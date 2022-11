Vakbondswoordvoerder Tweede Kamer: ‘Haal Bergkamp van het onderzoek naar Arib af’

Het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de toenmalige Kamervoorzitter Khadija Arib moet doorgaan, vinden de meeste ambtenaren volgens Rik Driessen.

Het pleidooi van Driessen om het onderzoek naar Arib vooral door te laten gaan sluit aan bij eerdere oproepen van de Ondernemingsraad en het managementteam (MT) van zes topambtenaren van de Tweede Kamer. Driessen is Kamerambtenaar en woordvoerder die namens vier vakbonden (FNV, CNV, AC en CMHF) de belangen van ambtenaren in de Tweede en Eerste Kamer behartigt.

Met zoveel signalen uit de organisatie dat het gedrag van Arib onder de loep genomen zou moeten worden, wordt de druk op Kamerleden om aankomende week in te stemmen met een voortzetting van het onderzoek steeds groter.

Maar dat onderzoek moet wel onafhankelijk gebeuren, waarschuwt de vakbondsman. Het onderzoek is inmiddels zo ernstig ‘gepolitiseerd’ dat het zorgt voor onrust op de werkvloer. Afgelopen vrijdag legde het voltallige managementteam zelfs de taken neer, omdat de politiek zich in de ogen van de managers te veel bemoeide met het onderzoek naar Arib.

Hoe wordt er door de achtergebleven ambtenaren gekeken naar de affaire-Arib nu hun bazen zijn opgestapt?

‘Het huis van Thorbecke staat in brand. Het wordt tijd dat de sprinklerinstallatie zijn werk gaat doen. Het onderzoek naar Arib moet zo snel mogelijk uit de politieke sfeer worden getrokken, zodat de boel deëscaleert.’

Hoe moet dat onderzoek naar Arib eruit gaan zien?

‘Er moeten garanties komen voor een objectief onderzoek. De opdrachtgevers van het onderzoek zijn betrokken partij in de kwestie. Dat is een weeffout. Haal het onderzoek weg bij het MT en het presidium (negen Kamerleden die samen de politieke leiding van Kamer vormen, red.). Geef daar de Nationale Ombudsman een rol in. Dat is een instituut dat vertrouwen geniet van de Kamer en dat gewend is om onafhankelijk onderzoek te doen naar klachten.

‘Ik ben het ook niet eens met de aankondiging van mevrouw Bergkamp dat zij de Tweede Kamer komende week wil laten beslissen of er een onderzoek moet worden ingesteld. Dat is niet de rol van de Kamer.’

Hebben de vakbonden eigenlijk ooit klachten gekregen over Arib?

‘In deze casus is er nooit iemand geweest die formeel bij de vakbonden een klacht heeft ingediend. Los daarvan wisten wij informeel wel dat er mensen waren die rechtstreeks klachten hebben ingediend bij het presidium. Maar ik wil niet ingaan op de aard van de klachten of daarover oordelen. Daar is dat objectieve onderzoek juist voor.

‘Zelf heb ik altijd uitstekend kunnen samenwerken met mevrouw Arib. Ik hoop dat ze gaat meewerken aan het onderzoek. Graag wil ik benadrukken dat ten onrechte het beeld bestaat alsof de Tweede Kamer en heel onveilige werkplek is voor alle ambtenaren. Dat is absoluut niet het geval.’

Hoe oordeelt u over de rol van Bergkamp en de ambtelijke top in deze kwestie?

‘Ik vind het onjuist dat de voorzitter van de OR zaterdag het vertrouwen in Bergkamp heeft opgezegd. Dat is niet aan ambtenaren. Wij hebben als vakbonden of OR geen formele relatie met de voorzitter of het presidium. Voor ons is de griffier onze gesprekspartner. Alleen over haar kunnen wij dus ons vertrouwen uitspreken of niet.

‘Wat mij betreft hebben de griffier en de andere leden van het MT overigens uitstekend gewerkt de afgelopen jaren. Ik hoop dat we een weg kunnen vinden die het mogelijk maakt dat zij terugkeren in hun functie. Volgens mij kan dat, want ze hebben bij mijn weten alleen hun taken neergelegd en geen ontslag genomen.’

U werkt al ruim veertig jaar in de Tweede Kamer. Hoe zijn we in deze chaos beland?

‘De kern van het probleem is dat er al heel lang, al voor Arib, onduidelijkheid bestaat over de vraag wie nou de baas is van de Tweede Kamer. Het maakt mij geen bal uit wie er de baas is. Maar regel het. Als de Kamer van mening is dat de voorzitter en het presidium de dagelijkse leiding over de ambtenaren moeten krijgen, is dat prima. Maar pas dan het Reglement van Orde aan. Dat is glashelder: de griffier is belast met de dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie en het presidium heeft daarbij een toezichthoudende rol.’