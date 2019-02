Vakantie in Syrië? Frans bedrijf biedt in april groepsreizen aan: ‘Het was meteen een succes’

Syrische soldaten in Palmyra, 2016. Foto Reuters Beeld Reuters

De eerste reis, half april voor twintig personen, is al volgeboekt. ‘Duik als eerste weer in deze geschiedenis van duizenden jaren’, was de reclameslogan. In de herfst volgen nog eens vijf reizen, zegt Clio-directeur Jean-Pierre Respaut tegen persbureau AFP. ‘Het was ogenblikkelijk een succes.’

Voor een bedrag van 3.000 euro per persoon maken de deelnemers in auto’s een tiendaagse rondrit door het land. Naast de hoofdstad Damascus en de kustplaats Latakia bezoeken zij onder meer Palmyra, een archeologische locatie die in 2015 in handen viel van Islamitische Staat. Het erfgoed werd door de extremisten geplunderd en deels vernield.

Op het programma staan ook het Krak des Chevaliers, een kruisridderburcht aan de Libanese grens, en het christelijke dorp Maaloula. Daar wordt nog Aramees gesproken, ‘de taal van Jezus’. Clio is gespecialiseerd in culturele reizen.

Over de veiligheid hoeven de deelnemers zich volgens Respaut absoluut geen zorgen te maken. Gebieden ‘die nog niet geheel veilig zijn’, zoals Aleppo en de Eufraatvallei, worden vermeden. Op sommige delen van het traject wordt de groep begeleid door de politie. ‘De situatie is tegenwoordig stabieler. De vrede is wedergekeerd in grote delen van het land en het regime heeft het grootste deel van zijn grondgebied terugveroverd’, aldus de directeur.

Quai d’Orsay, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt genoemd, maakt ernstig bezwaar tegen het initiatief van de reisagent. ‘Clio weet heel goed aan welke risico’s het zijn cliënten blootstelt’, aldus het ministerie. ‘Er zijn aanslagen en ontvoeringen. Als er iets gebeurt, is Clio verantwoordelijk. Ons crisiscentrum heeft hun dat diverse malen duidelijk gemaakt.’

Bovendien, stelt het ministerie, worden in principe alle Fransen die Syrië hebben bezocht, onderworpen aan een ondervraging. Dit gebeurt in het kader van de strijd tegen het terrorisme. ‘Wat het motief van de reis ook was, Syrië blijft oorlogsgebied.’

Respaut neemt het allemaal niet zo zwaar op. ‘Ze doen wat ze moeten doen, het is hun rol. Ze zijn voorzichtig, maar met andere landen nemen ze zulke voorzorgsmaatregelen niet. De problemen in Syrië zijn niet groter dan die in Pakistan, dat wij ook als reisdoel hebben.’

Ook andere vormen van kritiek wijst de directeur bij voorbaat van de hand. ‘Wij zijn er niet om het imago van het regime van Bashar al-Assad op te poetsen.’

In 2010, het laatste jaar voordat de burgeroorlog in Syrië uitbrak, werd het land bezocht door bijna twee miljoen toeristen uit Europa. Per jaar ging in het toerisme 3 miljard euro om.