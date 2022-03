Van de ‘jubelton’ voor woningaankoop blijft volgend jaar nog maar een kwart over

In 2021 werd in Amsterdam gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De schenkingsvrijstelling eigen woning geeft vermogende mensen de mogelijkheid om eenmalig belastingvrij ruim een ton te schenken aan huizenkopers van 18 tot 40 jaar oud. Het geschonken bedrag moet de jonge koper dan besteden aan de aankoop van het huis. In veruit de meeste gevallen gaat het om schenkingen van ouders aan hun kinderen.

Het vrijgestelde schenkingsbedrag daalt per 1 januari 2023 van 106.671 euro naar 27.231 euro. Dit heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) dinsdag bekendgemaakt. In 2024 wordt de regeling helemaal afgeschaft.

De riante schenkingsvrijstelling werd in 2013 ingevoerd als reactie op de woningmarktcrisis van 2009 tot 2013, toen de huizenprijzen daalden en vooral jongere huizenbezitters geconfronteerd werden met hypotheken die hoger waren dan hun (gedaalde) woningwaarde. De schenkingsvrijstelling moest bewerkstelligen dat jongeren minder hoge hypotheekschulden zouden aangaan, en daardoor minder snel in de problemen zouden komen bij een nieuwe huizenprijsdaling.

Oneigenlijk voordeel

De regeling was van het begin af aan omstreden, omdat kinderen van vermogende ouders hiermee een oneigenlijk voordeel verwierven ten opzichte van generatiegenoten wier ouders weinig geld hadden. Dankzij de schenking van hun ouders konden sommige kopers hun concurrenten, die de aankoopprijs helemaal zelf op tafel moesten leggen, aftroeven op de al snel weer krap wordende huizenmarkt. De goedbedoelde regeling ontaardde daardoor in een populaire manier om de erfbelasting te omzeilen en de al bevoorrechten verder te bevoordelen. Vandaar dat de regeling de bijnaam ‘jubelton’ kreeg.

Meerdere onderzoeken bewezen vorig jaar wat velen op hun klompen aanvoelden: de ontvangers van de schenkingen gebruiken de extra ton niet om hun hypotheekschuld te verlagen, maar om een duurder huis te kopen. De gift van hun ouders stelt hen in staat de concurrentie te overbieden. De jubelton draagt zo bij aan het opjagen van de huizenprijzen, waardoor minder goed gesitueerde jongeren nog moeilijker aan een huis kunnen komen.

De coalitie heeft in het regeerakkoord afgesproken dat de jubelton per 2024 zal verdwijnen. Eerder kan niet, zei het kabinet in eerste instantie, omdat de Belastingdienst die wijziging niet eerder kan verwerken. De fiscus is overbelast en kampt al jaren met een automatiseringsachterstand.

Schenkingsvrijstelling

De Tweede Kamer was niet gelukkig met dat besluit en vroeg het kabinet begin februari of het vrijgestelde schenkingsbedrag dan in elk geval verlaagd zou kunnen worden met ingang van volgend jaar. Van Rij concludeert nu dat dit wél haalbaar is. Het bedrag van 27.231 euro is gelijk aan dat van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van ouders aan kinderen, die al langer bestaat. Die regeling stelt ouders in staat eenmalig 27.231 euro te schenken aan hun kinderen van 18 tot 40 jaar, waarbij het kind dat bedrag vrij mag besteden (dus ook aan een woning, maar dat hoeft niet).

Ouders kunnen van slechts een van beide schenkingsregelingen gebruik maken. Het is dus niet mogelijk eenmalig 27.231 euro voor een woningaankoop te schenken en daarnaast nog eens datzelfde bedrag aan hetzelfde kind voor vrije besteding. Met de verlaging van het schenkingsbedrag in 2023 denkt het kabinet 7 miljoen euro te besparen.