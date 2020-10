Van ‘als Biden wint, gaan we eraan’ tot ‘ik wil Trump echt weg hebben’: zes kiezers in de VS over hun afwegingen

Met nog twee weken tot de Amerikaanse verkiezingen is de voorsprong van Joe Biden op president Trump iets gegroeid. Toch blijven Trump-aanhangers ervan overtuigd dat hun kandidaat zal winnen. Zes Amerikaanse kiezers leggen uit waarom ze stemmen wie ze stemmen.

Twee weken voor de dag van de Amerikaanse verkiezingen zijn de Amerikaanse verkiezingen al in volle gang. Zo’n 80 miljoen kiezers, meer dan de helft, hebben stembiljetten gekregen die ze per post kunnen terugsturen, of zelf kunnen afleveren. Daarnaast kunnen ze in sommige staten, zoals Texas en Georgia, al écht stemmen, via stembus of stemcomputer. Dat levert al lange rijen op, wat lijkt te wijzen op een recordopkomst (en op de drempels die worden opgeworpen om het stemmen lastig te maken).

In de peilingen is de voorsprong van Joe Biden op president Trump de afgelopen weken iets gegroeid, tot rond de 10 procentpunten – al zijn daar de laatste pogingen om hem via de activiteiten van zijn zoon in diskrediet te brengen nog niet in verwerkt. Zelfs in de sleutelstaten, zoals Florida, Pennsylvania, Michigan en Wisconsin loopt Biden duidelijk voor. Als dit een afspiegeling van de werkelijkheid is en blijft, dan zouden de Democraten behalve het presidentschap ook de Senaat kunnen heroveren.

Dus hoeveel valt daaraan af te meten? Peilingen zijn altijd maar peilingen: de foutmarge is groot, en er kan nog veel gebeuren. In 2016 stond Clinton vlak voor de verkiezingen ook flink voor. Toch zijn er verschillen met vier jaar geleden. Ten eerste heeft Biden al sinds begin dit jaar een voorsprong; Clinton en Trump wisselden voortdurend stuivertje. Ten tweede zijn er minder kiezers die nog niet weten welke keuze ze zullen maken. Ten derde lijken er minder kiezers te zijn voor andere kandidaten. En ten vierde is Trump een stuk minder populair dan destijds.

De Trump-campagne heeft zijn hoop gevestigd op resterende onzekerheden. Trump-stemmers geven nooit antwoord, als de peilers bellen, zeggen ze. En: er zijn veel nieuwe kiezers die zich hebben geregistreerd, en op Trump zeggen te stemmen. Trump-fans zelf zijn er nog steeds van overtuigd: net als in 2016 is er weer een zwijgende meerderheid die hem over de streep zal trekken.

Zes kiezers vertellen hieronder hun overwegingen. In een land zo groot als de Verenigde Staten kan dat nooit representatief zijn – maar ze laten zien hoe, zelfs in een gepolariseerd land, ieder nog steeds persoonlijke afwegingen maakt.

Dwight Dial.

‘Ze moeten niet hier komen. Weet je hoeveel wapens we hier hebben?’

Dwight Dial (70), boer in Lake City, Iowa, stemt Trump.

‘Het belangrijkste wat Trump heeft gedaan is die handelsoorlog met China. Het moest gebeuren. Veel Amerikanen denken dat mensen in het buitenland lachen om Trump, maar nee, juist niet, in het buitenland vinden ze ook dat China moest worden aangepakt, hoor ik. China dacht: we kunnen doen wat we willen, niemand kan ons stoppen. Nou, dat is dus niet zo. Ja, de boeren hebben de prijs moeten betalen. Maar Trump heeft ons geholpen. We hebben veel geld gekregen. Ik schaam me er bijna voor, maar dat heeft absoluut het verschil gemaakt tussen overleven en kapotgaan. Xi dacht dat hij de Amerikaanse politiek kon beïnvloeden door de boeren te raken, maar hij heeft op het verkeerde paard gewed.

‘Als Biden wint, gaan we eraan. Die redt het geen vier jaar. Kamala is de échte kandidaat. Dan gaan we de weg van Bernie Sanders. Socialisme. Jij hebt iets, ik heb het niet, dus moet jij het me geven. Kijk wat er in de steden gebeurt. Ze geven geld aan mensen om ze rustig te houden, maar als puntje bij paaltje komt keren ze zich toch tegen hun eigen burgemeesters. Ze moeten niet hier komen. Weet je hoeveel wapens we hier hebben? Dat wordt lelijk. Maar zover zal het niet komen, die peilingen kloppen niet. Trump gaat gewoon winnen.’

Cinti Mwangu.

