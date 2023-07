Vakantievluchten naar Rhodos opgeschort door bosbranden

Toeristen in de vertrekhal van de luchthaven op Rhodos. Beeld AFP

Door de bosbranden in het zuiden van het eiland zijn zo’n 19 duizend inwoners en toeristen op de vlucht gegaan. Volgens de Griekse politie vond zaterdag de grootste brandevacuatie in de geschiedenis van het land plaats. De evacués worden onder meer opgevangen in sporthallen.

Reisorganisatie Corendon zegt momenteel tweeduizend vakantiegangers op Rhodos te hebben, van wie tweehonderd in het zuiden van het eiland. ‘Die zijn inmiddels naar het noorden geëvacueerd, op last van de overheid’, verklaarde Corendon-topman Steven Van der Heijden zondag. ‘Het is nu zaak dat we hen terughalen naar Nederland. Dat willen we doen met vluchten afkomstig uit Griekse en Turkse plaatsen, die tussenstops maken op Rhodos.’

Sunweb zegt momenteel 250 geëvacueerde reizigers op Rhodos te hebben, onder wie 100 Nederlanders. ‘Zij zijn ondergebracht in hotels in het noorden van het eiland’, liet een woordvoerder weten. Deze toeristen kunnen ofwel hun vakantie aldaar voortzetten, of naar huis gaan, aldus Sunweb.

Halsoverkop

Sommige reizigers moesten zo halsoverkop hun door de vuurzee bedreigde hotels verlaten, dat ze hun bagage en paspoorten hebben laten liggen. ‘We zijn aan het regelen om die bagage terug te krijgen, en met lokale autoriteiten hebben we kunnen afspreken dat het ook mogelijk is zonder paspoort te vliegen’, aldus de Sunweb-woordvoerder. Vakantiegangers die komende dagen naar Rhodos hadden willen vliegen, krijgen van Sunweb een alternatieve vakantie aangeboden in Spanje, of op andere Griekse eilanden.

Transavia blijft vooralsnog wel vliegen naar Rhodos. De luchtvaartmaatschappij verwacht wel dat de vertrekkende vliegtuigen wel leger zullen zijn. ‘We vliegen met eigen passagiers, maar ook met de reizigers van TUI, Corendon en Sunweb. Die touroperators halen hun klanten nu van boord’, verklaarde een zegsman zondag. De vliegtuigen vertrekken volgens hem niet alleen om mensen weg te brengen, maar ook om toeristen mee terug te nemen van het eiland.