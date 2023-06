‘Valsspelende’ schaker Niemann verliest smaadzaak tegen voormalig wereldkampioen Carlsen

De Amerikaanse grootmeester Hans Niemann, die door voormalig wereldkampioen Magnus Carlsen wordt beschuldigd van valsspelen. Volgens de schaakwebsite Chess.com heeft hij in meer dan honderd onlinepartijen gesjoemeld. Beeld Michael Thomas / EPA / ANP

De vraag of Niemann daadwerkelijk heeft gesjoemeld, hangt nog altijd in de lucht. De internationale schaakfederatie Fide begon vorig najaar een onderzoek naar het spel van de 20-jarige schaker uit de Verenigde Staten. Eind februari meldde Fide dat de onderzoekers hun bevindingen intern hadden gedeeld. Sindsdien is het stil gebleven vanuit de federatie.

Niemann spande zijn smaadzaak in oktober aan nadat Carlsen hem in een verklaring had beschuldigd van bedrog. De Amerikaan richtte zijn aanklacht ook tegen de directeur van schaaksite Chess.com, Danny Rensch, en schaker Hikaru Nakamura. Die laatste zou zich in een online stream achter de verdachtmakingen van Carlsen hebben geschaard. Volgens Niemann spanden de drie bovendien samen om hem te weren van lucratieve toernooien.

Hoger beroep

Dinsdag wees de federale rechtbank in de Amerikaanse staat Missouri de claims van Niemann af. Carlsens advocaat liet daarop weten blij te zijn dat ‘de poging van Niemann om een onverdiende meevaller te krijgen’ was afgewezen. De advocaten van Niemann gaan in hoger beroep tegen de uitspraak.

De rel tussen de twee grootmeesters, die in september begon, hield de schaakwereld wekenlang bezig. Nadat Carlsen, de nummer een van de wereld en tien jaar lang wereldkampioen, begin september een partij van Niemann had verloren, trok hij zich plotseling terug uit het toernooi. Toen Carlsen Niemann twee weken later op een onlinetoernooi opnieuw trof, gaf hij al na één zet op.

Hard bewijs dat Niemann valsspeelt, heeft Carlsen nooit geleverd. In zijn verloren partij was de Amerikaan volgens Carlsen ‘niet gespannen’ en ‘zelfs niet volledig geconcentreerd’. Toch speelde Niemann hem weg ‘op een manier waarvan ik denk dat maar een handvol spelers daartoe in staat is’, schreef Carlsen in zijn verklaring. Carlsen zei nooit meer tegen Niemann te willen schaken.

De schaaksite Chess.com bracht vorig najaar wel onderbouwde beschuldigingen aan het adres van Niemann naar buiten. In meer dan honderd onlinepartijen zou hij ‘schaamteloos’ en ‘ongebreideld’ hebben valsgespeeld, ook in partijen waarmee prijzengeld te winnen was. Niemanns progressie bestempelde Chess.com als ‘statistisch buitengewoon’. De schaker zelf gaf alleen toe dat hij als kind had gesjoemeld.