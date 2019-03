Vakbonden: ‘hoge tot zeer hoge werkdruk’ op universiteiten, psychische klachten werknemers

Dat melden FNV en wetenschapsvakbond Vawo op basis van nieuw eigen onderzoek onder meer dan 1.100 medewerkers. De bonden benadrukken, in het licht van de onderwijsacties deze week die op vrijdag uitmonden in een landelijke staking, dat er voor 1,15 miljard euro aan extra investeringen in het wetenschappelijk onderwijs (WO) nodig zijn. Ook moeten bepaalde bezuinigingen worden geschrapt en moet er meer geld beschikbaar komen voor onderzoek.

De extra werkdruk komt volgens de ondervraagden door te magere middelen en dus meer taken per persoon. Niet alleen moeten nieuwe onderzoeksbeurzen binnengehaald worden, maar soms moet het onderwijspersoneel ook zelf een collegezaal regelen.

Verder wordt er vaak onderwijs in Engels op hoog niveau verwacht, waarvoor mensen getraind moeten worden. En ‘waar voorheen onderwijsassistenten veel administratief werk uit handen namen, moeten docenten dat nu zelf doen met vaak verouderde systemen of steeds wisselende systemen’.

Onvoldoende maatregelen

Speciale ‘werkdrukplannen’ leveren te weinig op, er wordt veel overgewerkt en er wordt ‘massaal’ doorgewerkt tijdens ziekte. Lichamelijke en psychische klachten nemen ook toe, aldus de bonden.

De in 2017 gemaakte afspraken in de cao Nederlandse Universiteiten, die een plan moesten waarborgen om de werkdruk te verlagen, zijn niet nagekomen. Zo’n 85 procent van de door FNV en WAVO ondervraagde werknemers vindt de maatregelen op de eigen universiteit onvoldoende. Op plekken waar de maatregelen zijn ingevoerd, zegt 62 procent dat de werkdruk gelijk is gebleven; 29 procent zegt dat deze zelfs is gestegen.