Vakantieparken zien brood in reisbeperkingen: prijzen stijgen met 10 tot 20 procent

Vakantiegangers op een park in Zeewolde. De huisjes zijn mateloos populair, zeker nu de reisbeperkingen zijn verlengd. Beeld ANP

‘We zien vakantiehuizen in Zeeland van 1.000 naar 2.000 euro per week gaan’, zegt Gerard Gielen, specialist omzetoptimalisatie binnen de reisbranche. De Breda University of Applied Sciences, de hogeschool waar Gielen doceert, houdt de prijzen bij van alle grote vakantieparken. ‘Je kunt de voorraad niet opeens bijvullen, het is geen groente of fruit.’

Het kabinet heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat het negatieve advies voor reizen naar het buitenland wordt verlengd tot half mei. Hierdoor boeken veel mensen voor de meivakantie noodgedwongen een verblijf in eigen land.

Op verhuursite Natuurhuisje.nl steeg het aantal boekingen met 25 procent nadat uitlekte dat de reisbeperkingen zouden worden verlengd. De komende dagen verwacht Natuurhuisje.nl nog veel meer aanvragen. Al moeten natuurliefhebbers wel snel zijn. ‘Voor het paasweekend is nog maar 10 procent van ons aanbod beschikbaar’, zegt woordvoerder Robert van Veen. Rond de meivakantie is driekwart van de 5.200 natuurhuisjes verhuurd.

Of en hoeveel de prijzen zullen toenemen, weet Van Veen niet, dat bepalen de particuliere verhuurders op Natuurhuisjes.nl zelf. ‘De ene verhuurder speelt meer in op de vraag dan de ander.’ Afgelopen zomer stegen de prijzen op de website met 15 procent ten opzichte van 2019.

Huisjes in het groen

Ook bij vakantieparkuitbater Landal GreenParks zijn de huisjes in het groen populair, evenals de bungalows aan de kust. ‘Vooral de luxe accommodaties met een eigen sauna gaan heel hard’, zegt een woordvoerder. Landal hanteert een dynamische prijs, nu de vraag omhooggaat, stijgt ook de prijs. De vakantie-aanbieder ziet niet alleen in de meivakantie een piek, maar ook tijdens Pasen, Pinksteren en Hemelvaart.

Bij vakantieparkketen Roompot, met veel parken aan de kust, zijn driekwart van de vakantiehuizen in de meivakantie en de weken eromheen volgeboekt. ‘We zien al sinds mei vorig jaar dat mensen aan het boeken zijn, veel meer dan normaal’, zegt een woordvoerder. ‘Sinds de voorjaarsvakantie is dat nog veel meer geworden. Ik denk dat daar nog een impuls bovenop komt door de verlengde reisrestricties .’

Hij ziet ook veel lastminuteboekingen. ‘Mensen zijn hun huis door al het thuiswerken beu en trekken de natuur in.’ De parken aan de kust zijn het populairst. Ondanks de drukte stijgen de prijzen volgens de woordvoerder dit jaar alleen met de inflatie. ‘De buitenlandse toeristen die wegblijven compenseren de vraag van de Nederlanders.’

Hotelkamers

Hotels hebben minder profijt van de Nederlandse toerist. ‘In Amsterdam zijn maar 5 tot 10 procent van de hotelkamers gevuld’, zegt Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Buiten de steden, bijvoorbeeld aan de kust, in Zuid-Limburg of de Veluwe, zullen de hotels iets meer gasten ontvangen, denkt hij. ‘Maar lang niet zo veel als voorgaande jaren, dan zitten ze vol rond deze periode.’

Dat weinig mensen boeken, komt volgens hem vooral doordat de restaurants en bars in hotels dicht zijn. ‘Daarmee is ieder gevoel van luxe weggevallen. Eten dat aan de deur van je hotelkamer wordt bezorgd, is niet waarvoor je naar een hotel gaat.’

Gerard Gielen ziet, in tegenstelling tot de vakantieparken, dat hotels stunten met lage prijzen. ‘Maar zolang de restaurants en bars in hotels dicht moeten, vinden vakantiegangers een bungalow met keuken interessanter.’