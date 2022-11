Valt de bouw opnieuw stil door een stikstofuitspraak? ‘Het kabinet kijkt met angst en beven naar dit arrest’

De olieraffinaderij van Shell in Pernis is de grootste raffinaderij van Europa en een van de grootste raffinaderijen ter wereld. Beeld ANP / Lex van Lieshout

Dag Yvonne, de bouwvrijstelling klinkt als een ingewikkelde bureaucratische Haagse regeling. Wat is het ook alweer?

‘In 2019 zette de Raad van State een streep door de hele stikstofaanpak van het kabinet. De bestuursrechter zei: als je stikstof uitstoot, moet die uitstoot worden gecompenseerd. Tenzij je onomstotelijk kunt aantonen dat de natuur er geen schade van ondervindt. Sindsdien worstelt de overheid met de gevolgen van die uitspraak.

‘Door die uitspraak kwamen ook bouwprojecten stil te liggen, want bij bouw vindt emissie van stikstof plaats. En als een project af is, is er ook stikstofuitstoot bij het gebruik. Bijvoorbeeld de automobilisten die op een nieuwe snelweg rijden, die stoten stikstof uit.

‘Toen heeft het kabinet in juli 2021 eigenlijk een truc uitgehaald door te zeggen: we gaan de bouwfase en de gebruiksfase van elkaar scheiden. Want de uitstoot tijdens de bouw is tijdelijk en dus is de schade aan de natuur ook klein, is de redenering. De uitstoot tijdens de bouwwerkzaamheden wordt niet meegerekend, waardoor dat ook geen belemmering meer is voor het doorgaan van een bouwproject.’

Waarom ligt de bouwvrijstelling nu onder vuur?

‘De rechter toetst aan Europese regels of Nederland de stikstofregels juist toepast. En het is maar zeer de vraag of dat bij de bouwvrijstelling het geval is. Het is een juridisch geitenpaadje. De meeste juristen verwachten dat de Raad van State een streep zet door de vrijstelling, omdat het waarschijnlijk tegen de Europese wetgeving is om de bouwfase en de gebruiksfase van elkaar te scheiden. Bij een bouwproject moet de overheid in principe de gevolgen van de totale stikstofuitstoot in aanmerking nemen.

‘De Raad van State buigt zich over die bouwvrijstelling in een zaak die is aangespannen door natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). Dat is dezelfde organisatie die de zaak aanspande over het stikstofbeleid waar de Raad van State in 2019 uitspraak over deed.

‘De zaak waarin de Raad van State woensdag een uitspraak doet, gaat over een groot klimaatproject in de Rotterdamse haven. Shell, ExxonMobil en twee andere gasproducenten willen het broeikasgas dat ze uitstoten afvangen en via een 20 kilometer lange pijpleiding afvoeren naar lege gasvelden onder de Noordzee, waar het moet worden opgeslagen. Het is een belangrijk project om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Maar bij de aanleg van dat zogeheten Porthos-project komt stikstof vrij die neerslaat op vier natuurgebieden in de buurt, waaronder het Voornes Duin.’

Waarom voeren ze die zaak over dit project? Het is toch enigszins wrang dat een natuurorganisatie mogelijk een project dwarsboomt dat juist bedoeld is om uitstoot van CO 2 te verminderen?

‘Omdat het een groot en prestigieus bouwproject is. Maar ook omdat MOB een principiële uitspraak wil over de legaliteit van de bouwvrijstelling. De Porthos-uitspraak heeft daarmee ook gevolgen voor andere bouwprojecten. In die zin is de aard van het bouwproject niet van belang.

‘Ik weet niet of het heeft meegespeeld bij de beslissing om juist tegen dit project te procederen, maar MOB is geen voorstander van carbon capture and storage (CCS), het afvangen en ondergronds opslaan van CO 2 . Want in plaats van dat bijvoorbeeld Shell investeert in technieken om minder CO 2 uit te stoten, vangt het bedrijf de CO 2 alleen maar af. MOB ziet dat als een luie oplossing. Vervuilende bedrijven kunnen dankzij CCS langer achteroverleunen in plaats van hun productieproces zo snel mogelijk te vergroenen.’

Laten we het eens hebben over die grotere gevolgen. Wat kan er gebeuren als de Raad van State de bouwvrijstelling afkeurt?

‘Allereerst heeft het gevolgen voor dit project. Porthos is belangrijk om de CO 2 -uitstoot in Nederland te laten dalen. De Nederlandse industrie moet in 2030 ruim 14 megaton minder CO 2 uitstoten per jaar dan in 1990. Dit project is goed voor een een reductie van 2,5 megaton per jaar.

‘Maar andere bouwprojecten, zoals woonwijken en infrastructuur, kunnen er ook vertraging door oplopen. Als de bouwvrijstelling komt te vervallen, moet de overheid ook voor bouwwerkzaamheden de mogelijke natuurschade beoordelen en compenseren. Dat laatste kan alleen als er stikstofruimte is, maar die ruimte is momenteel heel beperkt.’

Is er al een nieuw geitenpaadje geopperd door de bouwsector en het kabinet?

‘Nee. Het is echt afwachten tot de uitspraak van de Raad van State, want daarvan hangt af wat er eventueel nog mogelijk is. Het kan zijn dat de rechter een hele fundamentele uitspraak doet: kijkend naar de Europese regels is het in geen enkel geval toegestaan de bouwfase van de gebruiksfase te scheiden. Dan zie ik niet direct welk geitenpaadje het kabinet dan kan creëren.

‘Maar de Raad van State zou in eerste instantie al in juni uitspraak doen, en daarom twijfel ik een beetje of de rechters echt zo ver zullen gaan. Als de Europese regels zo klip en klaar zijn, waarom duurt het dan zo lang om met een uitspraak te komen? Misschien laten ze zich toch beïnvloeden door de drie jaar drama die hun vorige uitspraak tot gevolg heeft gehad en willen ze niet wéér een arrest wijzen dat zulke verstrekkende gevolgen heeft. Rechters zijn tenslotte ook maar mensen.

‘Op de betrokken ministeries heerst echter weinig optimisme. Het kabinet vreest het ergste en ziet dit arrest met angst en beven tegemoet.’

Stel: de uitspraak zet wel een volledige streep door de bouwvrijstelling?

‘Dan ontkomt het kabinet er niet aan een keer echt iets te doen tegen stikstofuitstoot. Het grootste probleem blijft wat dat betreft de intensieve landbouw. Maar de boerenprotesten hebben de plannen van stikstofminister Van der Wal toch weer vertraagd. Of eigenlijk: de protesten van de lokale bestuurders, leden en kiezers van VVD, CDA en ChristenUnie. Die drie regeringspartijen zijn doodsbenauwd voor de komende Provinciale Staten-verkiezingen.

‘Duidelijk is wel: als het kabinet geen serieus stikstofbeleid voert, ontstaat er een patstelling. Want dan komt de rechter keer op keer met vervelende uitspraken.’