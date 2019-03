Van de Eurotunnel tot Heathrow; de blunders van de Britse minister Grayling stapelen zich op

Britse minister van Transport Chris Grayling. Beeld AFP

Bij het selecteren van bedrijven die het eiland bij een No Deal gaan bevoorraden had Grayling aanbestedingsregels overtreden. Eurotunnel voelde zich gepasseerd en stapte naar de rechter. De partijen troffen een schikking.

Rond dezelfde tijd maakte de National Audit Offce, de Britse rekenkamer, bekend dat de gedeeltelijke privatisering van de reclassering een negatief effect heeft gehad op recidivecijfers. De kosten die gepaard gaan bij het beëindigen van de contracten met dienstverlenende bedrijven kunnen oplopen tot 467 miljoen pond. Grayling was minister van Justitie toen hij de reclassering, die goed werk verrichtte, op de markt zette.

Alsof dat niet genoeg was, meldde The Sunday Times dat Grayling mogelijk rapporten heeft achtergehouden waarin staat dat veel meer mensen geluidslast na de uitbreiding van Heathrow gaan ondervinden dan de conservatieve bewindsman ruim twee jaar geleden had gezegd. Volgens voorzitter Ravi Govinda van het Londense stadsdeel Wandsworth heeft haar partijgenoot ‘de boel belazerd’.

Een Britse krant riep Grayling al uit tot de slechtste bewindsman aller tijden, een titel waar de concurrentie moordend voor is. In normale tijden zou Grayling al lang zijn ontslagen, maar met de deadline voor Brexit in zicht kan Theresa May het zich niet permitteren een brexiteer uit het kabinet te zetten.

Grayling wordt gezien als een omgekeerde koning Midas, iemand die alles wat hij aanraakt doet verschrompelen. Treinen rijden niet meer op tijd, drones leggen luchthavens plat en door het portier van zijn dienstwagen achteloos te openen vloerde hij ooit een fietser, kort nadat hij had gezegd dat fietspaden te veel ruimte in beslag namen. Voor zijn politieke carrière was hij directeur van een mediabedrijf dat failliet ging.

In Westminster profileerde Grayling, die geschiedenis heeft gestudeerd in Cambridge, zichzelf als een euroscepticus met een autoritair trekje. Hij verwierf vijf jaar terug bekendheid door gevangenen te verbieden boeken in ontvangst te nemen van vrienden of familieleden. Een rechter zou deze veelbekritiseerde maatregel ongedaan maken. In de aanloop naar het EU-referendum sloot Grayling zich aan bij de brexiteers.

Door zijn status van brexiteer is hij bijna onaantastbaar als minister, zeker nadat hij loyaal is gebleven aan de premier. Waar pro-Brexitministers als David Davis, Boris Johnson en Dominic Raab opstapten, verkoos Grayling ervoor in het kabinet te blijven, teneinde Brexit te beschermen tegen collega’s die de Britten in de EU proberen te houden. May beloonde deze loyaliteit met baanzekerheid.

De regering-May kan wel enige stabiliteit gebruiken. Zij heeft niet alleen alle records gebroken waar het gaat om nederlagen in het parlement, maar ook wat betreft het aantal leden van de regering dat de rit niet heeft uitgezeten: 34. De Labour-oppositie vindt dat Grayling nummer 35 moet worden. Labours Dennis Skinner zegt dat het goedkoper is Grayling zijn salaris van anderhalve ton te geven en hem te vragen thuis te blijven.

De schadevergoeding aan de Eurotunnel is pijnlijk. Een van de drie rederijen die Grayling had uitverkoren om bij een ‘geblinddoekte Brexit’ medicijnen en voedsel naar het eiland te brengen, bleek geen schepen te hebben. Seaborne Freight had slechts vage plannen om de veerverbinding tussen Ramsgate en Oostende weer in de vaart te nemen. Hij weigerde excuses te maken voor de misser.

Om de minister te sarren en het geheugen van kiezers te verfrissen heeft de anti-Brexitgroep Led by Donkeys posters met Grayling-citaten opgehangen in de Britse havenplaats. ‘De Brexitonderhandelingen worden eenvoudig’, staat op de een, een bewering uit 2016. Een jaar later bleek Grayling voortschrijdend inzicht te hebben: ‘Niemand heeft gezegd dat de Brexitonderhandelingen eenvoudig zouden gaan worden’.