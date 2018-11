Vakbonden gaan actievoeren voor beter pensioen: ‘Rutte geeft geen zak om ons’

Deze week mislukten de onderhandelingen tussen de regering, werkgevers en vakbonden om te komen tot een nieuw pensioenakkoord. In reactie daarop schreef de FNV zaterdag een actiebijeenkomst uit op het hoofdkantoor in Utrecht.

De opkomst was groot. Zo’n achthonderd tot duizend FNV-leden uit het hele land kwamen opdagen om uitleg te krijgen over het mislukken van de onderhandelingen en zich te beraden op acties. De hal van het hoofdkantoor in Utrecht was bomvol en te klein om alle belangstellenden te herbergen. Voor de deur van het gebouw was een tent opgezet voor mensen die binnen geen plaats konden vinden.

De meeste aanwezigen waren ouderen, de sfeer in de hal was militant. Nog vóór Busker aan zijn toespraak kon beginnen werd hij al onderbroken door geroep om actie. ‘Er is genoeg gepraat’, aldus Irene Stroop (54), gemeenteambtenaar uit het Brabantse Etten-Leur. ‘Het is nu tijd voor actie.’

Beeld Marcel van den Bergh

De onderhandelingen mislukten omdat de regering de eisen van de FNV slechts ten dele tegemoet wilde komen, vertelde FNV-onderhandelaar en vice-voorzitter Tuur Elzinga op een podium midden in de hal. De FNV eiste onder meer bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar, indexering van de bestaande pensioenen, en pensioen voor flexwerkers en zzp’ers.

De regering wilde niet verder gaan dan het langzamer verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd en het halveren van de boete op vroegpensioen. Dat zou gefinancierd worden uit het budget van Sociale Zaken en dus ten koste gaan van andere regelingen. Dat was voor de FNV onacceptabel, aldus Elzinga. De regering wilde bovendien niet verder gaan dan incidentele afspraken, terwijl de FNV juist uit was op een structurele regeling. ‘Wij willen boter bij de vis’, aldus Elzinga.

Vakbondsafgevaardigden uit de politie, de bouw, de schoonmaak en de sociale werkplaatsen kondigden aan acties te gaan voorbereiden. Die moeten een voorlopig hoogtepunt bereiken op 20 maart als er landelijke verkiezingen zijn voor Provinciale Staten.

Hoe die acties er precies uit gaan zien is nog niet bekend. ‘Daarvoor gaan we nu een draaiboek maken’, aldus Busker na afloop van de bijeenkomst. ‘Het initiatief moet vanuit de leden komen. Maar je proeft dat de actiebereidheid groot is.’ Gedacht wordt onder meer aan een landelijke actiedag in Den Haag in maart volgend jaar. Maar daarvoor moet nog overlegd worden met de andere vakcentrales.

De politie is tot het uiterste getergd, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politie Vakbond (NPB). ‘Wij werken ons letterlijk dood en Rutte geeft geen zak om ons.’ Op 13 december zijn er poortacties in de Rotterdamse haven. De politie gaat die ondersteunen, kondigde Struijs aan. De NPB beraadt zich nog op verdere acties. Dat die zullen komen staat vast, aldus Struijs. ‘We gaan het vuur ontsteken, want dit gaat iedereen aan.’

Beeld Marcel van den Bergh

FNV-voorzitter Busker had zaterdagochtend een bijeenkomst met het ledenparlement. Onder de leden heerste teleurstelling dat het niet tot een akkoord was gekomen. Maar er was volgens hem vooral steun dat de FNV haar poot stijf had gehouden. De acties zijn erop gericht de regering weer aan tafel te dwingen. Maar daarvoor moet er wel eerst een handreiking komen vanuit het kabinet, aldus Busker. ‘De kloof is nu te groot.’

Onder de aanwezigen in de zaal streden boosheid en teleurstelling om voorrang over het mislukte pensioenakkoord. Piet Kroon (67) uit Maastricht heeft 48 jaar bij de politie gewerkt en is sinds twee jaar met pensioen. ‘Ons is altijd voorgespiegeld dat we een waardevast pensioen zouden krijgen. Sinds Rutte aan de macht is, is mijn pensioen niet verhoogd.’

Henk-Jan Zwikker (48), facilitair medewerker van een farmaceutisch bedrijf in Nijmegen, maakt zich niet alleen zorgen over zijn eigen pensioen maar ook over dat van zijn kinderen. ‘Die moeten straks tot hun 81e doorwerken. Dat is toch absurd.’

Bert van Veen (50), medewerker in de kinderopvang in Zwolle maakt zich zorgen over de afname van de solidariteit. Vroeger stoppen met werken is straks alleen nog bereikbaar voor mensen met een goed salaris, vreest hij. ‘Daarmee krijg je een tweedeling tussen groepen die het kunnen betalen en die dat niet kunnen.’