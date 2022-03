Van camera’s op straat tot parkeerruimte: lokale partijen menen te weten wat de burger écht wil

Bij de firma Bordbusters wordt een verkiezingsbord gemaakt met de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

‘Lijntjes met Den Haag? Schei toch uit!’

De Liberale Volkspartij Roermond (LVR), opgericht in 2012, is twee verkiezingen achtereen als de grootste uit de bus gekomen. Maar deel uitmaken van het gemeentebestuur zit er niet in.

De ‘pesterijen’ van de gevestigde landelijke partijen begonnen feitelijk al in 2012, zegt lijsttrekker Dré Peters, toen LVR door de concurrentie tot ‘Lijst Van Rey’ werd omgedoopt. Want: de LVR komt voort uit geruzie binnen de plaatselijke VVD, nadat coryfee en oud-Kamerlid Jos van Rey in opspraak was geraakt in een corruptiezaak, die ook leidde tot een veroordeling. Zo bezien komt de wordingsgeschiedenis van de LVR overeen met die van veel lokale partijen: het is een afsplitsing van een landelijke partij.

Dré Peters (73) zit veertig jaar in de politiek en voert nu de negen zetels tellende fractie aan. Dat de LVR in Roermond populariteit geniet, schrijft hij toe aan het ‘volkse karakter’ van de partij.

‘Landelijke partijen koketteren altijd met hun lijntjes met Den Haag. Schei toch uit! Aanspreekbaar zijn, werkelijk volksvertegenwoordiger zijn, dat is het belangrijkste.’ Peters haalt er zijn neus niet voor op om klachten van bewoners, die zonder enig overleg ineens hun woonstraat versmald zien worden, aan de orde te stellen. ‘Dat is belangrijk voor die mensen. Niemand kan meer parkeren!’

De LVR heeft 250 leden. Financieel bedruipt de LVR zich door ledengelden (25 euro per jaar) en afdracht door de raadsleden (35 euro per maand). De raadsvergoeding die elke fractie krijgt, mag niet voor de campagne worden aangewend, wel voor professionaliseren van de organisatie en voor scholing. Dat landelijke politieke partijen wél subsidie krijgen, noemt Peters ‘oneerlijk’.

‘Constructieve politiek loont’

Studenten Techniek In Politiek (STIP), opgericht in 1993, is in de Delftse politiek een vaste waarde geworden. Binnen de bonte verzameling van lokale politieke partijen lijkt STIP te passen in het profiel van de ‘one issue’-partij, een soort belangenbehartiger voor een zeker segment van de studentenstad.

Zo is het wel begonnen, bevestigt lijsttrekker Ida de Boer (24), maar dat STIP zich nu louter bezighoudt met belangen van studenten is ‘onzin’. De partij werd opgericht door studenten die vonden dat de gemeente veel te weinig oog had voor de universitaire gemeenschap. De partij maakte zich in de beginjaren vooral druk over het tekort aan studentenhuisvesting en de sluitingstijden voor sociëteiten, de horizon is allang verbreed, verzekert De Boer.

‘We hebben een innovatief profiel. We zijn heel pragmatisch in hoe je techniek bijvoorbeeld kan benutten binnen je klimaatbeleid. We hebben veel ideeën om de culturele sector te versterken. Als je je constructief opstelt, dan loont dat. We zitten nu al raadsperiodes lang in het gemeentebestuur.’

Met zes raadszetels is STIP na GroenLinks (zeven) de grootste partij in Delft. Alle raadsleden zijn inderdaad student, De Boer zelf niet aan de Delftse TU maar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Over innovatie gesproken: om de boel ‘fris’ te houden, wisselt de fractie om de drie jaar van samenstelling. De Boer: ‘Ik heet dan fractievoorzitter, maar we denken niet in termen van hiërarchie.’

De Boer vindt dat het raadswerk veel tijd kost (‘Een baan ernaast is haast niet te doen’), complexer wordt en veel training en scholing vereist. De partij bedruipt zichzelf voornamelijk met de lidmaatschapsgelden van de tweehonderd leden (20 euro per jaar) en de afdracht van de raadsleden en de wethouder.

‘Liberale straattegels bestaan niet’

De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) is een afsplitsing van een andere lokale partij, doet sinds 2002 aan de gemeenteraadsverkiezingen mee en is inmiddels een vertrouwd gezicht in de Alkmaarse politiek. ‘In 2014 werden we zelfs de grootste’, zegt Victor Kloos, oprichter, lijsttrekker en voorman van de nu zeskoppige raadsfractie.

Kloos is wethouder geweest in Alkmaar en ergert zich aan het ‘kapen’ van gemeenteraadsverkiezingen door landelijke partijen. ‘Elke vier jaar weer hetzelfde ritueel. Jinek besteedt aandacht aan de aftrap van de campagnes en wie zit daar dan? Sigrid Kaag.’ Het getuigt van een zekere laatdunkendheid jegens lokale politieke partijen, vindt Kloos.

Zijn eigen partij staat in een rechts-populistische traditie, een voedingsbodem voor menige andere lokale partij. ‘Wij hebben altijd veel oog gehad voor veiligheidsaspecten. Twintig jaar geleden al vroegen wij om veel meer camerabewaking. En we hebben niets tegen de auto.’

Kloos zegt dat partijen als de zijne midden in de samenleving staan, heel goed weten wat er onder de inwoners leeft. ‘En liberale straattegels bestaan niet.’ OPA is een vereniging met 150 leden, die per jaar 15 euro lidmaatschapsgeld inleggen. De raadsleden en eventuele collegeleden dragen af aan de verenigingskas. ‘Het is belachelijk dat de belastingbetaler wel meebetaalt aan de landelijke partijen en wij alles zelf moeten rondbreien.’