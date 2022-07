Van cranberrypaté naar Saksische leverworst: inflatie raakt nu ook middeninkomens

Winkelmanager Stef van der Werf met trommeltje met zelfgesmeerde boterhammen op weg naar zijn werk, met het ov en niet met zijn knalgele Opel Corsa. Beeld Elisa Maenhout

Het was weer zo’n ongevraagd advies van zijn moeder, dat kookwekkertje. Een waar Stef van der Werf (43) voor de verandering eens wél gehoor aan gaf. Want toen hij daags na de inval in Oekraïne hoorde over de snel stijgende gasprijzen, keek hij rond in zijn flat in Amsterdam-Noord en wist: een nog hogere energierekening kan ik me niet veroorloven. Van der Werf is naar eigen zeggen namelijk ‘een man met drie vinkjes’. Zij het net de verkeerde. Hij is alleenstaand, heeft twee kinderen en verdient beneden modaal.

Dus staat de wekker deze donderdagochtend ritmisch de seconden weg te tikken, terwijl Van der Werf de douche aanzet. Vijf minuten heeft hij. Daarin moet hij wassen, scheren en schrobben. Tanden poetsen doet hij nu na het douchen. ‘Het werkt disciplinerend’, zegt hij. Waar Van der Werf in het begin weleens met het sop onder zijn oksels stond als er een luid ‘trrrr’ door de badkamer klonk, is hij vandaag nog vóór de wekker klaar. ‘Mooi op tijd om de kinderen naar school te brengen’, constateert hij met een tevreden blik op de klok. ‘En ik heb niks overgeslagen.’

Groeiende groep middeninkomens

Van der Werf behoort tot de 2,8 miljoen Nederlandse huishoudens die volgens kennis- en adviescentrum Nibud in de financiële problemen dreigen te komen als gevolg van de hoge inflatie. Naast minima gaat het volgens directeur Arjan Vliegenthart ook om een groeiende groep middeninkomens die tot voor kort probleemloos kon rondkomen. ‘De paar extra tientjes die zij nu kwijt zijn, zijn er steeds een paar te veel’, stelt hij. ‘Vergelijk het met de Tour de France. Eerst laat een renner een gat van een centimeter vallen, dan nog één, en uiteindelijk is het een meter.’

Het was de hoop dat de btw-verlaging op energie, die vrijdag is ingevoerd, deze huishoudens verlichting zou bieden. Maar Vliegenthart vermoedt dat het effect direct teniet is gedaan door de variabele energietarieven die óók vrijdag omhooggingen. Dat betekent dat er in de kosten moet worden gesneden. ‘We maken ons wel zorgen, omdat niet iedereen dat doet. Er zijn mensen die het op z’n beloop laten en hun spaargeld aanspreken. Op korte termijn biedt dat soelaas, maar je boort een incidentele pot aan voor structurele uitgaven.’

Het was niet dat Van der Werf de inflatie als prikkel nodig had om te beknibbelen. Met zijn salaris van 2.084 euro netto in de maand was hij het wel gewend altijd te moeten ‘zoeken naar de mogelijkheden’, zoals het appartement dat hij huurt van zijn ex-schoonouders. ‘Maar ik loop nu wel tegen steeds meer onmogelijkheden aan.’ Zijn huidige banksaldo is er een van: hij staat 861,76 in de min en de zorgverzekering, creditcard- en studieschuld moeten nog worden afgeschreven. ‘Ik merk dat ik aan een soort ondergrens kom. Ik wil de rekeningen niet voor me uit schuiven, want dan kom ik in een volgend traject.’

Toch is Van der Werf er de man niet naar om erover te klagen; hij probeert de tering naar de nering te zetten. ‘Ik denk altijd maar: als dit het is, is dit het.’ Dus dat hij de kinderen nu, weer of geen weer, met de fiets naar school moet brengen in plaats van met zijn knalgele Opel Corsa? ‘Wel zo duurzaam.’ Dat de verwarming al bijna een halfjaar onafgebroken op 18 graden staat? ‘Wist je dat het de ideale temperatuur is voor rode wijn?’ Dat hij dit jaar niet op vakantie kan? ‘Vakantie is als de wachtrij in de Efteling: als je langer wacht is de Python nog leuker.’

Dure wijn

Wie ogenschijnlijk niet op het geld hoeft te letten, is de Zuid-Afrikaanse expat die deze donderdagochtend de Gall & Gall van Van der Werf aan de chique Van Baerlestraat binnenloopt. Het is 10.01 uur: tijd voor champagne, vindt hij. En wel die van Laurent Perrier à 44,49 de fles. Voor de zekerheid doet hij er twee. Goede keus, vindt Van der Werf. ‘This is one of our finest.’

De winkelmanager staat af en toe wel te kijken van de bedragen die klanten hier in luttele minuten stukslaan. ‘Laatst was hier een vrouw met een teckeltje dat een designzonnebrilletje op had; of we even vier dozen wijn konden komen bezorgen.’ En dan die Italiaan die elke week voor 150 euro aan wijn inslaat. ‘De Chinese expats zijn helemaal mooi’, zegt Van der Werf met een glimlach. ‘Die vragen alleen maar: is deze wijn duur? Mooi, dan wil ik die. En dan sta je daar achter de toonbank met een paar honderd eurootjes in het rood.’

Begrijp Van der Werf niet verkeerd: het is niet dat hij anderen hun glaasje, hun tweede Tesla of derde huis misgunt. Sterker nog, hij vindt het ‘geweldig’ dat zijn klanten zulke ‘mooie wijnen’ kunnen kopen. ‘Maar het zou fijn zijn als wij aan de onderkant misschien ook eens een slokje van die wijn zouden kunnen proeven.’ Wat dat betreft fungeert de inflatie als contrastvloeistof, vindt hij. ‘Het maakt de ongelijkheid die er al was nog duidelijker.’

