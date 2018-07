Vakbonden verklaren politietop de oorlog

Ferdinand Grapperhaus in gesprek met politieagenten. Foto ANP

Korpschef Erik Akerboom is het mikpunt van alle woede. In het verleden nam de korpschef bij cao-onderhandelingen een neutrale positie in tussen de vakbonden en het ministerie. Akerboom kiest er nu voor, conform het advies van de commissie-Borstlap, een werkgeversrol op zich te nemen. In de woorden van de bonden: ‘Hij zit bij de minister op schoot.’

Capaciteitsprobleem

Akerboom ondertekende eerder dit jaar samen met minister Grapperhaus van Justitie een ‘inzetbrief’ met hun voorstel voor de cao-onderhandelingen. Het komt erop neer dat Akerboom en Grapperhaus het gebrek aan politiecapaciteit willen compenseren door agenten onder meer flexibeler roosters op te leggen (vijf dagen acht uur werken in plaats van de huidige negen uur in vier dagen).

De bonden vinden dit onacceptabel; agenten hebben het gevoel dat zij het tekort — een gevolg van de reorganisatie — moeten oplossen door in te leveren op hun privéleven. ‘De opsporing en blauw (de straatagent, red.) liggen al op apegapen door de reorganisatie’, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de grootste politievakbond ACP. ‘De flexibilisering maakt dat nog erger.’

Verzet

Het verzet is dan ook groot. Op de Facebookpagina ‘#Malieveld 2.0’ melden ruim 15 duizend agenten in niet mis te verstane bewoordingen hun ongenoegen.

Deze week stuurde korpschef Akerboom een opmerkelijke brief naar de vakbonden: ‘De boze, bezorgde en soms grensoverschrijdende reacties en het uitgesproken gebrek aan vertrouwen in de leiding hebben mij geraakt.’

Akerboom wijst erop dat hij voor het capaciteitsprobleem extra geld en meer mensen heeft geëist en gekregen, maar dat dit kennelijk niet voldoende is. Omdat zijn flexibiliseringsplan geen draagvlak heeft, wil hij nu met de bonden zoeken naar alternatieve maatregelen om het capaciteitsgebrek te compenseren. Ook heeft hij alle politiechefs gevraagd om binnen drie weken met voorstellen te komen die op korte termijn ‘voelbaar’ verlichting brengen voor de grote werkdruk.

‘Ongeloofwaardig’

Voor de vakbonden is het niet voldoende. ‘De huidige verhoudingen tussen de politietop en de politiemedewerkers zijn te wankel om geloofwaardig afspraken met u te kunnen maken’, reageren ze in een direct aan Akerboom gerichte brief. De vakbonden spreken van een ‘gezagscrisis’.

‘Wij zeggen al sinds 2012 wat er allemaal mis is bij de nationale politie’, zegt vakbondsleider Van de Kamp. ‘Akerboom doet veel beloften, maar ingrijpen ho maar.’ Donderdag overhandigden de bonden een petitie aan Kamerleden.

Een belangrijk verwijt aan de top is dat het ‘Herstelplan’ van de vakbonden met 33 punten voor verbetering van knelpunten bij de nationale politie niet wordt opgepakt. De politieleiding stelt dat deze voorstellen losstaan van de huidige cao-onderhandelingen. Wel heeft de korpschef de bonden, evenals de ondernemingsraad, uitgenodigd om dit herstelplan verder uit te werken in een ‘strategisch topoverleg’, dat eind juli staat gepland.