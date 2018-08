Vaker schade met slimme auto's: ‘Systemen nog niet goed en gebruikersvriendelijk genoeg’

Het onderzoek, uitgevoerd door Automotive Insiders en bureau Oude Essink Business-advies, gaat in tegen de aanname dat moderne auto’s steeds veiliger worden. Of kan het zijn dat de automobilist zich roekelozer gedraagt in de wetenschap dat de techniek zijn gedrag wel corrigeert?

‘Het klopt dat de eerste gebruikers van winterbanden indertijd harder gingen rijden in sneeuw of ijzel omdat ze dachten deze banden veiliger zijn’, zegt onderzoeker Leo Oude Essink. Zijn collega-onderzoeker Ric van Vugt van Automotive Insiders: ‘Het zou kunnen dat het nu met deze geavanceerde hulpmiddelen ook het geval is, maar we hebben geen gegevens over het psychologisch profiel.’

Volgens de onderzoekers staat vast dat de systemen nog niet goed en gebruiksvriendelijk genoeg zijn. Oude Essink reed ooit tegen een paaltje aan omdat hij dacht dat het remsysteem wel zou ingrijpen en Van Vugts carport is dermate krap dat elke avond alle parkeersensoren luid piepen. ‘Ik zou die uit willen zetten.’ Oude ­Essink trekt de vergelijking met MS-DOS in computers van weleer. ‘De pc brak pas echt door toen het meer gebruiksvriendelijke Windows gemeengoed werd.’

In de war

Daar komt nog bij dat bestuurders amper instructies krijgen van de autodealer of leasemaatschappij over de werking van de snufjes. Slechts in 24 procent van de onderzochte schadegevallen bleken de automobilisten daarover voorgelicht te zijn. Ook blijken veel mensen in de war te raken van de verschillende soorten piepjes, lichtjes en trillingen van de systemen. En sommige systemen geven alleen een signaal, terwijl hetzelfde soort systeem in een ander automerk daadwerkelijk ingrijpt door bijvoorbeeld te remmen.

‘Heel herkenbaar’, reageert Rob Eenink, hoofd van de afdeling gedrag en intelligente transportsystemen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). ‘De systemen zijn ontworpen door ingenieurs en die zijn niet sterk in communicatie. Het is verstandig dat mensen het nut en de werking ervan goed uitgelegd krijgen door deskundigen die een stukje met hen meerijden.’

Omdat de SWOV onderzoek doet naar verkeersdoden en gewonden en niet naar schade, interesseert Eenink zich niet voor parkeersensoren. ‘Die veroorzaken of voorkomen geen slachtoffers en van de rijbaanassistentie weten we dat het niet veel invloed heeft op het aantal verkeersslachtoffers’, aldus Eenink.

Remassistentie

Dat auto’s met remassistentie betrokken zijn bij meer schadegevallen is in strijd met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, zegt hij. ‘Dergelijke systemen zien medeweggebruikers en grijpen actief in door te remmen. En het werkt ook, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Het is een cruciale technologie voor de zelfrijdende auto.’