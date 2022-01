Van de booster zijn we voorlopig nog niet af: elk najaar een prik kan de kwetsbaren extra beschermen

In Rotterdam voert de GGD deze week een reeks boostervaccinaties uit waarbij kinderen mogen toekijken terwijl de moeders hun prik ontvangen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In hoeverre zijn de extra boosterronden noodzakelijk?

Vooropgesteld: of er zoveel prikken nodig zijn is nog onduidelijk. Demissionair minister De Jonge kiest met de voorlopige inschatting van drie nieuwe ronden vooral voor zekerheid. Om in elk geval voldoende vaccins op voorraad te hebben, koopt de minister groot in. Nederland bestelt bijna 6 miljoen extra vaccins, in totaal zijn er bijna 29 miljoen vaccins aangekocht.

Die extra boosters zijn mogelijk nodig om de bescherming tegen het virus op peil te houden. In hoeverre dat het geval is, bekijkt het ministerie samen met het RIVM. Uit de eerste resultaten van een lopend Brits onderzoek blijkt dat het effect van de booster na tien weken mogelijk met 15 tot 25 procent afneemt. Het gaat dan alleen om bescherming tegen symptomen. Tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname beschermt een booster hoogstwaarschijnlijk nog steeds erg goed, verwachten de Britten.

‘Het is verstandig om Nederland voor te bereiden op alle mogelijke scenario’s’, zegt André Knottnerus, hoogleraar huisartsengeneeskunde en oud-voorzitter van de Gezondheidsraad. ‘We weten nog niet welke gevolgen omikron de komende tijd gaat hebben. Bovendien kan een nieuwe variant de kop opsteken. Je kunt beter nu inkopen, anders ben je te laat.’

Eindigt de boostercampagne ooit nog?

Het is inderdaad mogelijk dat na deze boosterronde nog enkele prikken volgen, denkt Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccinologie. ‘Boosters nemen altijd af in effectiviteit, een nieuwe ronde helpt daartegen. En als de boosters eenmaal zijn aangepast aan de omikronvariant leveren ze nog meer voordeel op.’

Van der Zeijst denkt niet dat heel Nederland tot in de eeuwigheid blijft boosteren. ‘Er komt een moment dat het virus de zorg niet langer overbelast’, zegt hij. ‘Die situatie hadden we al met bestaande coronavirussen. Die komen eens in de anderhalf jaar terug, maken mensen ziek, maar leiden niet tot ontwrichting. Boosteren is dan niet meer nodig.’

Het is goed mogelijk dat er een jaarlijkse booster nodig is voor kwetsbaren en ouderen, zegt Knottnerus. ‘Dat zie ik als het waarschijnlijkste scenario: dat we jaarlijks risicogroepen vaccineren, net als bij de griepprik. Je moet dan denken aan een prik in het najaar om wat extra bescherming te bieden.’

Kleven er risico’s aan extra vaccinaties?

Er is niets dat daarop wijst, zegt Willem van Eden, immunoloog. ‘Zoveel prikken is vrij zeldzaam, maar er kleven geen significante risico’s aan. Er is ook al heel wat geboosterd, onder meer in Israël waar ze eerder zijn begonnen. Daaruit blijkt niet dat meerdere prikken tot een hogere kans op bijwerkingen leiden. Ook is er geen aanwijzing dat het toedienen van meerdere boosters leidt tot een heftige reactie van het immuunsysteem, het versterkt die immuunrespons juist.’

Wel is het de vraag of veelvuldig boosteren zin heeft. ‘Naarmate je vaker prikt, is een booster minder effectief’, zegt Van Eden. ‘Dat is wat je over het algemeen bij vaccins ziet, al is daar bij onze huidige boostercampagne geen sprake van. Het effect is vooralsnog aanzienlijk.’

Willen Nederlanders die boosters wel?

De helft van de vragen aan de Twijfeltelefoon, opgezet om vaccintwijfelaars van informatie te voorzien, gaat over de booster. Dat is veelzeggend. Voor de huidige prikronde lijkt de animo wat afgenomen. Uit een enquête van het RIVM van eind november blijkt dat niet iedereen die de eerste en tweede prik nam bereid is een derde te halen: nog zo’n 87 procent zegt dat te gaan doen. Vooral onder jongeren van 16 tot 24 jaar daalt de vaccinatiebereidheid flink, naar 63 procent.

Als er inderdaad nieuwe prikronden komen, is het waarschijnlijk dat die bereidheid verder afneemt, denkt hoogleraar Knottnerus. ‘Men dacht vorig jaar nog: ik neem die twee prikken en dan is het hopelijk afgelopen. Nu dat niet het geval blijkt, is het moeilijk mensen te motiveren. Dat vraagt om communicatie, je moet goed uitleggen waarom een nieuwe ronde nodig is, dat het veilig is om de booster te nemen. Dat moet parallel aan een eventuele nieuwe boostercampagne gebeuren.’

In sommige landen is nog geen 10 procent van de bevolking gevaccineerd. Is het wel moreel verantwoord hier al te denken over extra boosters?

Uitbreidingen van de boostercampagnes kunnen de pandemie juist verlengen, waarschuwde Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, vorige week. Als boosteren betekent dat er minder vaccins beschikbaar komen voor arme landen, kunnen daar volgens Ghebreyesus weer mutaties en dus nieuwe varianten ontstaan.

Dat behoeft wel nuancering. Italiaanse onderzoekers zagen dat coronavirussen na ruim twee maanden van labexperimenten ‘compleet resistent’ werden voor bloedplasma met antistoffen. Dit duidt erop dat varianten immuniteit omzeilen en dat er dus ook in gebieden met een hogere vaccinatiegraad mutaties ontstaan.

En ook al is het nog niet genoeg, landen geven wel degelijk vaccins aan ontwikkelingslanden. Nederland heeft als doel om voor elke gezette prik er een te doneren. Het demissionaire kabinet wilde het afgelopen jaar ruim 27 miljoen vaccins weggeven. Dat vlot in de praktijk overigens niet: begin december waren er 5 miljoen gedoneerd.

Het is hoe dan ook belangrijk dat Nederland ontwikkelingslanden niet uit het oog verliest, zegt Knottnerus. ‘Zolang er gebieden zijn met een vaccinatiegraad van ver onder de 50 procent, houden we het virus in elk geval onverminderd in stand. Dit is een belangrijke opdracht voor overheden en de industrie.’