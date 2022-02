Valpartij Schulting zet streep door verwachte medaille voor gemengde shorttrackploeg

Suzanne Schulting (Nederland) valt tijdens de halve finale op de mixed relay shorttrack. Beeld ANP

Het olympische ijs in het Capital Indoor Stadium, daar kon ze alles op, zei Suzanne Schulting een paar dagen voor de start van de Spelen in Beijing. Ze straalde zelfvertrouwen uit, maar bij de eerste kans op eremetaal was juist zij het die zomaar weggleed en de hoop op een podiumplek zag vervliegen.

Tijdens de halve finale van de gemengde relay, een nieuw onderdeel op de Winterspelen, is Schulting net op gang geduwd door startrijdster Selma Poutsma. Onbedreigd op kop reed de kopvrouw van de Nederlandse shorttrackdelegatie. En plots, aan het eind van de bocht, schiet haar rechterschaats weg. Vol ongeloof schuift ze de kussens in. ‘Kut, dacht ik.’

Wat er precies mis ging, wist ze na afloop niet. ‘Ik was niet te gretig. Ik heb niet het idee dat ik te graag wilde.’ Het wegglijden gebeurde plots. Zoals dat wel eens vaker kan gebeuren op het shorttrackijs. Iedere rijder maakt het wel eens mee. ‘Mijn mes schiet zomaar onder me vandaan.’

Haar teamgenoten namen het haar niet kwalijk. Het kan nu eenmaal gebeuren, stelde Sjinkie Knegt vast. Het heeft daarom ook geen zin om over schuld te praten, vond hij. In ieder geval niet om de verantwoordelijkheid voor de mislukking bij haar te leggen. ‘Als er eentje valt, val je met zijn allen.’ Toch bood Schulting haar excuses aan bij haar ploeggenoten. ‘Ik weet dat het niet hoeft, maar je voelt je ergens toch schuldig.’

Schulting had kans op vijf gouden medailles. Ze is favoriet op de individuele nummers: de 500, 1.000 en 1.500 meter en met haar ploeggenotes ook een grote kanshebber op de vrouwenaflossing. De gemengde aflossing moest de eerste van het rijtje zijn. ‘Het had hier kunnen starten, ja. Zeker omdat we zo sterk zijn als team. We hadden met goud naar huis kunnen gaan.’

Hoge verwachtingen

In Thialf doen de pupillen van Otter niets anders dan samen trainen. Mannen en vrouwen door elkaar. Dat het Internationaal Olympisch Comité het nummer op het olympisch wedstrijdprogramma zette, kwam goed uit. De laatste wedstrijd voor de Spelen, bij de wereldbeker in Dordrecht, won de ploeg van Otter. Voor de openingsdag keken alle Nederlanders er met hoge verwachtingen naar uit.

De kwartfinale ging gesmeerd. Schulting reed met Xandra Velzeboer, Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat zonder een greintje twijfel naar de overwinning. Niets wees erop dat het in de halve finale, met Poutsma, Knegt en Jens van ‘t Wout anders zou zijn.

Maar shorttrack kent geen genade. Al was er nog een theoretische kans op een prijs toen Poutsma, Schulting, Knegt en Van ‘t Wout met bijna een ronde voorsprong de B-finale had gewonnen van het bijna krabbelende Kazachstan.

Vier jaar geleden bevond de Nederlandse vrouwenploeg met Schulting, Yara van Kerkhof, Lara van Kerkhof en Jorien ter Mors zich in een vergelijkbare situatie. Ook zij waren veroordeeld tot de B-finale. Toen vervolgens Canada en China vanwege onreglementair rijden in de A-finale werden gediskwalificeerd, verviel het brons tot ieders verrassing aan de het Nederlandse viertal dat de B-finale had gewonnen.

Eenzelfde wonder bleef uit. In de A-finale gebeurde wel iets onoorbaars, maar er werd dit keer slechts één land gediskwalificeerd: Canada. China pakte het goud, tot grote vreugde van de toeschouwers die waren uitgenodigd om de races te bekijken. Italië reed naar het zilver, Hongarije besloot met brons.