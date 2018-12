Van afhaalrestaurant tot culinaire hotspot: O&O zet Sint Willebrord weer op de kaart

Wonderen gebeuren altijd op onverwachte plekken, zeggen ze. Als dat klopt, dan geldt dat ook voor culinaire wonderen. Sint Willebrord, helemaal in de zuidwesthoek van Brabant, heeft negenduizend inwoners, een stuk of vier friettenten en twee afhaalchinezen. Nog niet zo lang geleden kon je ook nog ‘gewoon chinees’ afhalen bij Oriëntaals restaurant O&O in de Dorpsstraat. Waar de banken stonden waar klanten met een Privé uit de leesmap wachtten op nummer 18 of 31, zijn nu vele vierkante meters aan boeketten, champagneflessen, ballonnen en felicitaties uitgestald. Op 17 december kreeg O&O een Michelinster.

Zo veel bloemen worden nog steeds bezorgd aan het adres van de familie Tsang dat de hal van het restaurant te klein is geworden. Vandaag komt daar nog een prachtig boeket bij van mevrouw Annie van der Ham, O&O-gast van het eerste uur. Zij is emotioneel. ‘Mijn man heeft de familie Tsang destijds nog geholpen met het vertimmeren van deze ruimte, en nu heeft het restaurant een Michelinster.’ Het enige andere sterdragende Aziatische restaurant van Nederland ligt in het centrum van Amsterdam.

Zeg gerust dat het succes van O&O menig voorbijganger in Sint Willebrord met trots vervult. Hennie, al ruim zestig levensjaren in dit dorp, is zelfs ‘apetrots’. Vroeger ging ze zelf regelmatig bij O&O eten. ‘Dat kan nu niet meer, want het is niet meer voor onze portemonnee. Maar het is hartstikke mooi, en het daar zijn nog hartstikke aardige mensen ook.’ Een heer met hond in de Rozenkransstraat vult aan: ‘Eindelijk komen jullie van de pers eens voor iets moois naar Sint Willebrord!’

Sint Wildersdorp

Zo is het maar net. In de tijd van het rijke roomsche leven genoot Sint Willebrord, in de volksmond ’t Heike, bekendheid met zijn kopie van de Lourdesgrot, later kreeg het faam als wielerdorp. Helaas, in het recente verleden haalde ’t Heike het nieuws met forse hoeveelheden PVV-stemmers – ‘Sint Wildersdorp’ – en gebruikers van de drug ghb, een goedje dat wordt bereid uit schoonmaakmiddelen. Dat doen ze op meer plekken in West-Brabant, maar na een tv-uitzending stond Sint Willebrord ineens bekend als ‘het ghb-dorp’. Hoe mooi is het dan om nu ineens te boek te staan als ‘het dorp van de Michelinchinees’!

Ook vóór de bekroning met de ‘culinaire Nobelprijs’ was er al sprake van speciaal O&O-toerisme naar Zuidwest-Brabant. Dankzij de Michelinster liften hotels en bed and breakfasts in de omgeving nu op het succes mee. Tot het voorjaar van 2019 is O&O in de weekeinden al volgeboekt, vertelt oudste dochter Monica Tsang, het gezicht van het restaurant, in 2016 door GaultMillau uitgeroepen tot Gastvrouw van het Jaar. Zij heeft de meest hectische dagen uit haar leven achter de rug. Ga maar na: een telefoon die constant rinkelt, vijfhonderd appjes die binnenrollen en een mailbox die overloopt: van heinde en ver reserveren ze. Sint Willebrord is een dorp waar weinig geheim blijft, en in de kantoorboekhandel wordt flink gelachen om een kerel uit de Randstad die een paar dagen na de toekenning van de Michelinster zónder reservering naar O&O reed en er ‘het geluk der dommen’ had: er was op het laatste moment één reservering geannuleerd.

Champions League

Mike Tsang, de jongere broer van Monica, grootmeester in de keuken, zegt het zo: ‘Het is alsof je rechtstreeks uit de eerste divisie in de Champions League gaat spelen.’ Middelste zus Wendy Tsang, operationeel manager: ‘We hebben sinds 17 december weinig geslapen.’

O & O staat voor Oriëntaals en Origineel en is een hecht familiebedrijf. Vader Danny en moeder Helena Tsang kwamen eind jaren zeventig naar Nederland, werkten eerst in Breda en begonnen in 1982 voor zichzelf in Sint Willebrord omdat daar ruimte was. In de beginjaren heette hun restaurant New Hong Kong. Menig Willebrorder kan je vertellen dat het ook toen al ‘geen gewone Chinees’ was: hier werden flink wat smaken uit Oost-Azië gecombineerd. Danny Tsang komt uit Hong Kong, Helena Tsang uit Maleisië, kruispunt van culinaire invloedssferen. Hun huwelijksreis ging naar Japan, waar ze dermate onder de indruk raakten van de keuken dat het zijn sporen achterliet in hun koken. ‘Mijn vader is een innovator’, zegt Mike Tsang, ‘altijd experimenteren in de keuken, altijd op zoek naar wat het allerbeste samengaat, en dan kijken hoe je er lokale specialiteiten als Oosterscheldekreeft of witte asperges in kunt passen.’ Monica Tsang ziet aan de basis van het succes ‘de smaakpapillen van mijn vader en de pit van mijn moeder’. Belangrijk: elk jaar maakt deze familie een culinaire reis naar een onbekende bestemming die je later terug ziet op de menukaart.

In de eerste decennia groeide O&O door mond-tot-mondreclame. De laatste jaren brachten sociale media dingen in een stroomversnelling. In 2016 werd Volkskrant-recensent Mac van Dinther op O&O geattendeerd door een korte doch krachtige tweet van presentator Henkjan Smits: ‘Hier moet Mac heen!’ Zo bleek, want zowel eten als bediening kreeg in Mac Eet Uit een 8,5.

Vaste gasten

Die sociale media hebben ongetwijfeld ook de Michelinster bespoedigd, weet Monica Tsang, zojuist zijn gasten er gearriveerd uit Berlijn. Maar het belangrijkste voor O&O, zegt zij, ‘blijven de vaste gasten, de ongeveer 150 mensen die alles met ons hebben meegemaakt, die we bij hun voornaam kennen en die hier wekelijks of maandelijks terugkomen. Toen het nieuws van de ster kwam waren ze even bezorgd: is er in de toekomst nog wel plek voor ons? We hebben gezegd: jullie gaan altijd voor. We hebben de bekroning nog op de dag zelf met de vaste gasten gevierd.’

Mike Tsang: ‘Er zijn veel magnumflessen champagne doorheen gegaan.’