Vakbonden en VDL bereiken akkoord over sociaal plan voor medewerkers Nedcar

De onderhandelingen over een sociaal plan voor de autobouwers liepen al maanden en gingen lang niet altijd van een leien dakje. Begin mei liepen de gesprekken al eens vast, waarna onder de werknemers een wilde staking van twee dagen uitbrak. Daarna volgden nog meerdere stakingen, de meeste georganiseerd door de bonden maar ook nog een wilde staking. Na een aantal verkennende gesprekken begonnen de onderhandelingen tussen VDL en bonden dinsdag weer. ‘Onze stakingen hebben er zeker toe geleid dat VDL Nedcar bereid is om stevige stappen te zetten’, aldus de FNV voorafgaand aan het overleg.

Die stevige stappen bleken voldoende om nog diezelfde dag een nieuw sociaal plan op de stellen. In dat plan wordt de ontslagvergoeding voor werknemers over de eerste vijftien jaar bijna verdubbeld. Voor werknemers die langer dan vijftien jaar bij Nedcar werken, gaat die ontslagvergoeding zelfs omhoog met een factor van 2,7. De bonden stellen dat dit onderhandelingsresultaat een verbetering is van 20 procent ten opzichte van het vorige sociaal plan uit 2021.

Ook hebben de bonden en VDL afgesproken dat VDL werknemers elders in het concern aan een baan zal proberen te helpen. Het familiebedrijf heeft in Nederland meerdere andere fabrieken, voornamelijk in de metaalbewerkingsindustrie. Voor wie er geen nieuwe baan is binnen VDL, gaat het bedrijf zoveel mogelijk werk in de regio zoeken.

Door de vele stakingen van de afgelopen zes weken heeft Nedcar een productieachterstand opgelopen van zo’n zesduizend auto’s. De partijen hebben afgesproken dat het personeel gaat overwerken om die achterstand in te halen, een harde eis van BMW en VDL.

Nog meer ontslagen

Onlangs kondigde VDL al aan dat per november 1.800 werknemers hun baan kwijt zullen raken. Als het contract met BMW in maart volgend jaar definitief afloopt, is de verwachting dat er nog meer ontslagen zullen vallen. CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma schat dat er daarna zo’n 300 tot 500 arbeidsplaatsen overblijven omdat VDL-zusterbedrijven hun productie naar de autofabriek zullen verplaatsen. Momenteel werken er 3.950 mensen bij Nedcar.

Bruinsma spreekt van een ‘heel goed’ akkoord. ‘Het sociaal plan is bovengemiddeld als je het vergelijkt met andere plannen.’ Donderdag mogen de vakbondsleden zich over het akkoord uitspreken. Bruinsma ziet dat met vertrouwen tegemoet, maar realiseert zich dat het overwerken voor veel werknemers een onaangename verrassing is.

VDL heeft volgens Bruinsma tijdens de onderhandelingen duidelijk gemaakt dat het huidige akkoord het maximaal haalbare is, en dat men terug zal vallen op het oude sociaal plan als de leden het wegstemmen. Bovendien zou de afbouw van werkzaamheden dan al direct beginnen, in plaats van in november.

Een woordvoerder van VDL toonde dinsdagavond na de onderhandelingen blij dat het tot een akkoord was gekomen. ‘We hebben er vertrouwen in dat de vakverenigingen dit op een goede manier aan hun leden gaan voorleggen. Wij wachten de uitkomst daarvan met vertrouwen af.’