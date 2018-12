Van Baywatch naar de barricaden: ook Pamela Anderson steunt de gele hesjes

Actrice Anderson tweette: ‘Ik verwerp geweld. Maar wat is het geweld van al deze mensen en verbrande luxeauto’s vergeleken met het structurele geweld van de Franse en wereldwijde elites?’

Het beroemde Playboy-model plaatste vervolgens een essay op haar website onder de titel ‘De gele hesjes en ik’. Daarin betoogt ze dat het ongepast is om moraliserend te spreken over de aangerichte vernielingen in Frankrijk. Die moeten namelijk bezien worden in de context van de ‘status quo, waarin de macht van de machtigen en de machteloosheid van de machtelozen wordt gehandhaafd’.

De Canadees-Amerikaanse Anderson zet zich al sinds de jaren ’80 à la Brigitte Bardot in als dierenactivist. In die hoedanigheid heeft ze zich inmiddels ontwikkeld tot muze van geopolitieke zwaargewichten, die maar al te graag in haar gezelschap vertoeven. Zo wist ze naar eigen zeggen Vladimir Poetin te overtuigen de import op zeehondproducten te verbieden.

De afgelopen jaren bracht Anderson meerdere bezoeken aan het Kremlin om te spreken over milieu en dierenrijk, zei ze dit jaar in een interview met The Daily Beast. ‘Zeg ons: wat hebben we nu weer fout gedaan?’, vroegen de Russen haar dan lachend, verwijzend naar de Amerikaanse kritiek op het land. Anderson zag vooral hun ‘authentieke kant’. Hoe de Russische bewindslieden tranen in hun ogen kregen toen ze vertelde over de illegale jacht op dolfijnen en walvissen.

Julian Assange

In een recent tv-interview bij het Amerikaanse programma 60 Minutes – waarin de presentator haar een aantal dagen opzoekt in Frankrijk en diverse keren benadrukt hoe leuk het met haar is – gaat Anderson ook in op haar relatie met een andere dierbare vriend: WikiLeaks-oprichter Julian Assange. In 2014 ontmoette ze de Australische hacker voor het eerst. Ze hadden meteen een ideologische klik.

‘We willen de wereld bijscholen’, zegt Anderson. ‘We hebben geen romantische relatie, maar voelen ons wel verbonden. Hij vertrouwt me.’

Ze gaat geregeld op bezoek bij Assange, die al jaren in ballingschap leeft in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Dan spreken ze een uur of drie, vier over van alles, van bijbelthema’s tot wereldpolitiek. ‘Ik ben bekaf als ik daar wegga, maar heb dan wel een hele stapel aantekeningen.’

Presidentsverkiezingen

Dat Amerikaanse inlichtingendiensten Assange beschuldigen van samenwerking met de Russen door tijdens de verkiezingscampagne van 2016 gevoelige e-mails van de Democraten te publiceren, vindt Anderson onterecht. ‘Hij heeft gewoon de waarheid openbaar gemaakt, die ik zelf trouwens ook graag wil weten voordat ik mijn stem uitbreng.’

Een nieuwe potentiële bondgenoot heeft Anderson ook al in het vizier: Bernie Sanders. Op Twitter liet ze weten zich graag te willen aansluiten bij zijn onlangs gelanceerde anti-elite-beweging ‘Progressive International’.

Want het is tijd voor een nieuw geluid, vindt Anderson. De oplossing van de huidige problemen ‘kan alleen maar een pan-Europese bewustwording zijn die grenzen en landen overstijgt’. Vrijwel direct kreeg ze een antwoord op Twitter van iemand binnen de beweging van Sanders: die kon haar wel voorstellen aan de top.

Of de activiste zelf ook politieke ambities heeft, is onbekend.