Vakantiedrukte op Schiphol nog niet terug op oud niveau, KLM wijst op ‘remmende factoren’

Bagagemedewerkers op luchthaven Schiphol. Beeld Jelle Krings voor de Volkskrant

Schiphol zuchtte vorige zomer onder een groot personeelstekort. Vanwege een gebrek aan beveiligers zag de luchthaven zich genoodzaakt tot het instellen van een reizigersplafond. Daardoor vertrokken er vorige zomer gemiddeld 54 duizend reizigers per dag.

Sindsdien heeft de luchthaven alle zeilen bijgezet. In oktober werd het uurloon met 2,50 euro opgekrikt en in november rolde Schiphol een ‘agressieve en gecoördineerde wervingscampagne’ uit. Met succes: er zijn sinds de wervingscampagne ongeveer duizend extra beveiligers ingelijfd.

Tijdens de zomervakantie, die voor Zuid-Holland, Utrecht en delen van Gelderland vrijdag begint, draait de Schipholmachine weer vrijwel op volle toeren. De luchthaven verwacht gemiddeld 68 duizend vertrekkende passagiers per dag. Op enkele piekdagen loopt dat op tot meer dan 77 duizend passagiers.

Het aantal passagiers stijgt dus flink in vergelijking met vorig jaar. Toch liggen de reizigersaantallen onder die van 2019, het jaar voor het begin van de coronacrisis. Toen vlogen dagelijks gemiddeld 73 duizend passagiers vanaf de luchthaven.

‘Remmende factoren’

Dat heeft deze zomer niet te maken met capaciteitsproblemen bij Schiphol, maar bij de luchtvaartmaatschappijen. Een woordvoerder van KLM, verantwoordelijk voor grofweg de helft van alle vluchten van Schiphol, wijst op een aantal ‘remmende factoren’, waaronder ‘vliegtuigen die langer in de hangar staan vanwege onderhoud’. Ondertussen komt KLM ook piloten tekort. ‘Als we naar Azië vliegen, kunnen we niet over Rusland vliegen. Daardoor zijn op elke vlucht vier piloten nodig, waar je er voorheen drie nodig had.’

Ook dochteronderneming Transavia kampt met capaciteitsproblemen. De budgetvlieger wordt sinds april geplaagd door problemen met het aantal toestellen dat niet ingezet kan worden. Daardoor heeft Transavia tot en met augustus honderden vluchten geannuleerd.

Schiphol waarschuwt reizigers om toch rekening te blijven houden met drukte bij de check-in, beveiliging en paspoortcontrole. De luchthaven vraagt reizigers zich wederom goed voor te bereiden op hun vlucht en zich vooraf goed te informeren over de inchecktijd en de verwachte drukte bij de securitycontrole.

Het advies luidt om op tijd, maar niet te vroeg naar de luchthaven te komen en om de richtlijn hiervoor van de luchtvaartmaatschappij aan te houden. Passagiers wordt ook gevraagd om online in te checken.