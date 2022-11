Van 2 naar 136 gemeenten: Nederlanders doen massaal mee aan NK Tegelwippen

Tegelwippers in Amsterdam, bij het NK vorig jaar. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het is een bekend gegeven: als je het gedrag van mensen wilt veranderen, helpt het om er een spel van te maken. Dat geldt ook voor het vergroenen van de omgeving van woonhuizen. Tuinen vol stoeptegels zijn slecht voor de biodiversiteit, verhogen de kans op wateroverlast en voeren de temperatuur in de toch al warmer wordende zomers verder op.

Op dit moment kiest de doorsnee tuinbezitter in Nederland eerder voor gemak dan voor groen. In sommige steden is volgens de Wageningen Universiteit tot wel 70 procent van het oppervlak bebouwd en bestraat. Het NK Tegelwippen probeert dat tegen te gaan. Tegels eruit – gras, bloemperken en bomen erin. En dan een winnaar uitroepen.

Wat in 2020 begon als tweestrijd tussen Amsterdam en Rotterdam, is uitgegroeid tot een landelijke wedstrijd. Vorig jaar deden al 81 gemeenten mee aan de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunde competitie. Voor de afgelopen editie, die liep van maart tot en met oktober, meldden zich 136 gemeenten aan.

Fotobewijs

Om de strijd eerlijk te laten verlopen, moesten deelnemers met foto’s bewijzen welk oppervlak zij hadden vergroend. Klinkers, kiezels en keien werden omgerekend tot het standaard stoeptegelformaat van 30 bij 30 centimeter. In totaal verwijderden mensen ruim 2,8 miljoen tegels, oftewel zo’n 250 duizend vierkante meter aan steen – een oppervlak zo groot als 35 voetbalvelden. Wie steen niet door bijvoorbeeld gras, maar door grind verving, mocht zijn vierkante meters voor de helft meetellen: geen groen, wel goed voor de afwatering.

Frenk van Harreveld, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, vindt het het NK Tegelwippen ‘een heel slimme actie’. Mensen zijn eerder geneigd tot duurzaam gedrag wanneer het iets oplevert. In dit geval is die beloning sociaal. ‘Je doet het samen met anderen’, zegt Van Harreveld. ‘Dat verbindt je met je eigen stad of met je eigen straat.’

Bij het tegelwippen zien deelnemers bovendien direct wat de impact van hun werk is. Dat helpt enorm, zegt Van Harreveld. ‘Bij milieubewust gedrag voelt het voor mensen vaak alsof ze water naar de zee dragen, maar hier zie je heel concreet het aantal tegels dat is gewipt.’

Nederlands kampioen is, omgerekend naar inwonertal, Hollands Kroon. Gemiddeld haalden de kleine vijftigduizend inwoners van de Noord-Hollandse gemeente ieder 3,1 tegels weg. In absolute aantallen verwijderde Den Haag de meeste stenen: 306 duizend.

Eenderde van de deelnemende gemeenten deed mee aan een wedstrijd binnen de wedstrijd: een derby waarin steden of dorpen het opnamen tegen de rivaal. ‘Amsterdam tegen Rotterdam is een voorbeeld’, zegt initiatiefnemer Eva Braaksma van campagnebureau Frank Lee. ‘Maar ook Maastricht tegen Sittard. Dat wakkert de strijd aan.’

Dat het wedstrijdelement werkt, bewijst de derby die negen gemeenten uit Twente onderling uitvochten. Omgerekend naar inwoneraantal eindigden vijf van hen – Oldenzaal, Almelo, Losser, Hengelo en Borne – in de landelijke top-10.

Aan eigen succes ten onder

Gemeenten probeerden hun inwoners met subsidies of andere hulp te verleiden om zich in de strijd te mengen. Zo zetten onder meer Rotterdam en Waalwijk een tegeltaxi in om bewoners van hun gewipte tegels af te helpen. In die laatste gemeente moest de tegeltaxi twee extra rondjes rijden om aan de vraag te kunnen voldoen.

De vergroening die het NK Tegellichten oplevert, moet wel in perspectief worden gezien. Jaarlijks verdwijnt in Nederland nog ongeveer 480 hectare aan bosoppervlakte, bleek vorig jaar uit een analyse van de Wageningen Universiteit, een oppervlakte bijna twintig keer zo groot als het terrein dat de tegelwippers afgelopen jaar gezamenlijk vergroenden.

Daardoor laat de organisatie van de wedstrijd zich niet afremmen: de inschrijving voor volgend jaar is alweer geopend. Het uiteindelijke doel van het NK? Aan zijn eigen succes ten onder gaan. ‘Eigenlijk willen we dat de wedstrijd niet meer nodig is’, zegt Braaksma, ‘omdat er geen zinloze verharding in Nederlandse tuinen meer te vinden is’.