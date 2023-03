Vakbonden schorten stakingen in het streekvervoer op, acties gaan wel door op verkiezingsdag

Onder grote druk van boze chauffeurs kwamen de vakbonden terug op de belofte om op verkiezingsdag niet te staken. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De vakbonden FNV en CNV hebben dinsdag tijdens de landelijke manifestatie bij de Jaarbeurs in Utrecht bekendgemaakt dat ze de stakingen in het streekvervoer vanaf donderdag opschorten tot 24 maart. In die periode krijgen de verkenners Han Busker en Harry van der Kraats, aangewezen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de kans om werkgevers en de bonden weer aan tafel te krijgen.

Eerder hadden de bonden aangegeven om woensdag niet te staken op verkiezingsdag, maar onder grote druk van boze chauffeurs kwamen ze op die belofte terug. Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten zal de staking in het streekvervoer doorgaan, tot ergernis van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV). ‘Dat de bonden toch kiezen voor een staking op 15 maart is niet uit te leggen’, aldus voorzitter Fred Kagie. ‘Dit heeft grote impact op mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en nu niet zelfstandig kunnen stemmen.’

‘Uitzinnige’ actievoerders

FNV-onderhandelaar Marijn van der Gaag hoefde dinsdag slechts te luisteren naar tweeduizend ‘uitzinnige’ actievoerders in Utrecht om te beseffen dat het opschorten van de staking op verkiezingsdag geen optie was. De bonden waren al eerder teruggefloten door de achterban, tijdens de landelijke actiedag weigerden ze een handreiking voor woensdag. Van der Gaag: ‘De nood is zo hoog, de mensen zijn het zat. Wij waren bereid om de staking eventueel op te schorten op de dag van de verkiezingen. Tweeduizend mensen zeiden: niet doen.’

Hanane Chikhi, hoofdonderhandelaar van het CNV, sprak eerder in de Volkskrant van een ‘symbolische dag’ om te staken. De chauffeurs wilden daarmee een signaal afgeven aan de politiek, omdat de provincies de opdrachtgevers zijn in het streekvervoer.

Van der Gaag zegt namens de FNV dat de werkgevers indirect zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgaan van de stakingen op verkiezingsdag. ‘Ze hebben het zelf uit de hand laten lopen. De chauffeurs voelen de noodzaak om woensdag toch actie te voeren. Ze strijden al een jaar tegen de moordende werkdruk en het hoge ziekteverzuim. De chauffeurs zijn ook mentaal gesloopt.’

Pauze als ‘compromis’

Onder regie van reizigersvereniging Rover voerden bonden en werkgevers dinsdagavond een eerste gesprek, waarna de verkenners werden aangesteld. FNV en CNV spreken van een ‘compromis’ dat vanaf donderdag wel een pauze wordt ingelast in de reeks van stakingen tot medio april.

De ‘verkenners’ Busker en Van der Kraats fungeren als informateurs die de status quo tussen de vakbonden en de werkgevers moeten zien te doorbreken. ‘We zijn blij dat de overheid zich hiermee bemoeit. Nu moeten we inhoudelijk stappen zetten. Het is aan de werkgevers om iets te doen aan het personeelstekort en het ziekteverzuim.’

VWOV-voorzitter Kagie vraagt zich af of een week voldoende is voor de verkenners. ‘Als de uitkomst positief is, stellen we na deze verkenning wat ons betreft zo snel mogelijk een formateur aan, zodat de onderhandelingen daadwerkelijk kunnen starten.’ De werkgevers stellen slechts één voorwaarde, aldus Kagie, in een persverklaring van het VWOV. ‘Onderhandelen met stakingen of stakingsdreiging op de achtergrond doen we in ieder geval niet.’