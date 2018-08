Van 25 naar 45 kilometer per uur: kijk uit voor de opgevoerde e-bike

Van een ware opvoergolf is nog geen sprake, benadrukt woordvoerder Rob Stomphorst. ‘Het leek ons verstandig om te melden. We hebben opgevoerde brommers en scooters gehad, hetzelfde lijkt met elektrische fietsen te gebeuren.’

De opvoersets zijn via internet te bestellen. Hoeveel er zijn verkocht, valt niet na te gaan: de leveranciers zitten vaak in het buitenland. In de set zit een chip en handleiding en op YouTube staat nog uitgebreider uitgelegd hoe de chip geïnstalleerd moet worden. Met behulp van een schroevendraaier en een klein beetje handigheid rijdt de elektrische fiets vervolgens dubbel zo hard.

Zelfregulering

‘We weten dat elektrische fietsen worden opgevoerd en dat die sets worden verkocht’, zegt woordvoerder Martijn van Es van de Fietsersbond. Volgens Van Es komt het echter nog niet op grote schaal voor. ‘Wel vind ik het terecht dat we in ieder geval bedenken hoe we dit gaan controleren.’

Woordvoerder Stomphorst van VVN mikt op zelfregulering. ‘Het is vooral aan de branche zelf om te zorgen dat het opvoeren niet werkt, bijvoorbeeld door de motor kapot te laten gaan bij hogere snelheden. We verwachten niet dat de politie vanuit de bosjes fietsers in de gaten gaat houden.’

Snelheidslimiet

Momenteel geldt de elektrische fiets als een snorfiets. De maximumsnelheid ligt daardoor op 25 kilometer per uur. Gaat hij harder, dan geldt de fiets officieel als een brommer en zouden een helm en verzekeringsplaat verplicht zijn. Dit gaat wel al op voor speed pedelecs, legale elektrische fietsen die standaard 45 kilometer per uur halen.

‘Met de illegaal opgevoerde elektrische fiets betreden we een grijs gebied’, zegt Van Es van de Fietsersbond. ‘De speed pedelec is goedgekeurd om 45 kilometer per uur te rijden.’ Voor fietsen geldt officieel geen maximumsnelheid, dus illegaal is een opgevoerde e-bike niet. ‘Fietshandelaren mogen elektrische fietsen alleen verkopen als ze maximaal 25 kilometer per uur rijden. Maar als een fietseigenaar er zelf iets aan doet, dan kan diegene niet worden veroordeeld.’ Van Es benadrukt dat een opgevoerde fiets waarschijnlijk wel betekent dat een verzekeraar bij een ongeluk niet uitkeert. ‘Die pikken niet dat mensen iets uithalen waardoor ze zelf in gevaar komen.’

Een korte zoektocht op internet leert dat verschillende monteurs aanbieden een fiets op te voeren. Van Es weet ervan. ‘Die monteurs zeggen: ik voer hem voor u op, maar dan mag u er niet de weg mee op. Dat zal ongetwijfeld gemeend zijn, maar ik vraag me toch af waarom ze een fiets dan opvoeren. De branche moet bij zichzelf te rade gaan.’

Verkeersslachtoffers

In 2017 zijn er voor het eerst meer fietsers dan automobilisten omgekomen in het verkeer. Onder de in totaal 613 slachtoffers bevonden zich 206 fietsers. De elektrische fiets heeft daarmee te maken. ‘In veel gevallen gaat het om eenzijdige ongelukken met ouderen’, zegt woordvoerder Stomphorst van VVN.

In dat licht is het niet overbodig dat de maximumsnelheid van een elektrische fiets ook kan worden verláágd. Dat is wel legaal. ‘Je moet je voorstellen dat mensen op hoge leeftijd opeens harder fietsen dan ze ooit hebben gedaan’, zegt Stomphorst van VVN. ‘Dat is wennen.’