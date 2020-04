Vakantiegangers én -parken worstelen met zomervakantie: dan maar een natuurhuisje?

Vakantiewoning op Schiermonnikoog. Beeld ANP

Het bezoek aan de website van Roompot Vakantieparken weerspiegelt dezer dagen de zielenroerselen van vakantieminnend Nederland: kan ons oorspronkelijke plan nog doorgaan? Wanneer weten we dat? Wat zijn eventuele alternatieven, en is een vakantie in Nederland een optie?

‘We zien dat veel Nederlanders zoeken naar mogelijkheden voor een verblijf in eigen land, zeker wat betreft de zomervakantie,’ zegt Baptiste Van ­Outryve, woordvoerder van Roompot ­Vakantieparken. ‘Voor een deel zijn dat mensen die we nog niet kennen, misschien mensen die een buitenlandse ­vakantie hebben geboekt en kijken wat er nog meer mogelijk is. Men oriënteert, kijkt en vergelijkt, maar boekt nog niet massaal.’

De coronacrisis doet menig vakantie in het water vallen. Het is wellicht niet het ernstigste gevolg van een wereldwijde virus­uitbraak, maar niettemin iets dat veel mensen bezighoudt. De zon schijnt, de meivakantie begint dit weekeinde, en met – vooralsnog – gesloten scholen en thuiswerkende ouders drijven sommige gezinnen elkaar langzamerhand tot waanzin. Lekker uitwaaien op zo’n vakantiepark in de natuur is dan helemaal zo gek nog niet, zelfs als het niet de eerste keuze was.

Allemaal naar een natuurhuisje

Toch bestormen gezinnen nog niet massaal de vakantieparken om snel een huisje te bemachtigen. Een deel van die parken is bovendien gesloten, op last van de gemeente of uit eigen interpretatie van het nationale beleid. ‘De minister-president heeft mensen opgeroepen niet op vakantie te gaan, en veel mensen geven daar gehoor aan’, zegt Joeri van Duuren, woordvoerder van EuroParcs, dat wel grotendeels open is. ‘Normaal zitten de parken met dit weer vol in de mei­vakantie, nu is misschien een kwart van de huisjes verhuurd.’

Grote uitzondering is Natuurhuisje.nl, een platform dat er prat op gaat afgelegen huisjes te verhuren aan stellen of gezinnen die zich graag afzonderen van de massa. En laat dat nu net het devies zijn, dezer dagen. ‘Het wordt de afgelopen weken steeds drukker bij ons,’ zegt mede-oprichter Tim van Oerle. ‘Voor de meivakantie hebben we bijna twee keer zo veel boekingen als vorig jaar.’

Ook voor de zomer begint het inmiddels te borrelen, merkt iedereen in de branche. Na een aantal moeizame maanden hopen vakantieverhuurders binnenkort een klapper te maken. Ga maar na, zeggen woordvoerders in koor: gedoodverfde zomerbestemmingen in Zuid-Europa zullen nog wel even moeizaam blijven, of op zijn minst zorgelijk aanvoelen, terwijl als de trend zich voorzet de maatregelen in Nederland langzaam worden afgebouwd.

Deze zomer

De grote vraag is wel in hoeverre en wanneer die maatregelen worden afgezwakt. Een vakantiepark is een stuk leuker voor de kinderen als het zwembad open is, en voor de ouders als de bar open is. Bovendien, zegt EuroParcs-woordvoerder Van Duuren, houden mensen vooralsnog hoop dat hun droomvakantie voor 2020 nog doorgang kan vinden.

‘Mensen die een vakantie in het buitenland hebben geboekt voor juli of augustus hebben nog geen definitieve annulering’, zegt hij. ‘Maar die krijgen ze nog wel. En dan gaan ze zich massaal op Nederland storten. Wij hopen op een gigantisch drukke zomer.’