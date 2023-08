Vakantiegangers in Slovenië moesten halsoverkop vertrekken: ‘Sommigen klommen op het dak van hun eigen camper’

Nazarje, Slovenië, na de overstroming. Beeld Reuters

De rivier de Savinja was donderdagmiddag nog een rustige stroom toen Paul ’t Hart en zijn vrouw hun camper parkeerden om de nacht door te brengen op camping Menina. Maar toen ze midden in de nacht wakker werden, stond het water al tot aan de deur van het voertuig. ‘We probeerden weg te rijden. Dat leverde een paar meter beweging op, en toen was het wegwezen’, zegt ’t Hart via de telefoon.

Samen met zijn vrouw en hond probeerde hij door het stijgende water een weg te banen naar een veilige plek. ‘Ik zakte op een gegeven moment weg in het kolkende geheel. De hond moest ik loslaten, gelukkig ving mijn vrouw hem weer op. Het waren een paar heel tricky minuten, maar gelukkig zijn we weggekomen.’

Net als zeshonderd andere, voornamelijk Nederlandse campinggasten is ’t Hart opgevangen in een schoolgebouw in een hoger gelegen dorpje. Daar kwamen vrijdag steeds meer mensen aan die niet direct weg konden komen. ‘Sommigen hebben heel heftige dingen meegemaakt’, zegt ’t Hart. ‘Ze moesten op de daken van hun eigen camper klimmen, en toen die begon te bewegen moesten ze overspringen op daken van toiletgebouwen. Uren hebben ze in de regen gezeten tot ze door een helikopter werden opgehaald.’

Eerste fase van een ramp

De dorpsbevolking ving hen op in hun schoolgebouw. ‘Het gaat allemaal fantastisch geordend. Ik bekijk het ook een beetje met een professioneel oog’, zegt ’t Hart, die als hoogleraar bestuurskunde gespecialiseerd is in crisismanagement. ‘Je ziet hier de klassieke eerste fase van een ramp. Die maak ik nu zelf mee. Ik weet hoe chaotisch dat kan zijn, maar hier doen ze het ongelofelijk goed.’

Vrijdagavond kwam het Sloveense leger met matrassen. Vrijwilligers leverden al snel kleding in voor mensen die alles kwijt zijn. ’T Hart: ‘Het gedrag van de mensen hier is bewonderenswaardig.’

Voorlopig zullen ze nog in Slovenië moeten blijven. Hun camper zijn ze hoogstwaarschijnlijk kwijt, de camping kunnen ze niet op. ‘Enkele tientallen mensen hebben net als wij zowel vervoermiddel als verblijfsplek verloren.’ Hoe hij wegkomt, weet ’t Hart nog niet. ‘In dit soort situaties moet je geduld hebben.’

Ravage

Petra van Nieuwkerk en Patrick van der Voort schuilden samen met hun twee zoons in hetzelfde schoolgebouw. Ook zij werden op de camping overvallen door het stijgende water. ‘Het regende de hele nacht en om vier uur ’s nachts hoorden we ineens de brandweer. Omdat we in een hoger gelegen huisje zaten, dachten we dat het mee zou vallen’, zegt Van Nieuwkerk. ‘Maar het water steeg snel. We hebben de kinderen gewekt, waardevolle spullen gepakt en hebben de auto gestart. Het scheelde niks. Er liep al water in toen we het portier openden.’

Ook zij hebben ‘enkel lof’ voor hoe ze opgevangen zijn door de lokale bevolking. ‘We zaten in een schooltje dat voor 250 scholieren was bedoeld, maar ze hebben er gekookt voor de meer dan zevenhonderd mensen die er waren’, zegt Van der Voorst.

Tot zaterdagochtend kon niemand het gebied uit, maar nadat een van de omliggende wegen werd vrijgegeven konden evacués die hun auto hebben kunnen redden, wegrijden. Inmiddels hebben ook Van Nieuwkerk en Van der Voort het schoolgebouwtje verlaten. Onderweg zien ze de ravage van het noodweer. ‘Er zijn hele stukken weggeslagen’, zegt Van Nieuwkerk.

De lokale bevolking is zwaar getroffen, maar de precieze omvang is moeilijk in te schatten, zegt ’t Hart. ‘Met een dorp verderop is geen enkele communicatie mogelijk. Ik sprak een vrouw die in dit schoolgebouw als vrijwilliger werkt en die normaal gesproken ambtenaar is in dat dorp. Zij kan niemand meer bereiken en weet niet hoe het daar is. Dat is zorgelijk. De gebieden waar je niks van hoort in een crisis zijn vaak het zwaarst getroffen.’

Elders in Slovenië

Ook andere regio’s van Slovenië werden vrijdag getroffen door het stijgende water. In Brezice, een plaats in het zuidoosten van Slovenië vlak bij de Kroatische grens, verblijft Jaap van der Woude sinds vrijdagavond samen met zijn vrouw en twee kinderen in een sporthal. ‘We zagen aan het begin van de avond de rivier de Sava buiten de oevers treden. We hadden voor de zekerheid de spullen gepakt, maar het leek goed te gaan. Tot we om tien uur ’s avonds toch werden geëvacueerd en naar de sporthal gingen waar we nu nog steeds verblijven.’

Uiteindelijk brak het dijkje dat de rivier van de camping scheidt niet door, en zaterdag werd de camping weer vrijgegeven. ‘Maar de brug die ons vanaf dit dorp met de camping verbindt, staat nog net niet onder water. De dijk heeft maar een halve meter te gaan en het regent nog steeds’, zegt Van der Woude. ‘Het voelt nog niet veilig. Ons gezin heeft samen met een grote groep andere campinggasten besloten om toch een extra nacht in deze sporthal te blijven. Het zekere voor het onzekere.’