Vakbonden stellen aan het eind van vijfdaagse staking in streekvervoer nieuw ultimatum

Het is maar zeer de vraag of er op 20 februari wel een akkoord ligt. De bonden en de werkgevers zijn het bijna nergens over eens. Zelfs niet over de impact van de stakingen in de afgelopen week.

Volgens de vakbonden lag de stakingsbereidheid gedurende alle dagen op zo’n 80 procent. Op een normale dag werken er zo’n 5.000 mensen in het streekvervoer. Nu waren dat er volgens de bonden slechts 1.000. De werkgevers, verenigd in de VWOV, stellen dat zo’n 50 procent van het personeel niet op kwam dagen. De gevolgen werden voornamelijk gevoeld in het zuiden van het land, waar bijvoorbeeld treinen van Arriva de hele week niet reden.

Terug naar nulpunt

Het cao-conflict spitst zich met name toe op het loon van 14 duizend medewerkers in het streekvervoer. De bonden eisen nu een verhoging van 10 procent en volgend jaar 4 procent. De vervoerders wilden niet verder gaan dan 8 procent dit jaar en 3 procent volgend jaar. Dat loonbod kan volgens de werkgevers echter niet worden gezien als basis voor verdere onderhandelingen. De vijfdaagse staking heeft volgens de VWOV de onderhandelingen teruggebracht naar het nulpunt.

Of de bonden en de werkgevers überhaupt nu opnieuw aan tafel aanschuiven om te onderhandelen is onduidelijk. Wat de stakingen inhouden als het ultimatum van de bonden wordt overschreden, is evenmin bekend. Naast meer loon eisen de bonden maatregelen om de werkdruk te verminderen. Ze wijzen op hoog verzuim onder chauffeurs. Ze willen onder meer dat de roosters minder onregelmatig zijn.