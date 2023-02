Van avondklok tot abortuswet: zo stemden de partijen in de Eerste Kamer

Stemming in de Eerste Kamer: de zittende leden stemmen tegen het voorstel, de staande leden zijn voor. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De avondklok maakte veel los, in januari 2021, ook op het Binnenhof. In de debatten met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge werd hard en principieel stelling genomen. Maar wie vond ook alweer wat? En hoe stemden ze nou uiteindelijk, toen het per wet geregeld moest worden?

Wat vonden diezelfde partijen van de afschaffing van de verplichte bedenktijd voor abortus? En van de nieuwe prostitutiewet? Was echt iedereen voor de invoering van het minimum-uurloon of stemden er ook partijen tegen?

In de vierde editie van de Volkskrant Stemchecker kunt u uw eigen mening over tal van onderwerpen vergelijken met die van de partijen in de Eerste Kamer in de afgelopen vier jaar. Bij de provinciale verkiezingen van 15 maart kiezen we immers, indirect, ook de Eerste Kamer.

De Stemchecker is gebouwd op 24 stemmingsuitslagen sinds juni 2019, toen de huidige Eerste Kamer aantrad. Het gaat om wetsvoorstellen, en twee moties, waarover maatschappelijk debat werd gevoerd én waarover de Eerste Kamer verdeeld stemde. De Stemchecker geeft nadrukkelijk geen stemadvies, wel stemhulp: per stelling ziet u na het invullen van uw eigen mening meteen hoe de partijen stemden.

Hamerstukken

Wellicht mist u thema’s. Niet alle onderwerpen die in de afgelopen jaren in de Tweede Kamer speelden, kwamen in aanmerking. Vaker dan de Tweede Kamer doet de Eerste Kamer stemmingen namelijk af als ‘hamerstuk’, omdat geen enkele fractie behoefte voelt erover te debatteren of te stemmen. Sommige onderwerpen vielen daarom af: als iedereen het eens is, valt immers niets te kiezen. Ook zijn er in de Tweede Kamer veel debatten over de actualiteit, maar die resulteren lang niet altijd in wetsvoorstellen en halen dan dus nooit de Eerste Kamer.

Partijen die in deze periode niet in de Eerste Kamer zaten maar wel meedoen met de aankomende verkiezingen, zoals de BoerBurgerBeweging, konden we uiteraard niet meenemen in de resultaten. JA21 was nog niet opgericht tijdens vier van de hier meegenomen stemmingen, maar de fractieleden zaten al wel in de Eerste Kamer als lid van Forum voor Democratie. Wij hebben in die gevallen hun standpunt gebaseerd op hoe ze als toenmalig lid van FvD stemden.

De Onafhankelijke Senaatsfractie konden wij door de langdurige afwezigheid van het enige fractielid Gerben Gerbrandy niet meenemen.