Vakantiegangers kiezen vaker voor de trein, ook als ze naar Zuid-Europa gaan

Op Amsterdam Centraal stappen reizigers vrijdag in een trein richting Brussel. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In een kort sportbroekje staat Rijk (12) naast zijn kale opa Arie (83) en zijn modern geknipte grijze oma Geertje (82) op perron 15. Klaar om te vertrekken naar Parijs. Het drietal staat op Amsterdam Centraal, omdat Rijk afscheid heeft genomen van de basisschool. ‘Het is traditie in onze familie om met de kleinkinderen op reis te gaan als ze naar de middelbare school gaan’, zegt Arie Kwak. En volgens goed gebruik reizen ze ook dit keer, met hun zesde en jongste kleinkind, per trein.

De familie Kwak reist deze zomer niet als enige met de trein naar haar vakantiebestemming. De kaartverkoop voor internationale treinreizen was in mei voor het eerst hoger dan voor de corona-uitbraak, meldde de NS vrijdag. De toename zette in juni door: 372 duizend verkochte internationale tickets, tegen 345 duizend in juni 2019.

De populairste bestemmingen zijn nog steeds Antwerpen, Brussel en Parijs, die vanwege een goede verbinding snel te bereiken zijn. Maar ook voor reizen naar Wenen, Zürich en Milaan kiezen mensen vaker voor de trein. De redenen voor de toegenomen populariteit zijn volgens de NS uiteenlopend: de weggevallen reisbeperkingen door corona, de toegenomen aandacht voor duurzaamheid en de drukte op Schiphol.

Comfort en nood

De familie Beuving koos vooral vanwege het comfort voor de trein. Veertien man/vrouw sterk wachten ze op de trein naar Parijs om van daaruit naar Disneyland te gaan. De vrouwen en meisjes van de familie zijn herkenbaar aan hun haar: allemaal dragen ze twee vlechten. Volgens de oudste van het stel, opa Beuving, is reizen met de trein ‘veel relaxter’. ‘Anders moeten we met vier auto’s achter elkaar naar Parijs rijden.’ Zijn 12-jarige kleindochter Jennifer is het met hem eens: ‘Nu kan ik steeds heen en weer lopen.’

Maar het is niet alleen comfort dat reizigers de laatste maanden ertoe brengt voor de trein te kiezen. Vliegveld Schiphol annuleert zoveel vluchten dat passagiers ook noodgedwongen bij het vervoer per spoor uitkomen, zegt een medewerkster van de NS. ‘Ze krijgen het geld van hun geannuleerde vlucht wel terug, maar ze moeten toch naar huis of willen op vakantie.’

Bij gebrek aan een vlucht naar Salzburg reist Inge Fernhout (50) vrijdag met trein naar Oostenrijk. Ze staat, gehuld in een lange oranje jurk, met haar blauwe reiskoffer op het perron te wachten op de ICE-trein die haar in een kleine vier uur naar Frankfurt brengt. Vanuit daar reist ze verder. Ze doet er in totaal dertien uur over. Twee dagen later gaat ze weer terug. ‘Ik zie er een beetje tegen op, maar ik heb drie romans en een stapel tijdschriften bij me, dus ik vermaak me wel.’

Interrail

De zusjes Julia (22) en Louisa (24) Kloppenburg staan beiden op het punt om een maand met de trein door Europa te reizen, maar ze gaan allebei een andere kant op. Julia naar Berlijn en Louisa naar Bern. ‘Maar misschien zien we elkaar onderweg nog wel, hoor’, zegt Julia. Beide zusjes kochten tijdens een actie van Interrail een goedkope treinpas waarmee ze een maand onbeperkt kunnen reizen. ‘Dit scheelt een hoop gezeur bij Schiphol, ik denk dat we zelfs sneller zijn, omdat we niet hoeven in te checken’, zegt Louisa.

Bij de NS International-balie op Amsterdam Centraal staat vrijdag een rij van ongeveer twintig reizigers voor de loketten. De drukte is inmiddels normaal. ‘De laatste tijd staan hier bijna iedere dag twintig tot dertig mensen te wachten’, zegt de medewerkster. Het valt de NS op dat passagiers bereid zijn ook voor steeds langere reizen, richting Italië en Spanje, voor de trein te kiezen. Wat daarbij helpt, zijn de extra nachttreinen die sinds enige tijd rijden naar Wenen en Zürich.

Duurzaam

De met zijn opa en oma reizende Rijk heeft al zin in het avondeten dat vanavond op hem wacht in Parijs. ‘Ik wil escargots eten’, zegt hij, verlekkerd aan slakken denkend. ‘Hij krijgt gewoon pasta, hoor’, zegt zijn oma Geertje Kwak. Daar begrijpt Rijk niets van. ‘We gaan toch niet naar Italië, oma.’

Als de trein naar Parijs arriveert, stappen Rijk en zijn grootouders in. ‘Ik ben blij dat ze met de trein gaan’, zegt zijn moeder Berteke Hageman-Kwak. ‘Dat is veel duurzamer. Ik wil zelf eigenlijk helemaal nooit meer vliegen, al leidt dat nog tot discussie binnen ons gezin.’

Ze blijft ‘met een brok in haar keel’ achter op het perron. ‘Het is toch wel een hele mijlpaal.’ Snel maakt ze met haar telefoon nog een foto van haar zoon. Als de trein begint te rijden, rent ze nog een stukje mee en werpt ze hun een handkusje toe. Ook dat is de charme van reizen met de trein.