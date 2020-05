Vakbond: ‘Opheffen onbewaakte spooroverwegen gaat te traag’

Bij een botsing tussen een trein en een tractor met oplegger op een onbewaakte spoorwegovergang in Hooghalen kwam vrijdag de machinist om het leven. Beeld ANP

De VVMC doet zijn oproep naar aanleiding van het dodelijke ongeval bij het Drentse Hooghalen, afgelopen vrijdag. Op een onbewaakte overgang botste een sprinter van de NS op een tractor met aanhangwagen, waarbij de 58-jarige machinist om het leven kwam. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd.

Als lokale overheden, grondeigenaren of andere belanghebbenden dwarsliggen, moet de staatssecretaris sneller gebruikmaken van haar aanwijzingsbevoegdheid om een onbewaakte spoorwegovergang op te heffen, aldus de VVMC.

De vakbond vindt dat er met het in 2018 geïntroduceerde overheidsprogramma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) te weinig resultaat wordt geboekt. In dat programma is een lijst opgenomen van 180 overwegen die vanuit veiligheidsoverwegingen moeten worden opgeheven of beveiligd.

Onbewaakte overwegen

Nederland telt volgens de VVMC nog zeker 159 onbewaakte overwegen. Het gaat dan om overwegen die niet beveiligd zijn door spoorbomen of bellen en waarbij alleen een andreaskruis met waarschuwingsborden aangeeft dat een spoorbaan de weg doorkruist. ‘Helaas zijn er ongelukken nodig om weer wakker te worden’, zegt een woordvoerder van VVMC.

Vooral in het oosten en noorden van het land zijn nog veel onbewaakte overgangen. Spoorbeheerder ProRail pleit al jaren voor het opheffen van veel van die overgangen, maar stuit vaak op verzet van andere belanghebbenden. Gemeenten of provincies liggen soms dwars omdat ze dan wegen moeten omleggen. Ook grondeigenaren (vaak agrariërs) werpen bezwaren op, evenals belangenorganisaties van fietsers en wandelaars.

Vorig jaar augustus verongelukte een automobilist op een overgang in Hoogezand-Sappemeer. Er is nog altijd geen overeenstemming over wat er met die overgang moet gebeuren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde een jaar eerder dat dit soort overgangen gemiddeld elf mensen per jaar het leven kosten en noemde dat aantal ‘onacceptabel hoog’.

De precieze toedracht van het ongeval in Hooghalen van afgelopen vrijdag wordt nog onderzocht, onder meer door de Inspectie Leefomgeving en Transport. In de trein zaten ongeveer vijftig passagiers. Twee raakten bij de botsing met de tractor gewond.