Baas verdient 122 keer zoveel

Datzelfde gevoel bekruipt hem als hij naar zijn loonstrookje kijkt. Als kaderlid van de FNV was hij het afgelopen jaar betrokken bij de moeizame cao-onderhandelingen bij Gall & Gall. Het was pas na werkonderbrekingen dat de lonen met 3,6 procent omhooggingen. Vergeleken met de verwachte inflatie van dit jaar (8,7 procent) is dat een koopkrachtverlies van 5,1 procent. ‘Terwijl vorig jaar 2,2 miljard winst is geboekt en Frans Muller (de ceo, red.) 122 keer zoveel verdient als ik.’

Tot een soortgelijke conclusie komt het Centraal Planbureau. In een donderdag verschenen onderzoek stelt de Haagse rekenmeester dat niet iedereen in Nederland ‘armer’ is geworden. De winsten van bedrijven bleven verrassend genoeg op peil en braken, blijkt ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het eerste kwartaal van dit jaar zelfs records: niet eerder sinds het statistiekbureau begon met meten werd een brutowinst van van 81,5 miljard euro in de boeken geschreven. Een eenmalige loongolf zou volgens het CPB de ongelijkheid kunnen verkleinen.

Toch ziet FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha veel onwelwillendheid bij werkgevers om de lonen fors te verhogen. Weliswaar stegen de cao-lonen afgelopen maand voor het eerst sinds de kredietcrisis met 3,8 procent, het weegt bij lange na niet op tegen de prijsstijgingen. ‘Werkgevers wijzen steeds weer op de onzekere vooruitzichten en de angst voor een loon-prijsspiraal. Maar er is eerder sprake van een winst-prijsspiraal. En als de koopkracht wordt uitgehold, gaan consumenten uiteindelijk ook minder besteden.’

Dat de vakbond ondanks de krapte op de arbeidsmarkt toch een handtekening zet onder die ‘magere’ loonsverhogingen, komt volgens Boufangacha omdat werkenden het niet gewend zijn meer te eisen. ‘Onze leden bepalen of we een bod accepteren of overgaan tot actie. Als een werkgever 3 of 4 procent biedt, is dat de hoogste looneis in jaren en wordt daar al snel genoegen mee genomen.’ Al ziet hij wel een kentering: in meerdere sectoren neemt de onrust toe. Naast werkgevers vindt de vakbondsman ook dat de overheid aan zet is om de koopkracht te stutten. ‘Wat ons betreft verhogen we het minimumloon veel meer en veel sneller en gaan uitkeringen en toeslagen mee.’

Ook Vliegenthart vindt dat er nu iets moet gebeuren. ‘Dit is niet langer een budgetteervraagstuk, maar een verdelingsvraagstuk’, zegt hij. ‘Helemaal voor de groep die leeft rond het bijstandsniveau: hoe ze de puzzel ook leggen, er zijn te weinig stukjes.’ Ook voor de middeninkomens kan het schrijnend worden als zij sociaal niet meer kunnen meedoen met de wijk, buurt of school waar ze toe behoren. ‘Het begint met minder kopen, dan mindere kwaliteit en uiteindelijk kopen ze helemaal niet meer.’

Cranberrypaté

Dat is ook precies wat Van der Werf doet. In plaats van bij zijn eigen werkgever staat hij donderdagmiddag voor de koeling bij de prijsvechter met de klinkende slogan ‘minder betalen omdat u topkwaliteit zelf uit de doos pakt’. Hij moet vandaag onder de 50 euro blijven. ‘Maar dat gaat wel lukken’, zegt hij vol vertrouwen. ‘Ik heb de kinderen tot vrijdag, dus dat biedt mogelijkheden om in het weekend wat liflafjes en restpartijtjes te eten.’

Het zijn vooral de luxeproducten die hij nu links laat liggen, zoals de port salut en de camembert. In plaats van cranberrypaté kiest hij Saksische leverworst. ‘Moet je kijken: 49 cent’, zegt hij, terwijl hij de vleeswaar omhooghoudt. ‘Dat is toch echt goedkoop.’ Voor producten als thee en wijn weigert hij vooralsnog in te leveren op kwaliteit, die koopt hij gewoon minder vaak. En er is nog iets waarvoor hij straks toch even langsgaat bij de Zaanse kruidenier: échte capri sun en witte melkbolletjes. Voor zijn kinderen.

‘Er is één ding wat ik belangrijk vind en dat is dat zij het niet merken’, zegt Van der Werf beslist. ‘Ze moeten altijd goed gevoed en leuk gekleed zijn.’ Het is ook zijn achilleshiel, weet hij. Want die geldzorgen doen wel wat met zijn zelfbeeld. ‘Je wilt toch een goede vader zijn. Dan zie ik de vriendjes van mijn kinderen en die zitten op hockey en turnen en hebben grote huizen. Dan moet ik wel uitkijken dat ik niet ga overcompenseren en mijn kinderen honderd lego-ninjago’s geef.’

Dat zelfbeeld is ook de reden dat Van der Werf zich voorlopig niet op de datingmarkt waagt. Want hij wil ‘een mooie dame’ ook iets kunnen bieden: een avondje uit eten of een weekendje weg. ‘Afgelopen maandag bijvoorbeeld kwam een vriendin langs en zijn we maar een stukje gaan wandelen, want het terras opzoeken is voor mij nu een stuk minder vanzelfsprekend.’ Natuurlijk vindt Van der Werf het jammer, maar hij probeert het ook positief te zien. ‘Een beetje consuminderen is toch ook een stuk duurzamer.’