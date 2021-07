Val na ontbreken plank dwingt Van der Poel tot afstappen in olympische mountainbikerace

De val van Mathieu van der Poel. Hij fietste daarna door, maar stapte twee ronden voor het einde toch af. Beeld ANP

Van der Poel veroorzaakte zijn val zelf, na een technische fout. De 26-jarige wielrenner staat te boek als iemand die vrijwel nooit technische fouten maakt, vrijwel nooit valt, want één met de fiets, maar deze ochtend ging het toch mis.

Een uur na de wedstrijd werd duidelijk Van der Poel tot opgave gedwongen werd door een pijnlijke heup. Hij heeft vermoedelijk niets gebroken. Zijn val schreef hij toe aan het feit dat hij niet wist dat op de plek des onheils geen plank meer lag. Die lag er tijdens de laatste verkenning van het parcours, de dag tevoren, wél. Daarom leek zijn actie roekeloos, hij reed op hoog tempo in dalende lijn op rotsblokken af, en kon hij niets meer herstellen.

Ik was niet op de hoogte, die plank lag er tijdens de verkenning wel. Enkel meegekregen dat hij op het testevent was weggehaald pic.twitter.com/0kf3PFg7OU — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) 26 juli 2021

Aanvankelijk leek de lichamelijke schade mee te vallen – ondanks de enorm smak op de harde ondergrond – want de Nederlandse hoop op een gouden medaille reed door. Hij kwam als laatste uit de eerste ronde, reed op enig moment op de twaalfde positie, maar gaf toch op. Fysiek ongemak leek daarbij een rol te spelen.

De wedstrijd werd gewonnen door de Brit Tom Pidcock (21), een jongere uitgave van Van der Poel die ook alle disciplines beheerst.

Multitalent

De gemeenplaats over de ‘olympische droom’ is bij Van der Poel wel op zijn plaats. Drie jaar geleden, net begonnen als mountainbiker, zei hij al dat de Spelen van Tokio een hoofddoel moesten worden. Het multitalent op de fiets won zijn hele leven al veel wedstrijden op de weg, in het veld (cross), en droomde ervan ook de beste op de mountainbike te zijn.

Dat lukt hem de laatste anderhalf jaar regelmatig, tijdens wereldbekerwedstrijden die hij even ‘meepikte’, maar maandag was hij dus op slag kansloos. Mountainbike is behalve een lichamelijk zware ook ultra-technische sport die veel van sporter en fiets eist. De achterstand door een flinke val is bijna niet te herstellen in een wedstrijd, zeker niet met het olympische deelnemersveld van 38 renners die allemaal op deze ene maandag wilden pieken.

Risico’s

In de voorbereiding op de wedstrijd nam Van der Poel veel risico’s. Hij kwam pas vrijdag in Japan aan, waar veel sporters vanwege de omstandigheden (hitte, jetlag) kozen voor een langere voorbereiding ter plekke. Maar Van der Poel wilde vanwege de coronabeperkingen ‘niet dagenlang in een gevangenis’ zitten.

Zogenaamd spotten met de wetten van de sport is Van der Poel wel vertrouwd. Alleen al in het combineren van allerlei fietsdisciplines is hij een uitzondering (de talentvolle Pidcock is zijn evenknie) en bij de meest blikvangende discipline – wielrennen op de weg – doet hij allerlei verbazingwekkende dingen die zogenaamd niet kunnen.

Vorige maand nog, op dag twee van de Tour de France, viel hij zogenaamd veel te vroeg aan op een beklimming in de finale. Zijn tactiek, in combinatie met zijn enorme talent, bracht succes. Bijna een week lang droeg hij de gele trui. Daarna hield hij de Tour de France voor gezien omdat de olympische mountainbikerace toch ook enige voorbereiding vergde.