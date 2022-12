Van boze Corpsleden tot brand in een eeuwenoude boom: vijf nieuwsberichten uit 2022 die een staartje kregen

Hoe is het de eeuwenoude boom vergaan die dit jaar in brand werd gestoken? En zijn de leden van het Amsterdams Studentencorps nog gestraft voor hun vrouwonvriendelijke gedrag? Vijf momenten uit het nieuws van 2022, en hoe het verderging.

Monumentale boom in lichterlaaie

De Gevlekte Zuiderling, een boom die al 262 jaar in een Eindhovens park staat, werd op de zomeravond van 28 juli slachtoffer van brandstichting. De vlammen likten tot in de 28 meter hoge kruin, de stam raakte zwartgeblakerd. Een van de oudste bomen van Nederland leek ten dode opgeschreven.

Maar daar legde Ton Stokwielder van Stichting Wereldboom zich niet bij neer. Hij dokterde samen met vijf andere boomexperts een dagenlange reddingsoperatie uit. Ze controleerden het wortelgestel, verwijderden de verbrande resten en legden de boom aan een infuus van compost en bladeren. Allemaal om de monumentale plataan, die tot voor kort het middelpunt vormde voor ‘trouw- en rouwdiensten’, te redden.

Beeld Raymond Rutting

Vijf maanden later is er voorzichtig positief nieuws. ‘Op de grens waar de stam verbrand is en de stamvoet in tact, zijn spontaan dertien jonge scheuten gaan groeien’, zegt Stokwielder aan de telefoon. Of de verbrande stam en delen van de kroon het uiteindelijk gaan redden is nog onzeker. ‘Dat weten we pas zeker in de zomer van 2024. Er zitten waarschijnlijk nu nog druivensuikers in de stam en de takken dat de boom nog anderhalf jaar door kan, zonder dat er contact is met de wortels.’

Een plan B is er ook. Stokwielder zag op internet een foto van een boom in Mexico waarbij jonge takken tot een nieuwe stam zijn gevlochten. Die boom was weliswaar niet afgebrand, maar bood hem inspiratie. ‘We gaan dezelfde constructie in Eindhoven uitproberen. Het idee is dat het vlechtwerk de moederstam gaat stutten. Dan weten we zeker dat het monument voortleeft, ook als de verbrande delen uiteindelijk sterven.’

Rellen en vernieling in Staphorst

De demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) waren al heel wat weerstand gewend toen ze op 19 november naar Staphorst afreisden om bij de Sinterklaasintocht te demonstreren. Maar in het Overijsselse dorp waren hun tegenstanders tot in de puntjes georganiseerd. De demonstranten werden opgewacht met eieren en vuurwerk. Rondom het dorp patrouilleerden auto’s met zwart geschminkte relschoppers, waarvan er één een tourbus vol KOZP-demonstranten ramde. Nummerborden werden doorgebeld, wegen geblokkeerd. Auto’s werden gemolesteerd terwijl de politie erbij stond. Agenten grepen niet in en niemand werd die dag gearresteerd.

De politie kon de vandalen zelfs met tweehonderd agenten niet de baas. ‘De relschoppers hadden overal oren en ogen’, concludeerde de politie na afloop. De demonstratie werd op het laatste moment afgelast. En de KOZP-demonstranten vertrokken onder politiebegeleiding uit het dorp.

Beeld Noordernieuws

De politie begon op de dag van de intocht nog een onderzoek met behulp van de tientallen filmpjes en lofzangen aan de relschoppers die direct op internet te vinden waren. Het identificeren van de relschoppers lijkt als buitenstaander niet ingewikkeld. Zeker omdat getuigen verklaarden dat relschoppers vooral uit Staphorst en de omliggende dorpen kwamen, stuk voor stuk kleine gemeenschappen.

Maar een week later werd toch de hulp van het televisiepubliek ingeschakeld. In het RTV-Oost programma Onder de loep waren beelden van de rellen te zien. Eén relschopper werd herkend. De week erop bracht Opsporing verzocht drie verdachten duidelijk herkenbaar in beeld. Na afloop meldde het drietal zich op het politiebureau.

Sindsdien is het stil rondom het politieonderzoek. Wat de vier inmiddels bekende relschoppers ten laste is gelegd, is onbekend. Ook is onduidelijk of er al andere verdachten in beeld zijn. Op vragen van de Volkskrant kan de politie Oost-Nederland zo lang het onderzoek loopt niet ingaan, omdat ‘dit het onderzoeksbelang kan schaden’. Ook de burgemeester van Staphorst kan op dit moment niets over het onderzoek zeggen, omdat hij niet van de laatste stand van zaken op de hoogte is.

Protest tegen ‘dodenweg’ N36

Het waren eens een keer geen boeren of Zwarte Piet-voorstanders die dreigden een weg te blokkeren. Op 9 juni was het vrachtwagenchauffeur Patrick van Dalen die in de Volkskrant te kennen gaf dat hij het helemaal had gehad. En wel met de N36. Kort ervoor was een vriend van hem bij een frontale botsing op de Overijsselse weg tussen het dorp Wierden (bij Almelo) en buurtschap Arriërveld (bij Ommen) gewond geraakt; twee tegenliggers kwamen om het leven.

Het was het zoveelste ongeval op ‘dodenweg’ N36, waar op lange stukken auto’s met 100 kilometer per uur over de smalle stroken langs elkaar scheren. Op 16 december nog raakten na een botsing negen personen gewond, onder wie drie kinderen. Een vangrail in de middenberm had in veel gevallen leed kunnen voorkomen, en dat is dan ook precies waar vrachtwagenchauffeur Van Dalen voor pleitte in de krant. ‘We zijn bereid de weg te blokkeren om het voor elkaar te krijgen.’

