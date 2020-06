Valt straks het doek voor het Pensioenakkoord?

Kaderleden van de FNV donderdag tijdens een actie-overleg bij het Centrale Vakbondshuis. Beeld ANP

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil voor één uur vrijdagmiddag hom of kuit van de FNV. Die vergadert vanaf tien uur digitaal met de 105 vertegenwoordigers van de verschillende sectoren. De christelijke vakbond CNV is al akkoord, evenals de werkgeversorganisaties. De bond van middelbaar en hoger personeel VCP besloot donderdagavond niet in te stemmen met het akkoord omdat het nog te veel onzekerheden kent.

De steun van de FNV, met iets minder dan een miljoen leden de grootste vakbond, is cruciaal. De vakbeweging en werkgevers besturen de pensioenfondsen. De overheid stelt de spelregels voor pensioenfondsen vast. Als de FNV op tijd akkoord gaat, wat ze volgens een woordvoerder wel ‘hoopt’, wil het kabinet daarna in de ministerraad een besluit nemen. Dat is een formaliteit omdat minister Koolmees al rugdekking van de regeringspartijen heeft.

Ledenparlement

Komende week staat een debat in de Tweede Kamer op de rol over de afspraken. Deze zijn een uitwerking van het Pensioenakkoord dat de vakbeweging, werkgevers en het kabinet vorig jaar sloten. Ook toen stribbelde het immer kritische ledenparlement van de FNV tegen. FNV-voorzitter Han Busker en pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga legden het lot daarvan daarom liever in handen van alle vakbondsleden via een referendum. Ruim 37 procent stemde, waarvan driekwart voor. Het ledenparlement legde zich neer bij die uitslag.

Busker en Elzinga vinden dat zij zich bij de uitwerking van het akkoord aan de afspraken van vorig jaar hebben gehouden. Zij verwachten dan ook dat de ledenafvaardiging instemt. Maar daar is veel kritiek op de uitwerking. Zo is bij havenwerkers veel onvrede over de afspraken over zogenoemde verzekerde regelingen zoals die voor hen en in totaal ruim een miljoen werkenden gelden. Verzekeraars die deze regelingen uitvoeren moeten met twee systemen gaan werken, waarbij baanverandering voor oudere werkenden erg nadelig kan uitpakken.

Crisis

Als het FNV-ledenparlement tegen de uitwerking van het Pensioenakkoord is, is het crisis in de polder. De verwachting is dat het FNV-bestuur dan opstapt. De pensioenhervorming zou dan van de baan zijn, net zoals de afgesproken maatregelen die daarbij horen over bijvoorbeeld tragere stijging van de AOW-leeftijd. Het ministerie van Sociale Zaken wil niet vooruitlopen op een beslissing van de FNV. Ook de vakbond zelf gaat hier niet op in.

Als de FNV wel instemt, zal minister Koolmees de afspraken toelichten en wetgeving naar het parlement sturen. Bij die wetgeving gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheid eerder te stoppen met werken en tragere stijging van de AOW-leeftijd als de levensverwachting stijgt.