‘Vroeger was ik trots op dit land, nu schaam ik me ervoor’

Cinti Mwangu (45), volksgezondheidsvoorlichter in North Charleston, South Carolina, stemt Biden.

‘Het belangrijkste resultaat van vier jaar Trump is de enorme vertekening van de waarheid. Met zijn corona-benadering heeft hij ons werk moeilijker gemaakt. Toen hij besmet was geraakt, dachten we dat hij realistischer zou worden, maar toen hij beter was zei hij dat het zo over was. Nu denken nog meer mensen dat het niets voorstelt. Maar niemand zal de behandeling krijgen die hij heeft gekregen. Er wordt zoveel onzin verteld. Feit is fictie, fictie is feit. Er zijn nu mensen die betwijfelen of Osama bin Laden daadwerkelijk is gedood door commando’s onder Obama. Ik vind het ongelooflijk dat één man dit land zo heeft kunnen veranderen. Vroeger was ik trots op dit land, nu schaam ik me ervoor.

‘Op een persoonlijk niveau: ik ben nog nooit zo bezorgd geweest over mijn eigen veiligheid, als gekleurde Amerikaan. Vroeger moesten we alleen oppassen voor de politie. Nu schrik ik van een grote pickup-truck die ’s avonds voor mijn huis geparkeerd staat. Of naast me voor het stoplicht. Ik weet het, het zijn generalisaties, dat is het erge, maar ik denk toch: oppassen, niet aankijken, geen reden geven. Ik durf geen Biden-bordje in mijn tuin te zetten. Trump weigert consequent rechtsextremisten terecht te wijzen. Hij heeft zijn fans opgeroepen naar het stembureau te gaan. Die dag neem ik vrij. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik ga stemmen.’

‘Ik denk dat ik toch bij Biden eindig. Ik wil Trump nu echt weg hebben’

David Strohl (43), docent antropologie in Maine, stemt op de Groenen, maar uiteindelijk op Biden.

‘Ik zie Trump toch vooral als voortzetting van de ergste aspecten van het Amerikaanse beleid sinds de jaren tachtig: deregulering, het dienen van de belangen van de rijken, autoritaire trekjes. Wat nu het meest opvalt, is dat Trump heeft laten zien hoe weinig mensen geven om decorum: dat hij openlijk racistisch is, zo vulgair, en lak heeft aan normen en afspraken.

‘Ik wist lange tijd niet of ik op Biden zou gaan stemmen. Ik dacht: er is een kans, zeg 30 procent, dat Biden meer kwaad dan goed doet dan Trump – hij is erger dan Trump als het gaat imperialisme en zuinig overheidsbeleid. Het is andersoortig kwaad, maar ik wist niet of mij dat zou uitmaken. Maar ik denk nu dat ik toch bij Biden eindig. Trumps uitlatingen over het al dan niet accepteren van de verkiezingsuitslag zijn pretty annoying. Ik denk niet dat het leger hem zou steunen bij een coup, maar hij laat zien hoe fragiel de vreedzame overdracht van de macht is in de VS. Dus nu wil ik hem echt weg hebben. In Maine kun je getrapt stemmen. Op plek één zet ik de kandidaat van de Groene Partij. Die gaat niet winnen. Op plek twee zet ik iemand die ik zelf inschrijf, ik denk Cornpop, de man tegen wie Biden lang geleden heeft gevochten bij een zwembad. Die gaat zeker niet winnen. Op drie zet ik Biden. Ik hoop dat die gaat winnen. Met tegenzin.’

Rachelle Lydzustre.

‘Ik denk dat God ons een boodschap wil geven... Ik weet nog niet hoe dat zich vertaalt in een presidentskeuze’

Rachelle Lydzustre (31), administratiemedewerker op middelbare school, New Jersey, weet nog niet op wie ze stemt.

‘Als er iets duidelijk is geworden de afgelopen jaren is dat het land gebroken is. Er is een licht geworpen op de donkere kant van het land. Dit jaar helemaal: met covid en de raciale spanningen. Ik denk dat God ons een boodschap wil geven, ons de ogen wil openen: we gaan ten onder aan zelfzuchtigheid en trots. Ik zeg niet dat Hij ons wil straffen, maar wel dat hij ons wil aansporen er iets aan te doen. Onderdeel daarvan is dat we ons naar God moeten keren, dan zal er al veel veranderen, dan leren we van de ander te houden.

