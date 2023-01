Van anti-Trump tot rolmodel voor ouders: het premierschap van Jacinda Ardern in vier delen

Ze gold als hét voorbeeld van de empathische leider. Om haar crisiscommunicatie tijdens de pandemie werd ze zowel geroemd als verguisd. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern (42) kondigde deze week na 5,5 jaar haar vertrek aan. ‘De tank is leeg’, zei ze. Een terugblik.

Eigenzinnige leider

Op 15 maart 2019 werd de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern gebeld met het bericht dat een schutter een aanslag had gepleegd op twee moskeeën in Christchurch, waarbij 51 doden en tientallen gewonden waren gevallen. De terrorist had alles live uitgezonden via Facebook. Ardern werd snel naar de pers gebracht voor een verklaring. ‘They are us’, zei ze in de camera, doelend op de slachtoffers en de nabestaanden, hoofdzakelijk migranten die in Nieuw-Zeeland een leven probeerden op te bouwen.

Het waren woorden die bleven hangen, in Nieuw-Zeeland en daarbuiten. Later was ze in Christchurch, waar ze met een hoofddoek om, zichtbaar aangedaan, nabestaanden omhelsde en ze probeerde te troosten. ‘We kunnen niet beseffen hoeveel pijn u heeft, maar we zullen om jullie heen staan’, zei ze. Simpele woorden, maar o zo nodig op dat moment.

Jacinda Ardern omhelst nabestaanden in Christchurch na de aanslag op twee moskeeën in maart 2019. Beeld Getty

Ze liet een empathische indruk achter juist doordat ze ook daadkrachtig reageerde – zoals ze dat later ook deed tijdens de coronacrisis en na een vulkaanuitbarsting op White Island waarbij 22 mensen omkwamen. Ze kondigde een verbod af op halfautomatische wapens (later dat jaar werden er bijna 50 duizend ingeleverd bij de politie). Ze startte een offensief om wereldleiders en techgiganten als Facebook en Twitter zover te krijgen iets te doen tegen de verspreiding van extremistisch geweld op internet. Ze riep op de naam van de moordenaar nooit meer te noemen – om hem niet de beroemdheid te geven waarnaar hij op zoek was.

Het is die combinatie van empathie en daadkracht waar ze trots op is, zo zei ze deze week, toen ze haar vertrek aankondigde. ‘Ik hoop dat ik Nieuw-Zeelanders achterlaat met de overtuiging dat je zowel aardig als krachtig kan zijn, empathisch maar ook besluitvaardig. En dat je je eigen soort leider kan zijn.’

Crisismanager

‘Hoi allemaal, ik wilde even checken hoe met iedereen is, nu we met z’n allen een paar weken binnen moeten blijven.’ Het is eind maart 2020 en Ardern spreekt het land toe over de strenge lockdown die net is ingegaan. Ze doet dat niet via de televisie of in een persconferentie, maar thuis op de bank, live via Facebook. Ze verontschuldigt zich voor haar groene slobbertrui, ze heeft net haar dochtertje Neve naar bed gebracht.

Vanaf de bank legt Ardern ontspannen, maar kristalhelder uit dat de Nieuw-Zeelanders een tijd binnen moeten blijven om het virus uit te bannen. ‘Er vroeg en hard ingaan’, luidt de aanpak. Ardern verbood als een van de eerste regeringsleiders vluchten uit China en sloot het luchtruim voor vrijwel alle buitenlanders. Nu moet iedereen dus thuisblijven. Ze legt uit waarom en wat het doel is. Dat ze zelf thuiszit, versterkt de boodschap. ‘Blijf thuis, break the chain, en red levens. Zo simpel is het’, zegt ze.

‘Een masterclass in crisiscommunicatie’, noemt The Washington Post haar optredens later. Mede daardoor werkt de Nieuw-Zeelandse aanpak: waar landen als Nederland in het najaar van 2020 van lockdown naar lockdown strompelen, zitten de rugbystadions in Nieuw-Zeeland vol. Het coronasucces zorgt ervoor dat Ardern in 2020 met overmacht de verkiezingen wint. Haar sociaal-democratische partij krijgt 48 procent van de stemmen.

Vanaf de bank informeert Jacinda Ardern de Nieuw-Zeelanders in maart 2020 over de nieuwe coronamaatregelen.

In de tweede fase van de coronacrisis gaat het minder goed. Veel Nieuw-Zeelanders die in het buitenland wonen, kunnen vanwege de beperkingen niet naar huis. Daarnaast wordt de strenge overheidslijn ook doorgetrokken naar het vaccineren. De overheid hanteert een vaccinatieverplichting en staat bedrijven toe hetzelfde te doen. Dat betekent dat 40 procent van de bevolking zich moet laten vaccineren, omdat mensen anders niet kunnen werken en zelfs hun baan kunnen verliezen.

Het strenge beleid werkt polarisatie en onvrede in de hand. Begin 2022 komt het tot een gewelddadige confrontatie tussen agenten en demonstranten, die dan al weken voor het parlement bivakkeren. Voor veel tegenstanders van een streng coronabeleid, in binnen- en buitenland, wordt Ardern een favoriete kop van jut, een soort linkse dictator. Haar wereldwijde bekendheid komt nu als een boemerang terug en het aantal bedreigingen tegen de premier verdrievoudigt.

