Vakbond CNV wil zo snel mogelijk 30-urige werkweek invoeren

Drie op de vijf Nederlanders die CNV polste ziet een kortere werkweek wel zitten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Directeur Piet Fortuin van de bond verklaart de stap door te wijzen op eigen onderzoek naar het aantal mensen dat tegen een burn-out aanzit. Dat verdubbelde tot een op de vijf. ‘Honderdduizenden mensen zitten er helemaal doorheen. Hoog tijd voor een nieuwe balans.’

Eerder polste CNV Nederlanders al of ze een werkweek die een kwart korter is dan de gangbare 40 uur zien zitten. Dat bleek zo te zijn. Drie op de vijf denken met zo’n kortere werkweek gezond de pensioenleeftijd te gaan halen en dat er minder burn-outs zullen zijn. Twee derde verwacht minder ziekteverzuim en haast driekwart voorziet een betere balans tussen werk en privé. Ongeveer de helft verwacht productiever en efficiënter te zijn in een werkweek van 30 uur.

Voorzitter Piet Fortuin van het CNV vindt dat Nederlandse bedrijven zo snel mogelijk moeten overgaan tot het invoeren van een 30-urige werkweek Beeld ANP

Die zaken komen bij proeven bij bedrijven ook uit, stelt Fortuin. ‘Diverse proeven tonen aan dat mensen gelukkiger zijn, efficiënter en productiever. De werk-privébalans verbetert sterk.’ De bondsvoorzitter zou graag zien dat de Nederlandse overheid het voortouw neemt bij het invoeren van een kortere werkweek.

Het moment is volgens Fortuin goed nu de economie zeer sterk herstelt van de coronacrisis. Voor sommige mensen zullen de CNV-plannen echter ook langere werktijden betekenen. ‘Onze wens is dat ook mensen die nu in kleine deeltijdbanen werken, straks 30 uur werken. Hiermee creëren we ook een betere balans tussen mannen en vrouwen.’