‘Ik sta achter de boodschap van Black Lives Matter, het is belangrijk tegen discriminatie te vechten, maar ik sta niet achter de plunderingen en de branden. Ze hebben het misschien te ver doorgetrokken. Ik weet nog niet hoe dat zich vertaalt in een presidentskeuze. Vier jaar geleden stemde ik op een derde partij. Ja, ik zie dat de president al die dingen is die ik net noemde: zelfzuchtig, ijdel, trots. En de manier hoe hij de problemen dit jaar heeft benaderd, is… nonchalant. Hij heeft het allemaal laten begaan. Maar Biden is gewoon… daar ben ik banger voor. Omdat de Democraten het land verder naar links lijken te willen trekken. Verder van God ook. Het is best verwarrend allemaal. Nou ja, uiteindelijk is de president niet mijn God.’

Krystyna Slavin.

‘Trump heeft een imperium gebouwd, en dat heeft hij nu voor het land gedaan’

Krystyna Slavin (61), makelaar, New York, stemt Trump.

‘We kennen Trump. Hij kent de realiteit. Hij heeft een imperium gebouwd met zijn familie, en dat heeft hij nu voor het land gedaan, alsof het zijn eigen bedrijf is. Bedrijven teruggehaald, banen gecreëerd. Dat is wat mensen nodig hebben: goedbetaalde banen, zodat ze een huis kunnen betalen, kinderen naar goede scholen kunnen sturen, een normaal leven kunnen leiden. Ik zie zo veel mensen in de opvang nu. Als makelaar krijg ik mensen voor me die zelfs geen studio kunnen krijgen – je moet veertig keer je maandhuur verdienen, en dat halen ze niet. Een minimumloon van 15 dollar? Nee, hier heb je een minimumloon van 25 dollar nodig. Waarom is alles zo duur? Onlangs heeft Trump wel gezegd dat hij de farmaceutische bedrijven gaat aanpakken, dat is hoognodig. Ja, reguleren! De gezondheidszorg in dit land is veel te duur. Politici werken voor de verzekeringsmaatschappijen, voor de farmaciebedrijven. Ja, Democraten en Republikeinen. Die werken voor degenen die hun geld geven. Daarom was Trump nodig: die had zijn eigen geld. Ja, ik weet dat er nog veel te doen is. Want de Democraten werken hem tegen. Het is ongelooflijk dat Trump desondanks toch nog iets voor elkaar gekregen heeft.’

Whitnie Fallo.

‘Het jaar 2020 zou voor elke president heel erg zijn geweest, maar als ik zie hoe Trump het heeft afgehandeld...’

Whitnie Fallot (34) uit Louisville, Kentucky, gaat van Trump naar Biden.

‘Ik ben opgevoed als conservatieve christen en heb mijn hele leven Republikeins gestemd. Trump was bovendien een sterke zakenman, zei hij. Maar juist daarin ben ik teleurgesteld. Hij heeft het steeds over zijn economische prestaties, maar ik ben zelf research gaan doen, waaruit blijkt dat die groei nog een voortzetting was van Obama’s termijn. Toen kwam covid. Het jaar 2020 zou voor elke president heel erg zijn geweest, maar als ik zie hoe Trump het heeft afgehandeld... Amerika is een van de hotspots van de wereld – dat is onacceptabel. Wij moeten de toon zetten, niet achteraan bungelen.

‘En dan heeft hij al die conservatieve rechters benoemd, maar ik ben gaan lezen en zag dat veel van hen helemaal niet competent zijn op hun vakgebied. Terwijl hij juist níét luistert naar mensen die wel competent zijn, zoals dr. Fauci. Ik heb gewerkt op een onderzoeksafdeling en vind data en wetenschap belangrijk. Er zijn grotere problemen dan abortus of vuurwapens. We moeten het hebben over internationale verhoudingen, het milieu. Waarom praten we daar zo weinig over?

‘De zaak-Breonna Taylor, die hier in Louisville door agenten werd doodgeschoten, heeft me ook aan het denken gezet. Ik vind het erg dat de politie de aandacht van hun fouten probeerde af te leiden door haar van allerlei dingen te beschuldigen die er niet toe deden. Er is geen gerechtigheid voor zwarte mensen. Ik ben niet zwart of arm, maar ik kan me in hun positie verplaatsen. Ze vragen om hulp, maar er wordt niet geluisterd. Het juridische systeem deugt niet en pakt in het voordeel uit van mensen met geld. Ik vind: de wet is de wet. En juist Donald Trump lijkt de wet niet te hebben gevolgd. Het systeem vertoont mankementen. Daarom denk ik dat ik ook niet op Mitch McConnell (Republikeinse senator in Kentucky, red.) ga stemmen. Hij is onderdeel van het probleem. Zijn tegenstander, Amy McGrath, is vrouw, moeder en voormalig jachtvlieger. Die lijkt me beter in staat iets te veranderen.’