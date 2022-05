Vakbond FNV in gesprek met leiding Schiphol: ‘Zonder akkoord wordt het een hete zomer’

Mensen bij een FNV-stand woensdag op het terrein van luchthaven Schiphol. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

FNV-vertegenwoordigers gingen woensdagmiddag om de tafel met een driekoppige Schiphol-delegatie om te overleggen over de werkomstandigheden van het grondpersoneel, die volgens de vakbond al tijden ondermaats zijn. Het eerste gesprek was nog aftastend, laat FNV-campagneleider Joost van Doesburg naderhand weten. De vervolggesprekken die donderdag beginnen moeten concreter worden. ‘We hebben allebei haast om tot een oplossing te komen’, zegt Van Doesburg.

In een woensdag aan de Schiphol-directie verzonden brandbrief is de FNV glashelder over de oorzaak van alle chaos de afgelopen tijd op het vliegveld: ‘Groot blijven door zo goedkoop mogelijk te zijn, door een moordende concurrentie te organiseren over de ruggen van de werknemers. Een bedrijfsstrategie die werknemers naast werkend arm ook werkend ziek maakt.’

Een beveiliger die woensdagmiddag bij de FNV-stand staat, geeft een inkijkje in zijn werkrooster. Vanwege een geschil tussen hem en zijn werkgever wil hij niet met zijn naam in de krant. ‘Ik kan wel huilen elke keer als ik mijn nieuwe maandrooster zie. Vier dagen werken en één dag vrij.’ Twee dagen vrij achter elkaar komt volgens hem bijna niet voor. Daarbij worden de diensten rondom zijn vrije dag zo ongunstig ingepland dat hij nog minder vrije tijd heeft. ‘Ik slaap wat uit na mijn avonddienst, maar door de ochtenddienst de volgende dag moet ik ook weer op tijd naar bed.’

De personeelstekorten leiden tot hoge werkdruk en veel ziekteverzuim. ‘Collega’s staan soms huilend op de werkvloer, omdat ze hartstikke overspannen zijn’, vertelt de beveiliger die al veertien jaar op Schiphol werkt. ‘Als we ons ziek willen melden, zet de leidinggevende ons zo onder druk dat we wel moeten komen werken.’ De vermoeidheid kan tot gevaarlijke situaties leiden, zegt hij. ‘Het is soms lastig om je te concentreren, terwijl dat heel belangrijk is. Ons werk gaat om mensenlevens.’

De vakbond heeft in de brief een waslijst aan eisen opgenomen voor betere werkomstandigheden, waaronder hogere lonen en meer veiligheidsmaatregelen. De FNV wil bovendien dat Schiphol inkrimpt zolang er een personeelstekort is. ‘Dit is geen vrijblijvend verzoek’, sluit FNV-campagneleider Van Doesburg de brief af, ‘zonder akkoord wordt het een hete zomer op Schiphol.’

Wel of geen staking

Schiphol kreeg woensdag al een klein voorproefje van die ‘hete’ zomer. Na de chaos van afgelopen week ontstond woensdagochtend opnieuw verwarring over een mogelijke staking. Verschillende media berichtten dat het beveiligingspersoneel op de luchthaven het werk zou hebben neergelegd, met alle gevolgen van dien. Schiphol liet bij navraag weten dat er niets aan de hand was. ‘Het werk ging continu door’, aldus de woordvoerder.

Toch waren de berichten niet helemaal ongegrond. FNV-campagneleider Joost van Doesburg, die woensdagochtend als eerste melding maakte van de actie, stelt dat hij signalen binnenkreeg van vakbondsleden dat zij om 11.00 uur wilden overgaan tot een niet-aangekondigde staking.

Dit naar voorbeeld van een actie van het KLM-grondpersoneel, dat vorige week plotseling het werk neerlegde. Boven op een bestaand personeelstekort en drukte door de meivakantie leidde die wilde staking toen tot een forse chaos op Schiphol. Tientallen vluchten liepen vertraging op of werden geannuleerd.

Het was Schiphol-directeur Dick Benschop die eenzelfde situatie woensdag wilde voorkomen. Een woordvoerder van de luchthaven bevestigt dat Benschop het beveiligingspersoneel heeft gevraagd niet te gaan staken. Ook de FNV heeft naar eigen zeggen haar leden verzocht om door te werken. ‘Het is een dag van overleg, niet van staken’, aldus Van Doesburg.