Beeld Marcel van den Bergh

Het bleek niet nodig. Nog geen drie weken na zijn uitspraak zegde minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) toe 115 miljoen euro in de weg te zullen investeren. Veel meer dan gebruikers van de N36 zoals Van Dalen gehoopt hadden. En bovendien ruim de helft van het totale budget (200 miljoen euro) dat Harbers heeft voor de aanpak van gevaarlijke N-wegen in beheer bij het rijk.

Daarmee doet de minister andere wegen tekort. Vorig jaar bleek uit onderzoek in opdracht van het ministerie dat 650 miljoen euro nodig is voor vijftien rijks-N-wegen verspreid over het land.

Krijgt het Oosten van het land ook een keer voorrang, zullen we maar zeggen. Waarmee de opmerking in de Volkskrant van Marloes Rebel, die haar moeder én een vriend verloor op de N36, gelukkig onwaar blijkt: ‘Voor Den Haag is dit het Verre Oosten’, zei ze. ‘Op de N36 lijkt het of er eerst een bekend figuur dood moet voor ze iets doen.’

Geheen-en-weer over een pontje

Van een zekere mate van paniek kon je wel spreken, ja. Nieuwer Ter Aa, een Utrechts dorp langs het Amsterdam-Rijnkanaal, dreigde het afgelopen jaar zijn pontje te verliezen, het pontje dat voor veel bewoners een levensader is.

Zo vertelde Arend Brandligt in juni aan de Volkskrant dat hij op sommige dagen zes keer op dat pontje staat. Heen en weer als hij de kinderen naar de basisschool in Loenen aan de Vecht brengt, als hij ze weer ophaalt en daarna nog een keer voor een sporttraining of een speelafspraak.

Desondanks wilde Rijkswaterstaat dat pontje uit de vaart halen. Vanwege de toegenomen scheepvaart zou de veiligheid in het geding zijn. Het gevolg: vanaf 1 januari 2023 moesten de bewoners kilometers omfietsen.

Maar ze legden zich er niet bij neer. Er kwam een actiecomité, een petitie en media-aandacht. En uiteindelijk ging minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) overstag. Op 15 december schreef hij aan de Tweede Kamer dat er een fietsersbrug over het kanaal komt. En dat er ‘een uiterste inspanning wordt gedaan’ om de pont in de vaart te houden totdat de brug er is.

Beeld Marcel van den Bergh

‘Dat was een grote opluchting’, zegt Brandligt. Toch is hij nog niet helemaal gerust. ‘De minister heeft slechts de intentie uitgesproken het pontje te behouden’, zegt hij. ‘Het is nog niet helemaal zeker.’

En daar komt nog een nieuw probleem bij. Veel schippers hebben hun baan opgezegd, omdat ze dachten dat de pont uit de vaart zou gaan. ‘Daardoor is de dienstregeling al flink uitgekleed’, zegt Brandligt. ‘Maar gelukkig vaart hij nog wel rond de schooltijden.’

Brandbrief van boze Corpsleden

Het is inmiddels bijna een zomertraditie: gedoe bij het corps. Tijdens een lustrumdiner van het Amsterdamsch Studenten Corps in juli werden zo’n duizend mannelijke verenigingsleden vanaf het podium toegesproken met de mededeling dat vrouwen ‘niks en niks meer zijn dan een hoer’. Een andere spreker meldde bij die gelegenheid dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn en ‘de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken’. Het corps staat er niet om bekend erg kritisch te zijn op misdragingen in de eigen gelederen, maar dit keer was voor driehonderd leden de maat vol. Ze ondertekenden een brandbrief waarin ze zich distantiëren van de agressieve uitspraken. De rector van de vereniging legde haar functie neer omdat ze niet langer verantwoordelijk wilde zijn voor het wangedrag. En kroonprinses Amalia, die zich had voorgenomen lid te worden, zag daar na deze rel toch maar vanaf.

Hoewel burgemeester Halsema van Amsterdam de uitspraken zei te zien als ‘een oproep tot geweld tegen vrouwen’, stelde justitie geen strafonderzoek in. Daarvoor klonken deze zomer twee redenen: het studentencorps beschikt over een intern tuchtsysteem dat zelf misstappen kan bestraffen. En er was geen aangifte gedaan.

Beeld Brunopress

Maar daarin is half december ineens verandering gekomen. Een anonieme vrouw, die volgens het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira zelf geen banden heeft met het corps en ‘in een andere levensfase verkeert dan de gemiddelde student’, is alsnog naar het parket gestapt om aangifte te doen van het aanzetten tot ‘haat, discriminatie en/of geweld’. De vrouw vertrouwt er niet op dat het corps zelf optreedt en vreest dat het onbestraft laten van deze uitspraken de drempel voor seksueel geweld verder verlaagt. En zo is justitie toch weer aan zet. Of het alsnog tot een zaak komt is ongewis, maar volgens een OM-woordvoerder gaat de officier van justitie de aangifte in het nieuwe jaar ‘zorgvuldig bestuderen’.

Overigens meldt Sebastiaan Klaver, de nieuwe rector van het corps, dat via het interne tuchtsysteem van de vereniging inmiddels wel degelijk vier leden schuldig zijn bevonden aan ‘kwetsende en grensoverschrijdende uitspraken’. ‘Er zijn taakstraffen uitgedeeld tussen de 40 en 80 uur, die uitgevoerd dienen te worden ten behoeve van de maatschappij.’