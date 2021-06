Vakantie naar Denemarken, Letland en Zweden mag weer, maar Spanje blijft nog oranje

Ook Stockholm kan binnenkort weer genieten van Hollandse toeristen. Beeld via REUTERS

Naast Denemarken, Letland en Zweden wordt ook de kleurcode voor Brussel en Athene geel. Vorige week maakt het ministerie van Buitenlandse zaken voor deze steden nog een uitzondering op het algemene advies voor België en Griekenland. Reizigers hoeven bij terugkomst uit een geel gebied in Nederland geen negatieve test te laten zien, en quarantaine bij terugkomst is niet nodig. De versoepelde reisadviezen gaan per 1 juli in.

De Portugese hoofdstad Lissabon blijft wel oranje: ‘alleen noodzakelijke reizen’ is het devies. In de rest van Portugal, waar de besmettingscijfers snel oplopen en er zorgen zijn over de deltavariant, blijven vakantiereizen mogelijk. Het RIVM zegt de situatie in het land nauwlettend te monitoren.

Dat het reisadvies voor Spanje niet verandert zal voor veel vakantiegangers een teleurstelling zijn. Het aantal gemelde besmettingen in Spanje, een van de populairste vakantiebestemmingen voor Nederlanders, is relatief een stuk lager dan dat in Portugal. Toch raadt het ministerie reizen naar Spanje af terwijl vakantiereizen naar Portugal, uitgezonderd Lissabon, wel zijn toegestaan.

Het ministerie legt uit dat niet alleen het aantal besmettingen bepalend zijn voor het advies, maar ook het percentage positieve testen en het aantal reizigers dat besmet terugkeert uit Spanje. Het RIVM maakte gisteren bekend dat bijna een op de tien personen die vorige week positief testte, onlangs in het buitenland was. De meeste van de vierhondend reizigers die besmet bleken waren recent in Spanje (139) of Portugal (71).

Een ‘geel’ reisadvies betekent niet dat de vakantie direct geboekt kan worden. Veel landen staan nog niet te springen om Nederlandse vakantiegangers, en voor veel Europese landen gelden inreisbeperkingen. De EU probeert de wirwar aan regels te temmen door het Digitaal Corona Certificaat dat op 1 juli wordt ingevoerd. Het certificaat bewijst of een reiziger gevaccineerd is, een negatief testresultaat heeft of hersteld bent van corona.

Het certificaat is vanaf morgen beschikbaar in de CoronaCheck-app. Maar ook na 1 juli kunnen EU-landen nog andere inreisregels stellen, zeker voor reizigers uit gebieden waar veel besmettingen zijn gemeld. Nu de Nederlandse besmettingscijfers dalen, zullen aanvullende maatregelen steeds minder vaak voorkomen. Zo is Nederland sinds deze week geen risicogebied meer volgens de Duitse gezondheidsautoriteiten. Nederlanders die naar Duitsland gaan hoeven geen negatieve test meer te tonen of zich te registreren, behalve als zij met het vliegtuig reizen.

Vanaf 1 juli gaat het RIVM uit van een hogere grenswaarde bij het bepalen van de reisadviezen. Tot nu toe was een land of regio oranje bij meer dan 150 besmettingen per 100 duizend inwoners in twee weken tijd. Die grens gaat naar tweehonderd gemelde besmettingen, de waarde die is afgesproken binnen de EU. Het advies wordt niet automatisch geel zodra een land onder die grens komt. Het RIVM kijkt ook naar het voorkomen van zorgwekkende varianten van het virus en het percentage positieve testen.