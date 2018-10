Vakbondsvoorman Limmen verruilt CNV voor Hogescholen

Vrijdag koos het bestuur van de onderwijsvereniging hem als nieuwe voorzitter. Tegelijkertijd maakte de christelijke vakcentrale Limmens vertrek bekend. Zijn besluit kwam voor de vakbond onverwacht, zegt bestuurder Piet Fortuin van CNV Vakmensen. ‘Hij is benaderd voor deze functie, dat was een mooie kans. Het is altijd jammer wanneer iemand waar je heel tevreden over bent een nieuwe uitdaging zoekt.’ Limmen was sinds 2014 voorzitter, zijn termijn liep nog tot 2020.

Toen hij aantrad verkeerde de vakcentrale ‘in een existentiële crisis’, zo schreef de Volkskrant destijds. Kort daarvoor waren de christelijke politiebond en de christelijke militairenbond uit de centrale gestapt, het betekende een verlies van 10 procent van de toen 340 duizend leden.

Het CNV kampte net als de seculiere grotere broer FNV met krimpende ledentallen en een afkalvende organisatiegraad op de werkvloer. Limmen beloofde de christelijke vakbond zichtbaarder te maken en meer jongeren aan te trekken. Hij zei dat hij de confrontatie met de politiek niet zou schuwen: ‘Als het fout gaat, moet je niet bang zijn even uit het consensusbootje te stappen.’ Zijn voorganger had het jaar daarvoor een sociaal akkoord gesloten met de FNV, de werkgevers en het kabinet.

Tegen opmars flexibele arbeid

Sindsdien zijn vakbonden en politiek weer uit elkaar gedreven. Aangespoord door de PvdA zocht het vorige kabinet de samenwerking met de vakbonden. Die toenadering verdween met het aantreden van Rutte III, een kabinet zonder de sociaaldemocraten. Sindsdien ageren CNV en FNV tegen versoepeling van het ontslagrecht en de opmars van flexibele arbeid.

Doorgaans profileerde Limmen zich als de gematigder vakbondsman, daar waar de FNV de afgelopen jaren vooral de confrontatie met Den Haag zocht. Toch proberen de bonden (soms schoorvoetend) te samenwerken. Voor 10 november staat een gezamenlijke demonstratie gepland in Amsterdam. De CNV’er liet in januari zijn gematigde toon varen toen hij in De Telegraaf pleitte voor een rem op arbeidsmigranten. ‘Geef eigen vakmensen voorrang’, was zijn pleidooi.

Limmen kon het tij bij CNV niet keren. Sinds 2014 vertrokken zo’n 30 duizend leden. De leegloop bij FNV was nog groter: zo’n 70 duizend leden (op ruim een miljoen). Ook het aantal CNV-jongeren liep terug. De bonden hebben moeite om mensen aan te trekken, al lijken werknemers wel bereid tot actie: het CBS telde vorig jaar een recordaantal stakingen.

Toen Limmen in 2014 aantrad als voorzitter, had hij er reeds tien jaar als bondsbestuurder opzitten. Van 2000 tot 2010 werkte hij bij de Dienstenbond, die in 2015 fuseerde met CNV Vakmensen. Daarna werd hij vicevoorzitter van de vakcentrale en nam vervolgens het stokje over van toenmalig voorzitter Jaap Smit.

Vakbond FNV feliciteert Limmen met zijn nieuwe baan en laat weten ‘dat de gezamenlijke acties gewoon doorgaan’. Het CNV-bestuur beraadt zich op de procedure voor de opvolging van Limmen, zegt Fortuin. Vicevoorzitter Arend van Wijngaarden neemt voorlopig het voorzitterschap waar.