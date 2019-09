Van Bloks China-strategie blijft weinig over

Minister Stef Blok met China's buitenlandminister Wang Yi in juni dit jaar bij een bezoek aan Bejing. Beeld EPA

Goedemiddag,

Zonder mededogen rekende de Kamer vanmiddag af met de zogeheten China-strategie van minister Blok. Een strategie die eerder met veel tamtam werd aangekondigd, maar die in werkelijkheid niets meer dan ‘een slap aftreksel’ zou zijn. Want waarom zegt de strategie niets over de slechte mensenrechtensituatie in China?

Intussen breekt voor de Partij voor de Dieren een nieuw tijdperk aan met het vertrek van boegbeeld Thieme.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

DEBAT VAN DE DAG

Blok krijgt China-huiswerk

Van ‘heel erg teleurgesteld’ (Liliane Ploumen, PvdA) tot ‘slap aftreksel van wat een strategie had moeten worden’ (Raymond de Roon, PVV) – de reacties uit de Tweede Kamer maandagmiddag op de veelbesproken China-notitie van het kabinet (in Prince-termen: The Note Formerly Known As Strategy) logen er niet om.

Vooral de behandeling van de mensenrechten in de notitie, die de omgang van Nederland met China schetst, wekte de wrevel van bijna alle partijen – met uitzondering van de VVD. Martijn van Helvert (CDA) geeft het kabinet zelfs huiswerk mee met een oproep om het hoofdstuk over mensenrechten ‘opnieuw te schrijven’. Minister Blok van Buitenlandse Zaken deed dit af als ‘huiswerk voor ambtenaren’, maar daarmee bekoelde de verontwaardiging bij zijn gehoor niet.

Als Blok het niet wil doen, schrijven Van Helvert (CDA) en Van Ojik (GL) zelf wel over mensenrechten:

Verschillende parlementariërs spraken er hun verbazing over uit dat veel grote problemen op dit gebied zelfs helemaal onvermeld blijven in de China notitie. ‘De positie van christenen wordt nergens genoemd’, zei Joël Voordewind (ChristenUnie), ‘maar het zijn er tachtig miljoen.’

Minister van Buitenlandse Zaken Blok antwoordde in de van hem bekende onderkoelde toon, zag politiek verslaggever Arnout Brouwers. Een toon die ‘nooit verraadt of hij iets gaat zeggen over het bestellen van raamkozijnen of over de opsluiting van een miljoen Oeigoeren’. Hij somde de fora en gelegenheden op waarin en waarbij dit jaar de mensenrechtensituatie in China aan de orde zijn gesteld en zei dat Nederland hierbij een ‘leidende positie’ inneemt.

Toch is de kans aanzienlijk dat Blok harder moet blokken: er komt een CDA-motie aan waarin hij wordt opgeroepen het mensenrechtenhoofdstuk uit de China-notitie opnieuw te schrijven. En die lijkt op brede steun te kunnen rekenen.

VERTREK THIEME

PvdD verliest boegbeeld

PvdD-lijsttrekker Marianne Thieme op Prinsjesdag in 2012. Beeld ANP

Zoals altijd kwam ook dit nieuws van de Partij voor de Dieren onverwacht: Marianne Thieme (47) stopt als partijleider. Haar aftreden maakte ze bekend op de eerste ledendag van de Partij voor de Dieren, zondag in de grote hal van het gebouw van de Tweede Kamer. ‘Denk niet dat ik wegga’, zei ze in die toespraak. ‘Weet dat ik me voluit voor onze idealen blijf inzetten, zij het buiten het parlement.’

Thieme, die in 2002 aan de wieg stond van de PvdD, was de laatste jaren al veel meer buiten dan ín de Kamer actief. Het Kamerwerk viel haar steeds zwaarder, zeggen ingewijden; afgelopen winter was ze een aantal maanden ziek. De partij respecteerde haar keuze haar tijd te besteden aan boeken, films en tournees. Het gevolg was wel dat de andere Kamerleden harder moesten werken.

En er was ongenoegen binnen de partij, over het gebrek aan interne democratie en de volgens sommigen overdreven focus op dieren, waardoor Thieme de mens uit het oog verloor. Femke Merel van Kooten-Arissen, het Tweede Kamerlid dat om die laatste reden brak met de PvdD-fractie, denkt dat het vertrek van Thieme met die discussie over de koers te maken heeft. ‘Ik denk dat ik wel iets doorbroken heb.’

Esther Ouwehand (43), net als Thieme Kamerlid van het eerste uur, volgt haar op als fractievoorzitter. Naar een nieuwe lijsttrekker wordt gezocht.

RAPPORT VAN DE DAG

‘Bescherm onze kunstschatten’

Alexander Pechtold. Beeld Freek van den Bergh

Om te voorkomen dat onze kunstschatten naar het buitenland verdwijnen moet Nederland de stukken in particulier bezit veel beter beschermen. Was getekend: Alexander Pechtold, voormalig D66-leider én voorzitter van een onafhankelijke adviescommissie ter bescherming van het Nederlands erfgoed.

In een vandaag verschenen rapport stelt Pechtold dat zijn partijgenoot Ingrid van Engelshoven, de minister van Cultuur, actiever kunst tot beschermd bezit zou moeten verklaren. Er moet een onafhankelijke, vaste deskundigencommissie komen die zich afvraagt ‘wat we in Nederland willen hebben en houden en wat er ontbreekt’. Ook moet er altijd voldoende geld klaarliggen om kunstschatten op te kopen die over de grens dreigen te verdwijnen.

Pechtold, die zich als lid van de kunstcommissie van de Tweede Kamer jaren over de collectie van het parlement ontfermde, was gevraagd om een advies uit te brengen nadat prinses Christina begin dit jaar een tekening van de beroemde Peter Paul Rubens (1577-1640) had laten veilen. Experts uit de museumwereld vonden die tekening uit kunsthistorisch oogpunt zo belangrijk dat die in Nederland had moeten blijven.

EN DAN DIT NOG

SP: overheidszorg in buurt

De overheid moet kleinschalige zorgbuurthuizen oprichten. Dat is althans de wens van SP-leider Lilian Marijnissen, die met een initiatiefwetsvoorstel wil regelen dat hulpbehoevende ouderen in zulke buurthuizen kunnen gaan wonen voordat zij terechtkunnen in een verpleeghuis.

Volgens de SP is de situatie schrijnend geworden, nu 15 duizend mensen op de wachtlijst staan voor een plekje in een verpleeghuis. De vraag is of er een meerderheid in zit: minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid liet eerder weten dat hij niets ziet in het aanbieden van overheidszorg voor ouderen die relatief weinig zorg nodig hebben, zoals de SP voorstelt.

SP-leider Lilian Marijnissen. Beeld ANP

Sommer op maandag

Jongeren zeggen, aangemoedigd door Klaas Knot, dat er straks voor hen niks meer in de pensioenpot zit, en dat komt door jullie ouderen. Een raar verwijt, vindt columnist Martin Sommer. ‘Je kunt de kalkoen moeilijk kwalijk nemen dat hij weinig zin heeft om een bezoekje aan de poelier te brengen.’ Sommer op maandag!

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink hier ‘Volkskrant politiek’ aan.