Vakantiemogelijkheden nemen toe: Polen, Roemenië en IJsland groen, groot deel Kroatië geel

Het plaatsje Veli Losinj aan de Adriatische kunst in Kroatië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ziet weinig bezwaren het land te bezoeken. Beeld Getty Images

De nieuwe reisadviezen gaan vanaf komende donderdag in. Reizigers die terugkeren uit landen of regio’s met een gele kleurcode hoeven niet langer in quarantaine en een negatieve PCR-test te overleggen bij terugkeer. Wel zijn er in die landen volgens het ministerie nog bepaalde risico’s voor de gezondheid.

De landen die van oranje naar geel gaan zijn Cyprus, Kroatië (met uitzondering van de Noordelijke regio Sjeverna Hrvatska), Zwitserland en Liechtenstein. Ook het reisadvies van de Griekse Zuid-Egeïsche eilanden zoals Rhodos, Kos en Mykonos hebben vanaf donderdag een geel reisadvies.

Nederland legt reizigers naar gele landen weinig in de weg. Maar die landen zelf stellen soms nog wel beperkende verplichtingen bij aankomst. Zo moeten reizigers vanuit het buitenland in Zwitserland nu eerst tien dagen in quarantaine. Nederlandse vakantiegangers in Kroatië moeten een negatieve PCR-test laten zien die jonger is dan 72 uur of kunnen aantonen dat zij langer dan twee weken geleden volledig gevaccineerd zijn.

Drie Europese landen gaan van geel naar groen, wat betekent dat volgens Buitenlandse Zaken daar helemaal geen veiligheidsrisico’s zijn. Dit betreft IJsland, Polen en Roemenië. Maar ook daar kunnen bij aankomst beperkingen gelden. In Polen, bijvoorbeeld, moeten niet-gevaccineerde reizigers die het land binnen komen zich laten testen en tien dagen in quarantaine.

Malta

Met de nieuwe reisadviezen nemen de opties voor reislustige Nederlanders toe. Vorige week kregen zeven landen de gele kleur, begin deze week had Malta de primeur om als eerste Europese land weer een groen reisadvies van het ministerie te krijgen. In totaal hebben nu twintig landen of regio’s in Europa geen negatief reisadvies meer.

Tegelijkertijd ziet het RIVM dat steeds meer jonge reizigers uit Portugal en van de Spaanse eilanden besmet terug komen. Het roept jongeren tussen de 17 en 24 jaar die uit die gebieden zijn teruggekeerd op om uit voorzorg een test te doen, ook als zij geen coronaklachten hebben. Die test is niet verplicht, maar kan gewoon bij de reguliere GGD-teststraten worden gedaan.