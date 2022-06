Vakbond ziet uitbuiting van Oekraïense arbeiders in Westland: ‘Immoreel en verwerpelijk’

Kassen in het Westland. Beeld Robin Utrecht / ANP

‘Volstrekt immoreel en verwerpelijk’ noemt vakbondsbestuurder Henry Stroek van CNV Vakmensen de arbeidscontracten van een groep Oekraïense werknemers die momenteel aan het werk is bij een plantenkwekerij in het Westland. Hij spreekt van wurgcontracten en uitbuiting in de overtreffende trap.

‘Je gelooft je ogen niet als je ziet wat er op papier staat’, zegt Stroek. ‘Er staat bijvoorbeeld dat werknemers bij een overtreding van de regels gedeporteerd kunnen worden naar Polen of Oekraïne. Depotarcia, gedeporteerd, het staat er letterlijk.’

Een CNV-team dat zich richt op het opsporen van ‘foute uitzendconstructies’ kreeg onlangs alarmerende signalen over een groep van ruim dertig Oekraïense werknemers, vooral vrouwen, in het Westland. Met enige moeite kreeg het team de contracten te zien die de Oekraïners in Polen hebben ondertekend bij uitzendbureau Janpol.

Boetes

Er staan vooral veel boete- en verbodsbepalingen in de contracten. Als ze hun werk niet goed uitvoeren, kan de werkgever 20 procent van hun maandloon (10,48 euro per gewerkt uur, het wettelijke minimumloon) inhouden.

Ze worden gewaarschuwd om met niemand over hun arbeidsvoorwaarden te praten. ‘Het is verboden om direct contact te hebben met andere werknemers uit het Nederlandse bedrijf, met name over arbeidskwesties’, aldus het contract. ‘Het overtreden van deze regel kost 500 euro.’

Zolang ze in Nederland aan het werk zijn, moeten ze elke maand 50 euro administratiekosten aan Janpol betalen. Het bedrijf heeft ook het vervoer naar Nederland geregeld, volgens de werknemers voor 1.000 zloty (220 euro) als ‘instapgeld’. Ze zijn ruim een maand geleden naar Nederland gekomen en omstreeks 1 mei via het Westlandse uitzendbureau AUB van Bergen aan het werk gezet bij plantenkwekerij Vreugdenhil Bulbs and Plants in ’s-Gravenzande.

Beerput

CNV-bestuurder Stroek spreekt van een humanitaire noodsituatie. ‘We hebben een aantal mensen thuis opgezocht, in een tuinderswoning in Naaldwijk en een huis in Maassluis. Ze doken eerst weg en waren doodsbang.’ Dankzij Poolssprekende vrouwen in het CNV-team lukte het uiteindelijk toch om hun vertrouwen te winnen. ‘En toen ging de beerput open’, aldus de vakbondsbestuurder. ‘We zijn ons kapot geschrokken van de mensonterende teksten in de contracten die ze hebben ondertekend. We maken voortdurend de nodige incidenten mee, maar dit is wel de overtreffende trap.’

Volgens Stroek zitten de Oekraïners momenteel in geldnood, omdat ze pas rond 20 juni hun eerste loon krijgen. Hij vindt dat plantenkweker Vreugdenhil deze mensen zo snel mogelijk een voorschot van 250 euro moet geven en een fatsoenlijk contract voor minstens een halfjaar moet aanbieden.

Stroek vraagt ook actie van de Arbeidsinspectie en de regionale overheid in het Westland. Volgens hem maken ‘verschillende partijen’ momenteel misbruik van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende vluchtelingencrisis. ‘Het huidige personeelstekort is een sterke prikkel om juist Oekraïners te werven’, aldus Stroek. ‘Zij kennen de regels in Nederland nog niet en zijn vanwege de oorlog in eigen land nog afhankelijker van de Nederlandse werkgever.’

Hij waarschuwt ook voor ‘verdringing onder kwetsbare groepen’ op de arbeidsmarkt. De huidige arbeidsmigranten, vooral uit Polen, worden vervangen door werknemers die nog goedkoper en makkelijker te manipuleren zijn. Daarvan heeft Stroek voorbeelden gezien in het Westland en in Uden. ‘Poolse arbeidsmigranten maken mee dat hun contracten worden opgezegd, niet worden verlengd of dat ze worden weggepest’, aldus Stroek. Daarmee komen ze ook meteen letterlijk op straat te staan, omdat ze naast hun werk meestal ook hun huisvesting kwijtraken.

Reacties

Een woordvoerder van AUB van Bergen, het uitzendbureau dat bemiddelde tussen Janpol en de plantenkwekerij, zegt ‘geschrokken’ te zijn van de berichtgeving. ‘Er wordt nu gedaan alsof het Oekraïense vluchtelingen betreft, maar dit gaat volgens onze informatie om Oekraïners die al een tijd in Polen werken en slechts tijdelijk naar Nederland komen voor werk. Ze worden ook niet door ons uitbetaald, maar door Janpol.’

Vreugdenhil Bulbs and Plants laat in een verklaring weten dat ze hun advocaat de opdracht hebben gegeven ‘dit tot op de bodem uit te zoeken’. ‘Als blijkt dat de contracten inderdaad ethisch en juridisch niet in de haak zijn’, aldus de verklaring, ‘dan gaan wij geen nieuwe werknemers meer via dit bedrijf uit Polen inlenen.’

Volgens de plantenkwekerij heeft het uitzendbureau in kwestie een zogeheten Nen-certificaat: betalingen zijn dan volgens de CAO Glastuinbouw gegarandeerd en loonstroken worden nagekeken. ‘Vandaar dat het ons zo schokte toen het nieuws over de contracten ons ter ore kwam.’

De in Nederland gevestigde advocaat van Janpol was niet bereikbaar voor commentaar.