frankrijk en nu ook vanuit Nederland. Sindejeva wil haar achtergebleven kijkers bereiken via YouTube, dat nog niet is geblokkeerd in Rusland.

Amsterdam is voorlopig haar basis. In de buurt van haar zoon, die er naar de universiteit gaat, en haar dochter, die in Oostenrijk studeert. Maar haar verblijf is tijdelijk, zegt ze. Sindejeva, onveranderd optimistisch, gelooft dat zij en haar uitgeweken landgenoten over een tijdje terug kunnen om samen het Rusland van de toekomst te bouwen.

Dit keer moeten de bordscherven geluk brengen.