Van Agt wil graag getuigen in proces over treinkaping De Punt

Oud-premier Dries van Agt wil graag getuigen in het proces over de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in Drenthe in 1977. ‘Ik hoop bijna dat ik word opgeroepen. Dan zal ik vertellen hoe de waarheid is’, zei Van Agt woensdag in het radioprogramma Dit is de Dag .

Bij de beëindiging van de kaping kwamen zes van de negen kapers en twee gegijzelden om het leven. In een proces tegen de staat probeert advocaat Liesbeth Zegveld namens de nabestaanden van twee doodgeschoten treinkapers te achterhalen wat er precies is gebeurd en of er een instructie was om alle kapers te doden. Zegveld wil meer getuigen daarover horen, onder wie Van Agt.

Volgende week woensdag doet de rechtbank uitspraak en zal blijken of het een eindoordeel of een tussenvonnis wordt. Een tussenvonnis zou betekenen dat de rechtbank toch meer informatie wil over de kwestie, mogelijk door nieuwe getuigen op te roepen.

Moedwillig

Zegveld spande in 2014 het proces tegen de staat aan namens een aantal nabestaanden van doodgeschoten kapers van de trein bij De Punt. Inzet van de rechtszaak is dat volgens Zegveld en haar cliënten de kapers moedwillig zijn gedood, en dat het dus ging om een illegale executie. Volgens hen is de staat daarvoor aansprakelijk. Om dat te onderstrepen kwam Zegveld onder meer met getuigenissen van ex-mariniers die bij de beschieting en bevrijding van de trein aanwezig waren. Ook commandanten spraken zich uit.

Bij haar slotpleidooi in mei verklaarde Zegveld dat ze Dries van Agt als getuige wilde oproepen, omdat die tijdens de kaping minister van Justitie was, en dus verantwoordelijk of medeverantwoordelijk voor de manier waarop werd ingegrepen. De trein met bijna honderd passagiers werd gekaapt door negen gewapende Zuid-Molukkers, die met hun actie de onafhankelijkheid van de Indonesische eilandengroep wilden afdwingen, en ook de vrijheid eisten van een aantal gevangen Zuid-Molukkers.

Na meer dan twee weken greep het leger in. Bij de intensieve beschietingen en de bevrijdingsactie in de trein zelf werden zeven van de negen kapers gedood, en vielen onder de gijzelaars ook twee slachtoffers.