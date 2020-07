Vakantie vieren en coronaregels volgen: een combinatie die tot grote boosheid kan leiden

Social distancing in het zwembad van camping de Pekelinge in Zeeland. Beeld Aurélie Geurts

Voor zover werken op een camping tijdens een pandemie nieuwe inzichten in de mensheid kan opleveren, is de belangrijkste conclusie die Jacqueline van der Zwaag (51) tot nu toe heeft getrokken dat er in de kern twee type vakantievierders bestaan.

Er zijn campinggasten die de coronaregels rondom de toiletgebouwen, brasserie en zwembad ‘gelaten accepteren’. Mensen die al lang blij zijn dat ze op vakantie kunnen. Die verder alles best vinden. En er zijn er ‘die ontploffen’.

Dat laatste type trof Van der Zwaag afgelopen dagen veelvuldig aan haar houten balie voor de ingang van het zwembad van de Zeeuwse camping De Pekelinge. Het is de reden dat de goedlachse campingmedewerker – bril, schouderlang haar, stevig postuur – afgelopen vrijdag ‘geklapt is’, zoals ze het zelf omschrijft. ‘Bij mij houdt het ook een keer op.’

Een week voor de schoolvakanties beginnen is het drukker dan andere jaren op De Pekelinge. Omdat de vijfsterrencamping, gelegen tussen de aardappelvelden even buiten Oostkapelle, een deel van het voorseizoen dicht was, hebben veel gasten hun verblijf opgeschoven. Gepensioneerde stellen en ouders met jonge kinderen halen hun vakantie nu alsnog in.

Jacqueline van der Zwaar van camping De Pekelinge, ziet toe op de regels in het zwembad Beeld Kaya Bouma

Zwembad

Midden op de camping ligt het zwembad. Het heeft grote glazen panelen tot aan het dak die bij mooie weer open kunnen zodat het een buitenbad wordt. Er zijn peuterbadjes en er is een 65 meter lange glijbaan die buitenlangs kronkelt. Het zwembad is, samen met de speeltuinen, het uitgebreide animatieprogramma en het nabijgelegen strand, reden voor veel ouders met jonge kinderen om juist hier naartoe te komen. Het is waar ze jaar na jaar voor terugkomen.

Veel gasten hebben er dit jaar meer dan anders naar uitgekeken, vertellen ze. Na maanden thuiswerken met kleine kinderen in huis zijn ze toe aan ontspanning. Maar vakantie vieren betekent dit jaar ook regels volgen. Een combinatie die tot grote boosheid kan leiden, weet Van der Zwaag inmiddels.

Net als andere campings heeft De Pekelinge ‘leefregels’ opgesteld. Tot voor kort moesten gasten die ondertekenen voor de vakantie kon beginnen. Inmiddels worden ze alleen nog op een A4'tje mee gegeven. Ze hangen ook op de deur van het zwembad, op bordjes voor de ingang van het toiletgebouw en de supermarkt.

Regels

Het zijn de zwembadregels die het meest tergen. Volwassenen mogen alleen ‘s morgens op reservering baantjes trekken. De rest van de dag is het zwembad van de kinderen. Per gezin mag één ouder langs de kant van het zwembad toezicht houden, maar volwassenen mogen absoluut niet mee het water in. In een vol zwembad is het lastig afstand houden, is de gedachte.

Van der Zwaag krijgt de hele dag te horen wat campinggasten daarvan vinden. Hoezo mag je niet zwemmen met je bloedeigen kind? En waarom mag er maar één ouder mee?

Vrijdag was ze even plakband halen om een poster met nieuwe regels op te plakken. Toen ze terugkwam dobberden twee volwassenen in het water. Daar probeert ze normaal op een aardige manier iets van te zeggen. Ze is gastvrouw, het handhaven zit haar niet in het bloed. Zegt ze bijvoorbeeld: u ziet er niet uit alsof u 12 jaar oud bent.

Beeld Aurélie Geurts

Geklapt

Nu liep het anders. ‘Ik werd meteen uitgescholden.’ Wat er precies geroepen is, weet ze niet meer. Een passerende campinggast die er toevallig bij was zegt: ‘het was in elk geval niet oké’. Van der Zwaag weet alleen nog dat ze toen ‘geklapt’ is. ‘Ik ben terug gaan roepen. Dat ik al de hele dag commentaar hoor, dat de regels overal hangen.’

Later heeft ze haar excuses aangeboden. ‘Mensen zeggen vaak dat ze niet boos op mij zijn, maar op de regels', zegt ze als een poosje later een blonde moeder zich beklaagd heeft dat het zwembad nu ook nog minder lang open is dan ‘in het campingboekje stond’. ‘Maar ze zeggen het wel tegen mij.’

Als het een paar minuten voor zes is en het zwembad gaat sluiten loopt Van der Zwaag haar laatste ronde. Een klein meisje wil nog één keer van de glijbaan. Dat mag. ‘Waar zijn de kleedhokjes?’, wil haar moeder weten. ‘Die zijn dicht’, zegt Van der Zwaag.’ Buiten omkleden, of in de tent.’ Ze kijkt er een beetje bezorgd bij, maar de moeder blijkt tot het relaxtere vakantietype te behoren. Ze knikt. ‘Prima. Gaat lukken.’