Van bordspel tot hoofdtelefoon: tienduizenden kwetsbare kinderen krijgen cadeaus

Een potje Rummikub. Beeld ANP

Het ene armlastige Nijmeegse gezin kreeg een zandbakje van minstens 50 euro cadeau. Het andere ontving het bordspel Catan, dat voor 35 euro over de toonbank gaat. Weer een ander gezin werd getrakteerd op het gezelschapsspel Rummikub en een paar schoolschriften waarin de kinderen hun schoolwerk kunnen maken. Geen gigantische bedragen misschien, maar voor deze gezinnen die onder het bestaansminimum leven, en niet altijd het meest stabiele leven aan hun kinderen kunnen bieden, waren de giften een onvoorstelbare luxe.

‘Er werden echt tranen geplengd’, zegt Arienne, werkzaam bij Jeugdzorgbescherming Nijmegen, de organisatie die de cadeaus de afgelopen weken bij de gezinnen afleverde. ‘Ze vroegen: waar hebben we dit aan verdiend? Natuurlijk hebben we weleens eerder cadeaus aan de gezinnen gegeven. Maar dat was dan toch noodgedwongen van mindere kwaliteit. Spul van de Action bijvoorbeeld, dat ook weer snel kapot is.’

Geld voor de cadeaus kreeg Jeugdzorg Bescherming Nijmegen van het Crisisfonds, een samenwerkingsverband van de Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind. Toen basisscholen in het hele land vanwege het coronavirus de deuren moesten sluiten, en de zorgen over kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties toenamen, zamelden de drie organisaties geld in waarmee de emotionele en financiële stress van deze kinderen en hun families enigszins kan worden verlicht.

Hulpverleners die in contact staan met deze gezinnen konden een aanvraag indienen bij het Crisisfonds voor vouchers van 50 tot 250 euro per kind of gezin. Hiermee konden ze van alles aanschaffen, van bordspellen tot koptelefoons. De organisaties zeggen hiermee 22 duizend van de 90 duizend kwetsbare kinderen die Nederland telt te hebben geholpen.

Stress

‘Met kwetsbaar bedoelen wij kinderen die bekend zijn bij Jeugdbescherming, die in pleeggezinnen wonen, of met hun moeder in een blijf-van-mijn-lijf-tehuis’, zegt Mariëlle Dekker, directeur van Augeo, dat zich bezighoudt met mishandelde kinderen. ‘Vanwege het coronavirus kunnen die niet meer bezocht worden door hulpverleners. Terwijl de stress in hun gezinnen toeneemt vanwege armoede, drukte of psychische problemen bij de ouders. Wij dachten toen: wat hebben deze kinderen nodig om deze tijd een beetje zorgeloos door te komen? Dat kan iets heel simpels zijn, zoals een knuffelbeer. Voor een ander gezin is er weer een krijtbord gekocht waarop ze kunnen schrijven hoe ze de dag willen structureren.’

Sinds het uitbreken van het coronavirus is er veel schrijnende ongelijkheid aan het licht gekomen. Grote zorgen zijn er met name over de duizenden leerplichtige scholieren uit zwakke milieus die plotseling uit het zicht zijn verdwenen en soms in instabiele thuissituaties leven. Volgens Dekker is er een overlap tussen deze groep en de 90 duizend kwetsbare kinderen die al in het zicht zijn van jeugdhulpverleners, maar dat geldt niet voor allemaal.

‘Er zijn ook kinderen die niet bekend zijn bij de hulpinstanties en die niet in pleegsituaties leven, maar die wel met dezelfde instabiliteit en onveiligheid te maken hebben. Ik ben wel bezorgd over wat deze periode voor hen betekent. Als ik de aanvragen lees van jeugdhulpverleners voor vouchers, dan schrik ik echt van de barre armoede waarin dit soort gezinnen soms leven. Vaak leven ze onder financieel bewind en moeten van een paar tientjes per week rondkomen.’

De Postcodeloterij heeft het Crisisfonds 500 duizend euro toegezegd. Het fonds is aan te schrijven zolang de schoolsluiting duurt en de kwetsbare kinderen nog thuis zitten. Hierna zal worden bepaald hoe de doelgroep het beste geholpen kan worden met het geld.