Rolmodel voor ouders

Ja, Ardern was de tweede vrouwelijke leider die tijdens haar ambtstermijn een kind kreeg – na Benazir Bhutto van Pakistan. En ja, ze nam haar man en dochter Neve mee naar de vergadering van de Verenigde Naties in New York, waar ze tussen de bedrijven door borstvoeding gaf. Natuurlijk was ze daarmee een rolmodel voor vele vrouwen wereldwijd.

Maar misschien wel het belangrijkste was dat ze het zelf als de normaalste zaak van de wereld presenteerde. ‘Ach, dat weet ik niet, hoor. Daar denk ik niet zo over na’, zei ze in 2019 over haar functie als rolmodel in een interview met de Volkskrant. ‘Net als de meeste ouders voelt het soms alsof de logistiek rond ons kind slechts millimeters verwijderd is van totale rampspoed. Wij hebben geen nanny, we doen het net als de meeste ouders met zijn tweeën en met hulp van onze familie. Dus als ik vrouwen kan helpen is dat geweldig, maar als ik van huis ga, kijk ik toch vooral of er geen melkvlekken op mijn broek zitten.’

Jacinda Ardern met haar man en kind tijdens een vergadering van de Verenigde Naties in New York, 2018. Beeld ANP / AFP

Ze wilde het niet als iets bijzonders beschouwen, omdat het gewoon zou moeten zijn. Maar blijkbaar is het dat nog niet. Onlangs was de Finse premier Sanna Marin op bezoek in Nieuw-Zeeland. Een journalist vroeg of Marin was gekomen omdat de twee ‘van ongeveer dezelfde leeftijd’ waren en, nou ja, ‘veel gemeen hadden’. Hij voegde er nog aan toe: ‘Of kunnen we daadwerkelijk meer deals verwachten tussen onze landen?’ Ardern onderbrak hem en zei vol sarcasme dat ze zich afvroeg of een van haar mannelijke voorgangers ooit dezelfde vraag had gekregen. ‘Als twee vrouwen elkaar ontmoeten, is dat niet simpelweg vanwege hun vrouw-zijn’, voegde ze ter verduidelijking toe. Marin deed ook nog een duit in het zakje: ‘Wij zien elkaar omdat we allebei premier zijn.’

Links icoon

Ardern verdedigde een klassiek sociaal-democratische agenda, met een apart budget voor ‘welzijn’ en een focus op armoedebestrijding en de klimaatwetgeving. Door haar wereldwijde bekendheid en de opmars van rechts-populistische bewegingen, zoals in de Verenigde Staten, werd Ardern al snel gelauwerd als een links icoon, de anti-Trump. Wat meespeelde, was dat ze niet bang was om een ideologisch bevlogen verhaal te houden, dat ze dat ook goed kon, en de confrontatie niet schuwde.

Ook niet met de Amerikaanse president Donald Trump. Toen die op Twitter een Congreslid toebeet dat ze moest ‘teruggaan’ naar haar land van herkomst, kwam Ardern – net als de Duitse bondskanselier Merkel – in het geweer. ‘Ik ben het totaal en beslist met hem oneens’, zei ze. ‘Ik ben er trots op dat we in Nieuw-Zeeland het tegenovergestelde standpunt innemen. Dat ons parlement een goede afspiegeling van de bevolking moet zijn (…) en dat iemand nooit veroordeeld mag worden op basis van zijn afkomst.’

In eigen land bleek de politieke praktijk weerbarstig. Tijdens haar eerste termijn werden Arderns ambities nogal eens gehinderd door haar coalitiepartner New Zealand First. De beloofde vermogenswinstbelasting ging overboord en de regering kwam bij lange na niet aan het beloofde aantal nieuwe huurwoningen.

Jacinda Ardern (tweede van rechts) met Donald Trump (rechts) en andere leiders tijdens een economische top in Vietnam in 2017. Ardern kwam bekend te staan als ‘de anti-Trump’. Beeld ANP / EPA

Na de verkiezingsoverwinning in 2020 mochten de sociaal-democraten alleen regeren, maar met die overmacht werd tot nu toe weinig gedaan. Veel van de kabinetsplannen, zoals een hervorming van de zorg, moeten nog door het parlement, of staan nog in de steigers. Het is een van de redenen waarom Arderns voortijdige vertrek slecht is getimed. Daarnaast zijn er in oktober verkiezingen, en haar partij doet het niet goed in de peilingen. Dat heeft ook te maken met de kwakkelende economie. Dat komt door de hoge inflatie en gestegen energieprijzen, maar is ook een gevolg van het strikte coronabeleid.

Een van haar persoonlijke prioriteiten was het terugdringen van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Ardern, dochter van een politieagent en een schoolkantinejuffrouw, had zelf veel armoede gezien in het dorp waar ze opgroeide. Er ging de afgelopen jaren veel geld naar de bestrijding daarvan en de eerste cijfers zijn positief. Ze kan ook bogen op een ambitieuze klimaatwet en hernieuwde aandacht voor de rechten van de Maori. Critici zeggen dat ze te weinig heeft bereikt en te weinig heeft gedaan aan woningbouw en misdaadbestrijding.

Ardern zegt dat ze niet vertrekt omdat het werk lastig is. ‘Anders was ik wel na twee maanden vertrokken. Ik vertrek omdat met zo’n baan verantwoordelijkheid komt. De verantwoordelijkheid om te weten wanneer je de juiste persoon bent om te leiden, en ook wanneer je dat niet meer bent.’