Vaker met de trein naar het werk? Bedrijven worden verplicht CO2-uitstoot reizende werknemers te verlagen

File op de A12 bij Gouda. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ondernemingen met meer dan honderd werknemers hebben in het Klimaatakkoord afgesproken dat de CO 2 -uitstoot door zakelijke reizen, inclusief woon-werkverkeer, wordt verminderd: ten opzichte van 2019 moet er in 2030 een megaton CO 2 -winst zijn behaald. Vanaf 1 januari volgend jaar moeten deze ondernemingen rapporteren hoeveel CO 2 hun reizende medewerkers gezamenlijk uitstoten, schrijft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief die dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer is verstuurd. Het ministerie van I&W gaat vervolgens kijken of ze gezamenlijk op weg zijn het doel te halen.

Als blijkt dat het bedrijfsleven er niet in slaagt zijn medewerkers klimaatvriendelijker te laten reizen, komt er een norm die de maximale uitstoot per reizigerskilometer vastlegt. Ov-kilometers zullen daarbij minder hard meetellen dan bijvoorbeeld dieselkilometers. Bedrijven die de norm overschrijden, lopen vanaf 2025 kans op een boete. Het gaat alleen om reizen binnen Nederland. Zakelijk vliegverkeer telt niet mee. Nederland telt ongeveer achtduizend grote ondernemingen.

Gezamenlijk plafond

Heijnen wilde eigenlijk nu al met een norm komen die de CO 2 -uitstoot per kilometer aan banden legt, maar heeft na overleg met de sector gekozen voor een gezamenlijk plafond. Ondernemingen krijgen nu twee jaar de tijd om te bewijzen dat de totale uitstoot voldoende daalt om het doel voor 2030 te halen. Het gaat niet alleen om veranderingen aan het wagenpark, maar ook om manieren om werknemers anders of minder te laten reizen, schrijft de staatssecretaris.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen meer werknemers per trein of per elektrische auto te laten reizen, of ze vaker te laten thuiswerken. De regeling omvat ongeveer tweederde van alle werknemers in Nederland, zegt een woordvoerder van het ministerie. Omgevingsdiensten gaan controleren.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is tevreden met de huidige regeling. Wel noemt een woordvoerder de uitvoering een aandachtpunt. ‘De registratie van zakelijke kilometers en woon-werkverkeer moet aansluiten bij de bestaande administratie.’ Ook moet de privacy van werknemers gewaarborgd zijn. Het ministerie zegt geen gegevens van individuele werknemers te gebruiken, alleen data op concernniveau.

Bedrijven die nu minder goed hun best doen, profiteren van concurrenten die wel volop energie steken in het terugdringen van de CO 2 -uitstoot van reizende medewerkers, erkent het ministerie. ‘Die hebben nog even geluk.’ Maar als het totale doel te ver uit zicht blijft, zullen zij extra aan het werk moeten om de eigen uitstoot te verminderen.

Hoofdkantoor naast treinstation

Volgens VNO-NCW is het niet voor alle ondernemingen even gemakkelijk de doelstellingen te halen: ‘Een bedrijf met een hoofdkantoor naast een treinstation kan de doelen gemakkelijker halen dan een locatie aan de rand van een industrieterrein zonder ov-voorzieningen’, aldus de woordvoerder. ‘Daar moeten we wel rekening mee houden.’

Bewindslieden moeten zelf overigens ook aan de bak: begin deze maand bleek dat nog maar twee van de 31 dienstauto’s volledig elektrisch zijn. Het kabinet hoeft zelf pas in 2028 emissievrij te rijden; volgens minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken omdat het comfort van e-auto’s nog te wensen overlaat.