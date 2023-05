Vakbondsmedewerkers FNV staken tégen de vakbond: ‘Ineens is de FNV de grote boze wolf’

De vakbond binnen vakbond FNV is goed vertegenwoordigd. Verwacht wordt dat de actiebereidheid groot zal zijn. Beeld Joris van Gennip

De staking is bijzonder pijnlijk voor de FNV. ’s Lands grootste vakbond had afgelopen maanden eindelijk weer de wind in de rug, dankzij de oplopende inflatie en krapte op de arbeidsmarkt. Steeds meer werkenden waren bereid loonsverhogingen met stakingen af te dwingen, waardoor de bond een sterkere positie in de onderhandelingen met werkgevers had. Nu keert die toegenomen actiebereidheid zich tegen de vakbond zelf.

Want net als in andere sectoren eist ook het vakbondspersoneel dat de salarissen automatisch meestijgen met de inflatie, wat zou neerkomen op 14,3 procent loonsverhoging. En net als in andere sectoren willen ook de werkgevers bij vakbond FNV daar niets van weten. In plaats daarvan biedt de directie een loonsverhoging van 3 tot 7 procent over komend jaar (afhankelijk van de loonschaal) en daarna een maximale inflatiecorrectie tot 5 procent. ‘Een flinke loonsverhoging’, aldus de directie. Onvoldoende, vinden de vakbondsmedewerkers.

Over de auteur

Marieke de Ruiter is economieverslaggever voor de Volkskrant. Ze schrijft onder meer over de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Dinsdag zullen de vakbondsmedewerkers, van beveiliger tot bestuurder, een dag lang het werk neerleggen. Hoeveel FNV’ers er precies zullen meedoen, is volgens FNV-bestuurder Judith Westhoek nog niet bekend, maar met ongeveer 1.500 FNV-leden op een personeelsbestand van 1.650 is de vakbond binnen de vakbond een stuk beter vertegenwoordigd dan bij andere werkgevers (waar een op de zes werkenden vakbondslid is). Westhoek verwacht dan ook dat de actiebereidheid groot zal zijn.

‘Dubbele moraal’

Dat er veel ontevredenheid is over het loonbod van de FNV, bleek eerder dit jaar al uit de mail die de Volkskrant kreeg van een medewerker. ‘Ik dacht dat ik bij een voorbeeldorganisatie werkte’, schreef deze. ‘Maar inmiddels weet ik: het is de vos die de passie preekt.’ Een andere medewerker hekelde ‘de dubbele moraal’. ‘Vakbond FNV neemt andere werkgevers de maat, maar voor haarzelf geldt blijkbaar iets anders.’

Toch denkt vakbondshistoricus Sjaak van der Velden niet dat de staking met veel enthousiasme gepaard gaat. ‘Dit zijn mensen die het normaal gesproken altijd opnemen tegen andere werkgevers, de grote boze wolven van het grootkapitaal. Nu moeten ze actievoeren tegen de werkgever namens wie ze dat altijd doen, en is de FNV ineens de grote boze wolf.’ Dat doet het imago van bond, toch al vaak weggezet als een ruziënde club pensionado’s, niet veel goeds.

Westhoek beaamt dat de staking gevoelig ligt onder het vakbondspersoneel. ‘Maar voor ons is heel helder: vakbondswerk moet je ook binnen de vakbond kunnen doen. Wij zijn niet anders dan andere bedrijven’, zegt de bestuurder. ‘Het is bovendien ook goed dat we aan andere werkgevers laten zien waar we voor staan.’ Het omgekeerde is immers ook waar: als het FNV-personeel wel had ingestemd met die 5 procent, zou het voor FNV’ers knap lastig worden om bij andere werkgevers meer te eisen.

Financiële nood

De FNV-directie wil alleen reageren met een schriftelijke verklaring. Daarin stelt zij dat ze ‘de verantwoordelijkheid heeft om zorgvuldig om te gaan met het geld van de leden en te zorgen voor een sluitende begroting’. Een argument dat bekend klinkt: aan cao-tafels wijzen werkgevers steevast op de bodem van hun portemonnee. ‘Aan de onderhandelingstafel zal de FNV dit nog veel terughoren’, verwacht Van der Velden. ‘Jullie hebben het zelf ook niet, dus hoe kun je van ons vragen om wel 14 procent te geven?’

Toch is de FNV volgens de historicus niet helemaal te vergelijken met de werkgevers waarmee de bond namens miljoenen werkenden onderhandelt. Anders dan een winstgevend bedrijf als Albert Heijn is vakbond FNV immers geen bedrijf met aandeelhouders, maar een ledenorganisatie. Weliswaar met een vermogen van 739 miljoen (2019) in de oorlogskas, maar die moet intact blijven voor stakingen. Het personeel moet worden bekostigd uit de contributie-inkomsten, die al jaren dalen als gevolg van de teruglopende ledenaantallen. Vorig jaar werd rekening gehouden met een verlies van 24 miljoen.

Die precaire financiële situatie leidde drie jaar geleden al tot een pijnlijke reorganisatie die, ook toen, gepaard ging met acties van het eigen personeel. Volgens Westhoek is de vakbond binnen de vakbond er niet op uit om de FNV verder in financiële nood te brengen. De looneis van 14,3 procent is dan ook niet heilig. ‘Als je onderhandelt, kom je altijd ergens anders uit dan waar je begint’, zegt ze. ‘Maar waar we nu op uit waren gekomen, was gewoon nog niet voldoende.’

Overigens kunnen werkgevers in andere bedrijven en bedrijfstakken niet opgelucht ademhalen nu het vakbondspersoneel staakt. Waar vakbondsactiviteiten niet kunnen worden onderbroken, gaan deze door. Zo zullen de stakingen bij de distributiecentra van Albert Heijn niet worden afgeblazen. ‘Het uitgangspunt bij staken is altijd dat je zorgt dat je geen onomkeerbare schade aan derden toebrengt’, aldus Westhoek. ‘En het is natuurlijk niet de bedoeling om onze leden te duperen.’